ANT amplía hasta diciembre el plazo para hacer trámites con multas pendientes

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) amplió hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo para suspender la verificación de multas de tránsito en el sistema SUIT. La medida permite que los ciudadanos realicen trámites administrativos relacionados con transporte terrestre, tránsito y seguridad vial sin que las entidades verifiquen valores pendientes de pago por infracciones de tránsito.

La ANT comunicó la decisión este 1 de octubre de 2026, mediante la Resolución Nro. ANT-ANT-2026-0069-R. La disposición amplía el plazo que estableció la Resolución Nro. ANT-ANT-2026-0029-R, emitida el 16 de abril de 2026. La nueva resolución tiene alcance nacional y se aplica a los trámites que gestionan la ANT, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la Policía Nacional, según las competencias de cada institución.

La suspensión se extiende hasta diciembre

El sistema SUIT registra las infracciones de tránsito a escala nacional y pertenece a la Agencia Nacional de Tránsito. Por esa razón, la ANT determinó que la nueva resolución tiene un alcance nacional e integral para los trámites administrativos relacionados con transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.

La medida mantiene la suspensión de la verificación de valores pendientes de pago por infracciones de tránsito cuando los ciudadanos realizan estos procedimientos. El nuevo plazo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.

La disposición corresponde a la Resolución Nro. ANT-ANT-2026-0069-R y amplía el periodo establecido anteriormente por la Resolución Nro. ANT-ANT-2026-0029-R, del 16 de abril de 2026.

¿Qué trámites están incluidos?

La suspensión alcanza los trámites que gestionan directamente la Agencia Nacional de Tránsito y aquellos que ejecutan los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la Policía Nacional dentro de sus respectivas competencias.

Entre los procesos incluidos están la matriculación vehicular, revisión técnica vehicular, licencias, certificados, títulos habilitantes y emisión de placas. La ANT también señala que la disposición comprende otros trámites administrativos relacionados con transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.

La Agencia Nacional de Tránsito indicó que regula y planifica estas áreas a escala nacional. Por ello, la Resolución Nro. ANT-ANT-2026-0069-R establece una cobertura nacional para la suspensión de la verificación de multas.

La medida también incluye los procesos que ejecutan los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la Policía Nacional, siempre dentro del ámbito de las competencias que corresponden a cada institución.

Con esta ampliación, la suspensión continuará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 en los trámites administrativos comprendidos por la resolución. La ANT informó que la disposición tiene aplicación en todo el país y abarca los procedimientos relacionados con transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.

📢 Comunicado | Se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo para la suspensión de la verificación de multas de tránsito en el sistema SUIT.



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