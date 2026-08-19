Fallas en sistema de ANT afectan matriculación vehicular en Quito

La ejecución de los procesos de matriculación vehicular en Quito registra afectaciones de carácter temporal debido a problemas técnicos en la plataforma central de la Agencia Nacional de Tránsito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) emitió un comunicado oficial con fecha 19 de agosto de 2026 para poner en conocimiento de la ciudadanía la situación operativa del servicio.

Inconvenientes en la matriculación vehicular en Quito

De acuerdo con el reporte oficial de la institución municipal, las dificultades en los trámites de matriculación vehicular en Quito se presentan desde el martes 18 de agosto de 2026.

📢 #Comunicado |



💻 La AMT informa que el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT) de la Agencia de Nacional de Tránsito (ANT), presenta intermitencias.

Situación que afecta temporalmente los procesos de matriculación.



🤝🏻 Agradecemos su comprensión pic.twitter.com/1X0WPIT1Qc — AMTQuito (@AMT_Quito) August 19, 2026

Intermitencias en el sistema SUIT de la ANT

La entidad de tránsito de la capital detalló que el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT), administrado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), presenta intermitencias.

Esta condición técnica ha impactado temporalmente el desenvolvimiento regular de los procedimientos de matriculación vehicular.

Canales oficiales para reportes y medidas

Ante las intermitencias reportadas que inciden en la matriculación vehicular en Quito, la AMT solicitó a los usuarios mantenerse informados por medio de sus canales oficiales.

En dichos espacios, la institución comunicará oportunamente cualquier novedad, así como las acciones que se adopten para solucionar el inconveniente técnico.

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