Quito tuvo fallas en el sistema de matriculación vehicular este 16 de septiembre de 2026

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El sistema de matriculación vehicular presentó fallas en Quito durante la mañana de este miércoles 16 de septiembre de 2026. El inconveniente comenzó a las 08:00 y obligó a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) a suspender temporalmente los procesos relacionados con este trámite.
El problema se originó por un inconveniente técnico en el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT) de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
La falla dejó temporalmente fuera de servicio la plataforma que utiliza la AMT para procesar los trámites de matriculación vehicular en la capital.
Durante la suspensión, la Agencia pidió a los usuarios mantenerse pendientes de sus canales oficiales para conocer las novedades sobre la atención.
Mientras persistía el inconveniente, una fuente informó a EL COMERCIO que se realizaban pruebas para recuperar el funcionamiento del sistema.
La fuente indicó que, si la plataforma no funcionaba durante este miércoles, los turnos previstos para el 16 de septiembre se reprogramarían.
Finalmente, a las 10:35, la AMT informó que el sistema volvió a funcionar.
🚨 #AMTInforma | ¡Atención, ciudadanía!— AMTQuito (@AMT_Quito) September 16, 2026
⚠️ Desde las 08h00 de este miércoles 16 de septiembre, el sistema SUIT de la ANT se encuentra temporalmente fuera de servicio.
🚘 Esta situación impide realizar procesos de matriculación vehicular.
📲 Informaremos oportunamente sobre el… pic.twitter.com/dG4B9adAXF
La falla de este miércoles ocurrió cinco días después de otro inconveniente con la misma plataforma.
El 11 de septiembre de 2026, la AMT reportó intermitencias en el SUIT que podían afectar temporalmente los procesos de matriculación vehicular en Quito.
En esa ocasión, la entidad señaló que mantenía comunicación permanente con la ANT para gestionar una solución y garantizar la continuidad de los servicios.
Los inconvenientes con el sistema también se registraron el 18 y 19 de agosto de 2026.
La AMT comunicó el 19 de agosto que las fallas del SUIT afectaban la ejecución de los procesos de matriculación vehicular en Quito.
El sistema presentó fallas durante la mañana del miércoles 16 de septiembre de 2026 y los procesos de matriculación quedaron temporalmente suspendidos.
Contexto: El inconveniente comenzó a las 08:00 y afectó la plataforma que utiliza la AMT para procesar estos trámites.
La falla ocurrió en el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT) de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
Contexto: El problema técnico dejó temporalmente fuera de servicio la plataforma utilizada por la AMT.
La AMT informó a las 10:35 del 16 de septiembre que el sistema volvió a funcionar.
Contexto: Antes del restablecimiento, se realizaban pruebas para recuperar el servicio.
Si el sistema permanecía fuera de servicio durante toda la jornada, los turnos previstos para ese día se reprogramarían.
Contexto: La recuperación del SUIT a las 10:35 permitió restablecer el servicio.
La falla se reportó desde las 08:00 y el restablecimiento se informó a las 10:35.
Contexto: Durante ese período, la AMT no pudo procesar trámites de matriculación vehicular mediante el SUIT.
Sí. La AMT también reportó intermitencias en el SUIT el 11 de septiembre.
Contexto: Ese inconveniente ocurrió cinco días antes de la falla registrada el 16 de septiembre.
Sí. También se registraron inconvenientes con el sistema el 18 y 19 de agosto.
Contexto: La AMT informó el 19 de agosto que los problemas afectaban los procesos de matriculación vehicular en Quito.
El Sistema Único Integrado de Tránsito pertenece a la Agencia Nacional de Tránsito.
Contexto: La AMT utiliza esta plataforma para ejecutar procesos relacionados con la matriculación vehicular en Quito.