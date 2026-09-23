Conductores pueden reprogramar citas de matriculación en Quito, por fallas en el sistema

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Los propietarios de automotores que requieren realizar trámites vehiculares en la capital cuentan con mecanismos de atención emergente debido a interrupciones informáticas. Las desconexiones temporales en el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT) de la entidad nacional llevaron a instaurar medidas operativas enfocadas en salvaguardar la matriculación de vehículos en Quito, permitiendo el reagendamiento de turnos y garantizando que los usuarios no queden en indefensión frente a los cronogramas establecidos.

Plan emergente para la matriculación de vehículos en Quito

El esquema alternativo contempla la reprogramación de turnos presenciales y una atención prioritaria para los trámites de transferencia de dominio que registran un margen de caducidad dentro de los siguientes cinco días.

De igual manera, el mecanismo da preferencia a los automotores cuyas placas concluyen en el dígito 8, correspondiente a la calendarización obligatoria de septiembre, evitando trabas en el proceso regular de la matriculación de vehículos en Quito.

Ventanillas activas para descongestionar el Bicentenario

Para solventar el represamiento de expedientes administrativos, se incrementó el personal de atención directa en los módulos del Centro de Matriculación Bicentenario y en el Balcón de Servicios.

Estas dependencias físicas canalizan de forma prioritaria la emisión del Permiso Anual de Circulación (PAC) y diversas gestiones documentales pendientes que requerían validación tras las suspensiones informáticas, de las que se informó en una nota periodística publicada en este Medio el pasado 16 de septiembre.

Operatividad continua de la revisión técnica vehicular

A diferencia de los servicios digitales, los seis centros destinados a la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en la ciudad operan bajo parámetros habituales y sin alteraciones.

El consolidado de gestión registrado entre enero y septiembre de 2026 da cuenta de 446 840 revisiones ejecutadas. De ese universo, 320 807 unidades obtuvieron la aprobación técnica, mientras que 126 033 automóviles permanecen en calidad de condicionados a la espera de correcciones mecánicas.

Balance de trámites y exoneración para dígitos rezagados

En el periodo comprendido de enero a septiembre de 2026, un balance de 325 254 unidades ha completado el procedimiento general vehicular en la urbe. Adicionalmente, las disposiciones vigentes durante este año mantienen la condonación del recargo económico de 25 dólares por calendarización a los vehículos con placas que terminen en 1, 2, 3 y 4.

Estos automotores rezagados conservan la posibilidad de completar su revisión y trámites correspondientes hasta noviembre de 2026 para evitar sanciones pecuniarias.

Preguntas frecuentes sobre reprogramación de citas para matriculación vehicular por fallas en el sistema

❓ ¿Cómo afecta la intermitencia del sistema a la matriculación de vehículos en Quito?

Obliga a reprogramar citas y a canalizar atención prioritaria en ventanillas presenciales.

Las fallas temporales se originan en la plataforma nacional SUIT, limitando el acceso regular al servicio.

❓ ¿Qué vehículos y trámites tienen prioridad en las ventanillas habilitadas?

Los carros con placa terminada en dígito 8 y traspasos de dominio por vencer en cinco días.

La medida busca que los usuarios del calendario de septiembre no queden fuera de los plazos reglamentarios.

❓ ¿Qué centros atienden trámites presenciales de regularización vehicular?

El Centro de Matriculación Bicentenario y las ventanillas del Balcón de Servicios.

Ambos puntos reforzaron la recepción ciudadana para tramitar el Permiso Anual de Circulación (PAC).

❓ ¿La revisión técnica vehicular presenta suspensiones en sus centros?

No, los seis centros de revisión funcionan con total normalidad en la ciudad.

Entre enero y septiembre de 2026 se registraron 446 840 revisiones, aprobando a 320 807 unidades.

❓ ¿Qué placas cuentan con exoneración de la multa de USD 25 en 2026?

Las placas terminadas en los dígitos 1, 2, 3 y 4.

Dichos automotores tienen plazo ampliado hasta noviembre de 2026 para cumplir sus trámites sin recargos.

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