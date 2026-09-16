Quito tuvo fallas en el sistema de matriculación vehicular este 16 de septiembre de 2026

Una nueva falla afectó la matriculación vehicular en Quito.

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

El sistema de matriculación vehicular presentó fallas en Quito durante la mañana de este miércoles 16 de septiembre de 2026. El inconveniente comenzó a las 08:00 y obligó a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) a suspender temporalmente los procesos relacionados con este trámite.

Falla del sistema SUIT afectó la matriculación vehicular en Quito

El problema se originó por un inconveniente técnico en el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT) de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

La falla dejó temporalmente fuera de servicio la plataforma que utiliza la AMT para procesar los trámites de matriculación vehicular en la capital.

Durante la suspensión, la Agencia pidió a los usuarios mantenerse pendientes de sus canales oficiales para conocer las novedades sobre la atención.

AMT restableció el servicio de matriculación a las 10:35

Mientras persistía el inconveniente, una fuente informó a EL COMERCIO que se realizaban pruebas para recuperar el funcionamiento del sistema.

La fuente indicó que, si la plataforma no funcionaba durante este miércoles, los turnos previstos para el 16 de septiembre se reprogramarían.

Finalmente, a las 10:35, la AMT informó que el sistema volvió a funcionar.

Sistema de matriculación también presentó problemas el 11 de septiembre

La falla de este miércoles ocurrió cinco días después de otro inconveniente con la misma plataforma.

El 11 de septiembre de 2026, la AMT reportó intermitencias en el SUIT que podían afectar temporalmente los procesos de matriculación vehicular en Quito.

En esa ocasión, la entidad señaló que mantenía comunicación permanente con la ANT para gestionar una solución y garantizar la continuidad de los servicios.

Fallas del SUIT afectaron trámites de matriculación en agosto

Los inconvenientes con el sistema también se registraron el 18 y 19 de agosto de 2026.

La AMT comunicó el 19 de agosto que las fallas del SUIT afectaban la ejecución de los procesos de matriculación vehicular en Quito.

Fallas en el sistema de matriculación vehicular en Quito; preguntas frecuentes

¿Qué pasó con el sistema de matriculación vehicular en Quito?

El sistema presentó fallas durante la mañana del miércoles 16 de septiembre de 2026 y los procesos de matriculación quedaron temporalmente suspendidos.
Contexto: El inconveniente comenzó a las 08:00 y afectó la plataforma que utiliza la AMT para procesar estos trámites.

¿Qué sistema provocó los problemas de matriculación vehicular en Quito?

La falla ocurrió en el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT) de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
Contexto: El problema técnico dejó temporalmente fuera de servicio la plataforma utilizada por la AMT.

¿A qué hora volvió a funcionar la matriculación vehicular en Quito?

La AMT informó a las 10:35 del 16 de septiembre que el sistema volvió a funcionar.
Contexto: Antes del restablecimiento, se realizaban pruebas para recuperar el servicio.

¿Qué iba a pasar con los turnos de matriculación del 16 de septiembre?

Si el sistema permanecía fuera de servicio durante toda la jornada, los turnos previstos para ese día se reprogramarían.
Contexto: La recuperación del SUIT a las 10:35 permitió restablecer el servicio.

¿Cuánto tiempo estuvo afectado el sistema de matriculación en Quito?

La falla se reportó desde las 08:00 y el restablecimiento se informó a las 10:35.
Contexto: Durante ese período, la AMT no pudo procesar trámites de matriculación vehicular mediante el SUIT.

¿El sistema de matriculación ya presentó otras fallas en septiembre de 2026?

Sí. La AMT también reportó intermitencias en el SUIT el 11 de septiembre.
Contexto: Ese inconveniente ocurrió cinco días antes de la falla registrada el 16 de septiembre.

¿Hubo fallas del SUIT en agosto de 2026?

Sí. También se registraron inconvenientes con el sistema el 18 y 19 de agosto.
Contexto: La AMT informó el 19 de agosto que los problemas afectaban los procesos de matriculación vehicular en Quito.

¿Quién administra el sistema SUIT utilizado para la matriculación?

El Sistema Único Integrado de Tránsito pertenece a la Agencia Nacional de Tránsito.
Contexto: La AMT utiliza esta plataforma para ejecutar procesos relacionados con la matriculación vehicular en Quito.