Quito tuvo fallas en el sistema de matriculación vehicular este 16 de septiembre de 2026

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El sistema de matriculación vehicular presentó fallas en Quito durante la mañana de este miércoles 16 de septiembre de 2026. El inconveniente comenzó a las 08:00 y obligó a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) a suspender temporalmente los procesos relacionados con este trámite.

Falla del sistema SUIT afectó la matriculación vehicular en Quito

El problema se originó por un inconveniente técnico en el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT) de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

La falla dejó temporalmente fuera de servicio la plataforma que utiliza la AMT para procesar los trámites de matriculación vehicular en la capital.

Durante la suspensión, la Agencia pidió a los usuarios mantenerse pendientes de sus canales oficiales para conocer las novedades sobre la atención.

AMT restableció el servicio de matriculación a las 10:35

Mientras persistía el inconveniente, una fuente informó a EL COMERCIO que se realizaban pruebas para recuperar el funcionamiento del sistema.

La fuente indicó que, si la plataforma no funcionaba durante este miércoles, los turnos previstos para el 16 de septiembre se reprogramarían.

Finalmente, a las 10:35, la AMT informó que el sistema volvió a funcionar.

🚨 #AMTInforma | ¡Atención, ciudadanía!



⚠️ Desde las 08h00 de este miércoles 16 de septiembre, el sistema SUIT de la ANT se encuentra temporalmente fuera de servicio.



🚘 Esta situación impide realizar procesos de matriculación vehicular.



📲 Informaremos oportunamente sobre el… pic.twitter.com/dG4B9adAXF — AMTQuito (@AMT_Quito) September 16, 2026

Sistema de matriculación también presentó problemas el 11 de septiembre

La falla de este miércoles ocurrió cinco días después de otro inconveniente con la misma plataforma.

El 11 de septiembre de 2026, la AMT reportó intermitencias en el SUIT que podían afectar temporalmente los procesos de matriculación vehicular en Quito.

En esa ocasión, la entidad señaló que mantenía comunicación permanente con la ANT para gestionar una solución y garantizar la continuidad de los servicios.

Fallas del SUIT afectaron trámites de matriculación en agosto

Los inconvenientes con el sistema también se registraron el 18 y 19 de agosto de 2026.

La AMT comunicó el 19 de agosto que las fallas del SUIT afectaban la ejecución de los procesos de matriculación vehicular en Quito.

Fallas en el sistema de matriculación vehicular en Quito; preguntas frecuentes