Placas 7 tienen hasta el 31 de agosto de 2026 para matriculación y revisión en Quito

Los propietarios de vehículos con placas cuyo último dígito es 7 tienen hasta el 31 de agosto de 2026 para cumplir con la matriculación y la revisión técnica vehicular en Quito. Agosto es el mes asignado a este grupo dentro del calendario anual que aplica la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

El proceso comenzó el 1 de agosto y exige que los propietarios estén al día con los valores relacionados con el automotor antes de agendar una cita. El cumplimiento dentro del mes asignado permite completar el trámite conforme al calendario establecido para 2026.

Matriculación, placas, revisión y vehículos con dígito 7 cumplen su plazo en agosto

El calendario de matriculación se organiza según el último número de la placa. Febrero corresponde al dígito 1; marzo, al 2; abril, al 3; mayo, al 4; junio, al 5; julio, al 6; agosto, al 7; septiembre, al 8; octubre, al 9, y noviembre, al 0.

Antes de obtener un turno, el propietario debe cancelar los valores pendientes vinculados con el vehículo. Entre ellos constan la matrícula anual, la tasa de Revisión Técnica Vehicular (RTV), el adhesivo de RTV, el impuesto al rodaje y las tasas correspondientes a la Prefectura. El sistema también verifica que no existan multas o infracciones de tránsito pendientes.

Una vez cumplidas estas obligaciones, el usuario puede seleccionar la fecha y hora para acudir a uno de los centros autorizados mediante la plataforma de la AMT.

Según publicó EL COMERCIO el 31 de julio de 2026, la AMT habilitó desde el 1 de agosto el proceso para las placas terminadas en 7 y recordó que la revisión técnica es un requisito obligatorio dentro del proceso de matriculación en Quito.

¿Cómo cumplir con la revisión vehicular en Quito?

La AMT dispone de seis centros especializados para realizar la Revisión Técnica Vehicular en la capital. El procedimiento evalúa las condiciones mecánicas, de seguridad y ambientales de los automotores antes de que estos completen su matriculación.

La inspección contempla tres etapas. En la primera se miden el ruido y los gases contaminantes y se verifican elementos como luces, cinturones de seguridad, llantas y chasis. La segunda evalúa los sistemas de frenos, suspensión y alineación. Finalmente, se inspecciona la parte inferior del automotor, incluido el sistema de transmisión, chasis y frenos.

Los problemas más frecuentes detectados durante la RTV son emisiones contaminantes fuera de los parámetros establecidos, deficiencias en los frenos, fallas en el sistema de iluminación, neumáticos desgastados y problemas de alineación.

¿Qué pasa si el vehículo no aprueba la revisión?

Los propietarios cuyos vehículos no superen la primera inspección disponen de un plazo máximo de 45 días para presentarse nuevamente. En esa segunda revisión se verifican específicamente los componentes que ocasionaron el rechazo inicial.

Hasta finales de julio, 354 781 unidades habían completado la Revisión Técnica Vehicular en Quito. De ese total, 255 717 aprobaron en el primer intento, mientras 99 064 no superaron inicialmente la inspección. Además, 255 061 vehículos habían completado el proceso de matriculación, según cifras de la AMT.

El calendario continúa con las placas terminadas en 8

Una vez concluido agosto, septiembre será el mes correspondiente a los automotores con placas terminadas en 8. En octubre deberán cumplir el proceso aquellos cuyo último dígito sea 9 y en noviembre será el turno de las placas terminadas en 0.

El calendario permite además que los propietarios adelanten el proceso en meses anteriores al que les corresponde. La programación anual busca distribuir la demanda de revisión y matriculación durante el año y evitar que los trámites se concentren al cierre del período.

Preguntas frecuentes sobre la matriculación de vehículos con placas terminadas en 7 en Quito:

❓ ¿Hasta cuándo pueden matricularse los vehículos con placas terminadas en 7? Hasta el 31 de agosto de 2026.

Agosto es el mes asignado por el calendario de la AMT para los vehículos cuyo último dígito de placa es 7. Los propietarios deben completar la revisión técnica y matriculación dentro de este período. ❓ ¿Qué pagos deben realizarse antes de obtener un turno? El propietario debe estar al día con los valores y obligaciones relacionados con el vehículo.

Entre los rubros constan la matrícula anual, la tasa de Revisión Técnica Vehicular (RTV), el adhesivo de RTV, el impuesto al rodaje y las tasas correspondientes a la Prefectura. El sistema también verifica multas o infracciones pendientes. ❓ ¿Qué revisan durante la Revisión Técnica Vehicular en Quito? Se evalúan las condiciones mecánicas, de seguridad y ambientales del vehículo.

La inspección incluye emisiones contaminantes, ruido, luces, cinturones, llantas y chasis. También se revisan frenos, suspensión, alineación, transmisión y otros componentes de la parte inferior del automotor. ❓ ¿Qué ocurre si un vehículo no aprueba la primera revisión? El propietario tiene hasta 45 días para presentarlo nuevamente.

En la segunda inspección se revisan específicamente los componentes que provocaron el rechazo inicial. Entre las fallas frecuentes están emisiones fuera de los parámetros, problemas en frenos o iluminación, neumáticos desgastados y deficiencias de alineación. ❓ ¿Qué placas deberán matricularse después de agosto? En septiembre corresponde a las placas terminadas en 8.

El calendario continúa en octubre con el dígito 9 y en noviembre con el 0. La programación también permite adelantar la matriculación en meses anteriores al asignado.

Te recomendamos