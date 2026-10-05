AMT suspende temporalmente la matriculación en Quito por falla en sistema de la ANT

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó este lunes 5 de octubre de 2026 que el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT), de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), se encuentra fuera de servicio. La interrupción afecta temporalmente la atención de los procesos de matriculación en Quito.

La AMT señaló que espera el restablecimiento del sistema para atender las citas que los usuarios tenían agendadas para este lunes. Mientras el SUIT permanezca fuera de servicio, la institución no podrá avanzar con esos procesos. La entidad indicó que, de ser necesario, reprogramará las citas que no pueda atender y comunicará cualquier novedad por sus canales oficiales.

El sistema de la ANT permanece fuera de servicio

El inconveniente se origina en el SUIT de la Agencia Nacional de Tránsito. La AMT comunicó que el sistema no está operativo al momento y que esta situación impide temporalmente atender los procesos de matriculación.

La institución metropolitana permanece a la espera de que la ANT restablezca el funcionamiento del sistema. Hasta que eso ocurra, la atención de las citas programadas para este lunes 5 de octubre queda condicionada a la disponibilidad del SUIT.

La AMT explicó que el inconveniente afecta de manera temporal sus procesos de matriculación. Por ello, pidió comprensión a la ciudadanía mientras espera que la plataforma vuelva a funcionar.

El comunicado de la entidad no establece un horario para el restablecimiento del sistema. Tampoco señala cuánto tiempo permanecerá fuera de servicio. La AMT únicamente indicó que espera su recuperación para continuar con la atención prevista.

AMT informará si debe reprogramar las citas

Los usuarios que tenían una cita de matriculación para este lunes deberán esperar la información que emita la AMT sobre el funcionamiento del sistema. La institución señaló que, si el inconveniente impide atender alguna de las citas agendadas, procederá con su reprogramación.

La AMT comunicará oportunamente cualquier cambio relacionado con la atención de estos procesos. La entidad también precisó que informará a la ciudadanía cuando el SUIT se encuentre nuevamente operativo.

De esta manera, la continuidad de los procesos de matriculación depende temporalmente de la recuperación del sistema de la ANT. Mientras la plataforma permanezca fuera de servicio, la AMT mantiene la espera por su restablecimiento.

El aviso corresponde a un comunicado emitido por la Agencia Metropolitana de Tránsito este 5 de octubre de 2026. La institución difundirá por sus canales oficiales la información sobre la reactivación del sistema y las medidas que adopte respecto de las citas que no puedan atenderse.

📢 #Comunicado | 💻 La AMT informa que el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT) de la Agencia de Nacional de Tránsito (ANT), se encuentra fuera de servicio. Situación que afecta temporalmente los procesos de matriculación. 🤝🏻 Agradecemos su comprensión. https://t.co/yRiHqZifmX — AMTQuito (@AMT_Quito) October 5, 2026

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