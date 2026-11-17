Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

La Agencia Metropolitana de Control (AMC), junto con la Policía Nacional, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (ACESS) y el Ministerio de Salud Pública, intervino un centro de rehabilitación clandestino en el sector de Píntag, en el suroriente de Quito. Durante el operativo, las autoridades encontraron alrededor de 22 mujeres que permanecían en el establecimiento contra su voluntad, aunque algunas habían ingresado por decisión propia.

En el inmueble, una casa de dos pisos, los equipos de control también hallaron a una mujer embarazada y a cuatro menores de edad. Las autoridades encontraron a las internas encerradas con candados. Algunas manifestaron que sufrían presunto maltrato físico dentro del establecimiento.

Un centro que funcionaba por referencias y cobraba hasta 500 dólares mensuales

Según los testimonios recogidos durante la intervención, el centro captaba a sus internas mediante referencias. No tenía redes sociales ni otros canales de promoción mencionados por las autoridades. El proceso de rehabilitación duraba alrededor de siete meses y el establecimiento cobraba mensualidades de entre 200 y 500 dólares.

El valor dependía del estatus social de la familia de cada interna. Esta modalidad de funcionamiento permitía que el centro recibiera a mujeres de diferentes lugares del país. Entre ellas había personas procedentes de ciudades como Puyo y Latacunga, además de varias provincias de la Costa.

Las condiciones del inmueble también llamaron la atención de los equipos que participaron en el operativo. La clínica funcionaba en condiciones insalubres y almacenaba alimentos en mal estado. Las autoridades encontraron esos productos dentro de un refrigerador que desprendía fuertes olores.

El hallazgo de mujeres encerradas, una persona embarazada y menores de edad, junto con las condiciones sanitarias del lugar, formó parte de las irregularidades detectadas durante la inspección.

La AMC clausura el establecimiento y advierte sobre las sanciones

Tras la intervención, la Agencia Metropolitana de Control clausuró el centro de rehabilitación. Su propietario podría enfrentar una multa de entre cinco y ocho salarios básicos unificados por las irregularidades relacionadas con el funcionamiento del establecimiento.

Mónica Vaca, supervisora encargada de la AMC, señaló que la institución trabaja por la seguridad de la ciudadanía. También recomendó a las familias comprobar que estos establecimientos cuenten con los permisos de funcionamiento antes de internar a un ser querido.

La funcionaria hizo este llamado para evitar que las personas reciban atención en lugares que no cumplen con los requisitos correspondientes y garantizar que accedan a un servicio digno y seguro.

Las clausuras a centros de rehabilitación que operan sin los permisos respectivos forman parte de los controles que ejecuta la Agencia Metropolitana de Control en Quito. Según los datos de la entidad, durante 2026 las autoridades han clausurado 20 establecimientos de este tipo por funcionar sin las autorizaciones correspondientes.

El Municipio de Quito rechazó las actividades ilegales en establecimientos que ponen en riesgo la salud y la integridad de las personas. Además, ratificó que continuará con los controles e inspecciones a los centros que operen al margen de la normativa vigente.

La intervención en Píntag se suma a las acciones municipales contra los establecimientos que ofrecen servicios de rehabilitación sin cumplir los requisitos legales para funcionar. La AMC recordó la importancia de que las familias verifiquen los permisos antes de confiar el cuidado de sus allegados a estos lugares.

🚨 #ControlEnQuito | 📰 #BoletínDePrensaAMC 🚫 ¡Clausuramos un centro clandestino de rehabilitación en Píntag! 📍 Encontramos alrededor de 22 mujeres, entre ellas una embarazada y cuatro menores de edad, en condiciones insalubres y bajo presunto maltrato. 🚓 En lo que va del año 2026, sumamos 20 clausuras a centros que operaban sin permisos. ⛓️‍💥 Más información: https://t.co/VW0rAaVmA5 🤝 Con orden y control, #QuitoRenace — Agencia Metropolitana de Control (@amcquito) November 17, 2026

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