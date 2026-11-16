Una cafetería de Quito ocultaba habitaciones para encuentros sexuales

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Una cafetería del sector de El Ejido, en el centro de Quito, quedó en el centro de una intervención municipal por una actividad que no correspondía con su giro comercial. Un patrullaje del Municipio permitió detectar lo que ocurría dentro del establecimiento y terminó con la clausura del local y la aprehensión de su propietario.
El personal del Puesto de Mando Operativo (PMO) Bulevar 24 de Mayo detectó movimientos inusuales durante un recorrido por el sector. Los funcionarios observaron que varias personas ingresaban por una puerta enrollable abierta hasta la mitad. Desde el interior también escucharon música a alto volumen.
Al entrar encontraron a 48 hombres semidesnudos, varios frascos de popper, preservativos usados y lubricantes. En el segundo piso existían tres habitaciones acondicionadas con camas.
Según la información municipal, en el establecimiento se ofrecían encuentros sexuales entre los asistentes. Una persona cobraba el ingreso a quienes acudían a la fiesta.
La intervención terminó con la clausura de la cafetería. La Agencia Metropolitana de Control (AMC) inició un proceso sancionatorio por el uso indebido de los permisos municipales.
La infracción podría derivar en una multa de hasta cuatro salarios básicos unificados.
Durante el operativo, el equipo municipal solicitó apoyo a la Policía Nacional. Los uniformados acudieron al establecimiento y, tras encontrar una sustancia sujeta a fiscalización identificada como popper, aprehendieron al propietario del local.
El hallazgo ocurrió durante un patrullaje del PMO Bulevar 24 de Mayo, un equipo que recorre distintos sectores de Quito. Su trabajo articula al Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, la AMC, el Cuerpo de Bomberos de Quito y la Agencia Metropolitana de Tránsito, según las necesidades de cada intervención.
El secretario general de Seguridad, Gustavo Chiriboga, explicó que estos equipos buscan atender las alertas ciudadanas y detectar riesgos en los barrios.
La fiesta se detectó en una cafetería ubicada en el sector de El Ejido, en el centro de Quito.
Contexto: El hallazgo ocurrió durante un patrullaje del Puesto de Mando Operativo (PMO) Bulevar 24 de Mayo. El personal municipal observó movimientos inusuales en el establecimiento y escuchó música a alto volumen desde el interior.
El personal municipal encontró a 48 hombres semidesnudos dentro del establecimiento.
Contexto: Durante la intervención también se encontraron frascos de popper, preservativos usados y lubricantes. En el segundo piso existían tres habitaciones acondicionadas con camas.
Las autoridades encontraron a 48 hombres, frascos de popper, preservativos usados, lubricantes y tres habitaciones acondicionadas con camas.
Contexto: Según la información municipal, en el establecimiento se ofrecían encuentros sexuales entre los asistentes y una persona cobraba el ingreso a quienes acudían a la fiesta.
La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró el establecimiento por el uso indebido de los permisos municipales, debido a una actividad que no correspondía con su giro comercial.
Contexto: La intervención permitió identificar que en el local se realizaban encuentros sexuales entre los asistentes, pese a que funcionaba con permisos de cafetería.
El establecimiento podría recibir una multa de hasta cuatro salarios básicos unificados.
Contexto: La Agencia Metropolitana de Control inició un proceso sancionatorio por el uso indebido de los permisos municipales. La clausura se ejecutó durante el operativo en el sector de El Ejido.