Jorge Yunda convoca nuevamente a una sesión del Concejo tras dos llamados cancelados

Andrea Medina (I)

Luego de haber cancelado los llamados a dos sesiones extraordinarias presenciales para hoy viernes 16 de julio del 2021, el alcalde Jorge Yunda hizo una nueva convocatoria al Concejo Metropolitano para mañana sábado 17.

Para esta cita se anotó como único punto del orden del día la presentación del informe de la Secretaría de Salud, sobre la nueva variante Delta del SARS-CoV – 2, que ya ha sido detectada en dos provincias del país.

Así, para esta semana, Yunda convocó a cinco sesiones del Concejo, cuando lo usual es que haya solo una.

La primera fue para el martes 13 de julio, pero como los ediles de oposición no asistieron no hubo quórum y no pudo instalarse. La segunda fue para el jueves 15, y advirtió a los concejales que si no asistían habría sanciones. Los ediles acudieron al llamado pero no permitieron tratar el único punto del orden del día relacionado a la reconformación de comisiones. Hubo un cruce de acusaciones y los ediles de oposición abandonaron la sala.

Esa misma mañana se dio a conocer el llamado para la que iba a ser la tercera sesión de la semana. Esa convocatoria tenía como objetivo la elección de una nueva Vicealcaldesa de la ciudad y se preveía para las 10:00. Y minutos más tarde también se conoció un llamado adicional a una sesión presencial, a las 15:00, con el que se buscaba la conformación de los directorios de las Empresas Públicas Metropolitanas.

Ambas sesiones fueron canceladas durante la noche y el Municipio no dio explicaciones al respecto. La nueva sesión de mañana será la No. 159.

Para el concejal Fernando Morales, estas convocatorias y cancelaciones son señales de que Yunda “sigue aferrado desesperadamente al cargo de Alcalde”. El edil reiteró que Yunda puede caer en el delito de usurpación, al intentar continuar en un puesto que ya no le pertenece.

Algo similar comentó el concejal Bernardo Abad quien calificó como ilegítimas dichas convocatorias “para seguir empeorando la gobernabilidad de la ciudad”.