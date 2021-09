Pleno del TCE niega recusación a juez en caso por infracción electoral

En caso de que Yunda pierda sus derechos políticos ya no podría ejercer la Alcaldía y tampoco lo ampararía la acción de protección que hoy los sostiene en el cargo. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Daniel Romero (I)

Finalmente, la recusación solicitada por Jorge Yunda en contra del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres, no pasó. El Pleno de ese órgano negó el pedido dentro de la causa por una supuesta infracción electoral denunciada por Santiago Guarderas.

Hoy, martes 21 de septiembre del 2021, se conoció la resolución del Pleno del TCE en la que se niega el pedido y se devuelve el expediente al juez Torres para que continúe con la sustanciación de la causa.

Ese recurso fue presentado por la defensa del Alcalde para separar de la causa al mencionado juez. El mismo Torres rechazó en primera instancia el pedido por considerarlo extemporáneo. Sin embargo, la defensa de Yunda apeló y el recurso llegó al Pleno.

En la resolución se lee, entre otras cosas: “respecto de que el juez cuya imparcialidad se cuestiona, haya manifestado opinión o consejo, el recusante no presenta prueba alguna, no señala con exactitud cuáles son las varias entrevistas realizadas a medios de comunicación, por lo que su cargo no cumple con la condición de demostrable”.

Guarderas presentó la denuncia por considerar que Yunda no ha acatado la decisión del TCE del 1 de julio en la que se pronunció respecto de que el proceso de remoción que ejecutó el Concejo Metropolitano cumplió con las formalidades del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad).

Guarderas, quien asumió la Alcaldía por 11 días, argumentó que esto configura una infracción electoral muy grave. Según el Código de la Democracia, la sanción para esa falta es la pérdida de derechos políticos, multa y la destitución.

En caso de que Yunda pierda sus derechos políticos ya no podría ejercer la Alcaldía y tampoco lo ampararía la acción de protección que hoy los sostiene en el cargo.