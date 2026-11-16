Una cafetería de Quito ocultaba habitaciones para encuentros sexuales

Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

Una cafetería del sector de El Ejido, en el centro de Quito, quedó en el centro de una intervención municipal por una actividad que no correspondía con su giro comercial. Un patrullaje del Municipio permitió detectar lo que ocurría dentro del establecimiento y terminó con la clausura del local y la aprehensión de su propietario.

Fiesta sexual clandestina en El Ejido dejó 48 hombres y un propietario aprehendido

El personal del Puesto de Mando Operativo (PMO) Bulevar 24 de Mayo detectó movimientos inusuales durante un recorrido por el sector. Los funcionarios observaron que varias personas ingresaban por una puerta enrollable abierta hasta la mitad. Desde el interior también escucharon música a alto volumen.

Al entrar encontraron a 48 hombres semidesnudos, varios frascos de popper, preservativos usados y lubricantes. En el segundo piso existían tres habitaciones acondicionadas con camas.

Según la información municipal, en el establecimiento se ofrecían encuentros sexuales entre los asistentes. Una persona cobraba el ingreso a quienes acudían a la fiesta.

Clausura de cafetería en Quito por uso indebido de permisos municipales

La intervención terminó con la clausura de la cafetería. La Agencia Metropolitana de Control (AMC) inició un proceso sancionatorio por el uso indebido de los permisos municipales.

La infracción podría derivar en una multa de hasta cuatro salarios básicos unificados.

Durante el operativo, el equipo municipal solicitó apoyo a la Policía Nacional. Los uniformados acudieron al establecimiento y, tras encontrar una sustancia sujeta a fiscalización identificada como popper, aprehendieron al propietario del local.

Operativo municipal en Quito detectó una fiesta clandestina en una cafetería

El hallazgo ocurrió durante un patrullaje del PMO Bulevar 24 de Mayo, un equipo que recorre distintos sectores de Quito. Su trabajo articula al Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, la AMC, el Cuerpo de Bomberos de Quito y la Agencia Metropolitana de Tránsito, según las necesidades de cada intervención.

El secretario general de Seguridad, Gustavo Chiriboga, explicó que estos equipos buscan atender las alertas ciudadanas y detectar riesgos en los barrios.

Fiesta sexual clandestina en Quito; preguntas frecuentes