AMT de Quito inicia la matriculación de vehículos con placas terminadas en 9

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Los propietarios de vehículos cuya placa termina en 9 deben cumplir con la Revisión Técnica Vehicular (RTV) y la matriculación durante octubre de 2026. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) estableció este período desde el jueves 1 hasta el sábado 31 de octubre. Quienes no completen el trámite dentro del plazo deberán pagar una multa de 25 dólares por incumplir el calendario nacional de matriculación.

La AMT también informó sobre los resultados de las revisiones y los procesos de matriculación registrados en Quito durante este año. Hasta octubre, los seis Centros de Revisión Técnica Vehicular habilitados en la capital han realizado más de 458 000 inspecciones. De ese total, 329 190 obtuvieron la aprobación, mientras que 129 636 quedaron en condición de condicionadas. La entidad recomienda a los propietarios anticipar sus trámites para evitar contratiempos al finalizar el mes.

La RTV supera las 458 000 revisiones en Quito

Los seis Centros de Revisión Técnica Vehicular de Quito acumulan 458 826 inspecciones durante 2026, según los datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito. De esa cifra, 329 190 vehículos aprobaron la revisión, mientras que otros 129 636 quedaron condicionados.

La demanda de este servicio registró sus cifras más altas durante tres meses. Marzo encabezó la lista, con 80 522 revisiones. Le siguieron junio, con 67 920, y abril, con 64 469 inspecciones.

En cuanto a la matriculación, la AMT registra 344 581 procesos completados en lo que va del año. Esta cifra representa un avance del 68% frente al parque automotor estimado de Quito, que alcanza los 507 626 vehículos.

Estos datos forman parte del balance de los trámites que los propietarios deben cumplir para mantener sus vehículos al día. En octubre, el calendario establece el turno obligatorio para los automotores cuyas placas terminan en 9. Los conductores deben considerar tanto la revisión técnica como la matriculación, pues el proceso requiere completar ambas etapas.

La entidad también recordó que los propietarios de vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3 y 4, quienes recibieron una exoneración de la multa por incumplir la calendarización, tienen hasta noviembre de 2026 para realizar la RTV y la matriculación.

Cómo completar la revisión técnica y la matriculación

Antes de solicitar una cita, los propietarios deben cancelar todos los valores pendientes de pago. Este paso permite avanzar con el trámite y cumplir los requisitos necesarios para completar el proceso.

La AMT precisa que la gestión no termina únicamente con la revisión del automotor. El vehículo debe aprobar la RTV y su propietario debe completar la matriculación. Para hacerlo, puede optar por el procedimiento en línea o agendar una cita que incluya ambos trámites.

La Agencia Metropolitana de Tránsito recomienda no esperar hasta los últimos días de octubre para cumplir con esta obligación. Organizar el proceso con anticipación permite a los propietarios atender los requisitos dentro del plazo establecido y evitar la multa de 25 dólares por incumplir el calendario nacional.

Por tanto, quienes tengan un vehículo con placa terminada en 9 deben gestionar la revisión y la matriculación hasta el 31 de octubre de 2026. Los propietarios que aún tengan pendiente el trámite deben verificar sus obligaciones de pago antes de agendar la cita y asegurarse de completar las dos etapas requeridas.

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