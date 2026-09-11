Matriculación vehicular en Quito se ve afectada por fallas en sistema de la ANT

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que los procesos de matriculación vehicular en Quito podrían verse afectados temporalmente este viernes 11 de septiembre de 2026 debido a intermitencias en el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT), de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Fallas en el sistema para la matriculación en la ATM

En su comunicado, la AMT indicó que ante la falla detectada en el SUIT, mantiene comunicación permanente con la ANT para “gestionar una pronta solución y garantizar la continuidad de los servicios”.

Además, solicitó a las personas mantenerse informadas por los portales oficiales.”Solicitamos a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales de la AMT”, dijo la entidad.

📢 #ComunicadoAMT |



⚠️ Informamos que el sistema SUIT de la ANT presenta intermitencias, lo que puede afectar temporalmente los procesos de matriculación.



🤝 Mantenemos comunicación permanente con la ANT para gestionar una pronta solución.



📲 Mantente informado a través de… pic.twitter.com/Bo4ysIYPzm — AMTQuito (@AMT_Quito) September 11, 2026

El sistema ya había reportado fallas

El pasado 18 y 19 de agosto el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT), de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), también presentó fallas en la ejecución de los procesos de matriculación vehicular en Quito.

Asi mismo, el problema fue notificado a través de un comunicado de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) con fecha 19 de agosto de 2026 para poner en conocimiento de la ciudadanía la situación operativa del servicio.

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