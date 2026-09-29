Estas son las multas que podrían enfrentar los motociclistas que paralizaron el tránsito en Quito

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Los motociclistas que bloquearon el túnel de San Juan, en el centro de Quito, podrían enfrentar multas, reducción de puntos en sus licencias e incluso penas de prisión, según la infracción que determinen las autoridades. El hecho ocurrió durante el fin de semana del 26 y 27 de septiembre de 2026 y quedó registrado en un video que circuló en redes sociales.

Las imágenes muestran a decenas de motociclistas que interrumpieron la circulación vehicular para realizar maniobras peligrosas. Algunos formaron un círculo dentro del túnel, mientras otros ejecutaban maniobras en medio de la vía. Según las denuncias ciudadanas, la actividad provocó una fuerte congestión. Aunque los conductores de los vehículos afectados utilizaron sus bocinas, los motociclistas impidieron el paso.

¿Qué sanciones podrían enfrentar los motociclistas en Quito?

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece distintas sanciones para las infracciones de tránsito que podrían relacionarse con este tipo de conductas. Su aplicación depende de las circunstancias de cada caso y de la infracción que comprueben las autoridades.

El artículo 386 del COIP establece una pena privativa de libertad de tres días, una multa equivalente a un salario básico unificado y la reducción de diez puntos en la licencia de conducir para quienes participen con vehículos motorizados en competencias en la vía pública.

Por otra parte, el artículo 390 contempla una multa equivalente al 15% de un salario básico unificado para quienes alteren la circulación y la seguridad peatonal mediante la colocación de obstáculos en la vía pública sin autorización.

El artículo 389 también establece sanciones para los conductores que desobedezcan las órdenes o señales manuales de los agentes de tránsito. La misma disposición incluye el incumplimiento de señales como semáforos, pare, ceda el paso y otras indicaciones de circulación. En estos casos, la multa equivale al 30% de un salario básico unificado.

Sin embargo, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aclaró que las infracciones deben verificarse en flagrancia para aplicar las sanciones correspondientes.

AMT reforzará los controles tras las denuncias ciudadanas

Tras la difusión del video, la AMT informó que mantiene operativos permanentes para prevenir conductas que pongan en peligro a los usuarios de las vías.

La entidad anunció que reforzará los controles en los sectores que identifique a partir de las denuncias ciudadanas y de los videos que evidencien posibles infracciones.

En lo que va de 2026, la AMT ha ejecutado 911 operativos dirigidos a motociclistas. Durante estos controles, los agentes emitieron 12 663 boletas de citación.

La institución también mantiene acciones para reducir los siniestros de tránsito que involucran a motocicletas. Entre enero y agosto de 2026, Quito registró 753 siniestros de tránsito de este tipo, que dejaron 794 personas lesionadas y 80 fallecidas.

🏍️ Un grupo de motociclistas “muy rebeldes” cerraron un túnel bastante transitado en #Quito para hacer sus maniobras, mientras la @AMT_Quito brilla por su ausencia #QuitoSinAlcalde pic.twitter.com/UKicngKv2A — Ecuadorplay (@EcuadorPlay) September 28, 2026

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