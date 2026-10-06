Matriculación vehicular en Quito sigue suspendida por falla en el sistema de la ANT

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó este martes 6 de octubre de 2026 que el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT) de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) permanece fuera de servicio. La falla impide, de manera temporal, que la entidad atienda los procesos de matriculación vehicular.

Mientras espera que el sistema vuelva a funcionar, la AMT mantiene suspendida la atención de las citas agendadas que dependen de esta plataforma. La institución señaló que podría reprogramar las citas que no logre atender debido a la afectación. También anunció que dará prioridad a determinados trámites cuando se restablezca el servicio.

AMT espera el restablecimiento del sistema

La AMT explicó que el problema se origina en el SUIT de la ANT. Al encontrarse fuera de servicio, la plataforma no permite continuar con los procesos de matriculación vehicular que requieren su funcionamiento.

Por ahora, la entidad metropolitana espera que la ANT restablezca el sistema para retomar la atención de las citas que los usuarios ya habían agendado. La AMT no estableció en el comunicado una hora o fecha específica para la recuperación de la plataforma.

La institución también contempla la posibilidad de reprogramar las citas que no pueda atender mientras persista la interrupción. Esta medida dependerá de la afectación que genere la falta de funcionamiento del SUIT en los trámites previstos.

La AMT indicó que comunicará a la ciudadanía cualquier novedad relacionada con la atención de estos procesos. Para ello, utilizará sus canales oficiales.

Placas terminadas en 9 tendrán prioridad

Cuando el SUIT vuelva a operar, la AMT dará prioridad a los propietarios cuyos vehículos tengan placas terminadas en el dígito 9. La medida busca atender de manera oportuna a los usuarios que corresponden a ese grupo.

La institución también priorizará los trámites relacionados con contratos próximos a caducar. De esta manera, atenderá primero los casos que requieren una respuesta por la cercanía de sus fechas de vencimiento.

La AMT señaló que informará oportunamente cuando el sistema vuelva a estar operativo. A partir de ese momento, la entidad retomará la atención de las citas agendadas y aplicará las prioridades anunciadas.

Mientras continúe la interrupción del SUIT, los procesos de matriculación vehicular permanecerán temporalmente afectados. La AMT pidió comprensión a la ciudadanía ante esta situación y reiteró que comunicará por sus canales oficiales las novedades sobre el restablecimiento del servicio.

📢 #Comunicado | 💻 La AMT informa que el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT) de la Agencia de Nacional de Tránsito (ANT), se encuentra fuera de servicio. 📑 Una vez restablecido el servicio, se dará prioridad a los usuarios cuyos vehículos tengan placas terminadas en dígito 9. 🤝🏻 Agradecemos su comprensión. — AMTQuito (@AMT_Quito) October 6, 2026

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