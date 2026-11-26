Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

Una denuncia ciudadana llevó a las autoridades municipales a intervenir dos asaderos de pollos en Cumbayá, donde encontraron cucarachas, excrementos de roedores y desperdicios en las áreas destinadas a la preparación de alimentos. Los establecimientos presentaban problemas de higiene que comprometían las condiciones sanitarias de sus cocinas.

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El Puesto de Mando Operativo (PMO) de Cumbayá coordinó las inspecciones con varias instituciones municipales. La intervención comenzó después de que el equipo recibiera una alerta sobre las condiciones en las que ambos negocios preparaban la comida. Tras verificar las irregularidades, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró los dos locales.

Una visita permitió comprobar las condiciones de las cocinas

El coordinador del PMO inició las verificaciones con una visita a los dos establecimientos. Para conocer de primera mano cómo funcionaban, ingresó a los locales como cliente y recorrió las instalaciones. Durante esa inspección tomó fotografías de las cocinas y de los espacios donde los trabajadores preparaban los alimentos.

Ese registro permitió documentar las condiciones de higiene y organizar un operativo con las instituciones municipales competentes. Los equipos acudieron posteriormente a los dos asaderos para revisar las instalaciones y comprobar las denuncias.

En el primer establecimiento, los inspectores encontraron restos de cucarachas detrás de las neveras y los congeladores. El personal municipal tuvo que mover estos equipos para revisar los espacios que permanecían ocultos.

Sin embargo, los hallazgos más preocupantes aparecieron en otra zona de la cocina. En el área donde los trabajadores pelaban las papas, los funcionarios encontraron cucarachas y excrementos de rata.

Gustavo Chiriboga, secretario general de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, describió los resultados de la intervención y señaló que los restos de roedores y la presencia de insectos evidenciaban las condiciones de insalubridad del establecimiento.

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El segundo asadero también presentó varias irregularidades. Durante la inspección, los funcionarios identificaron desperdicios sobre las ollas y canecas con desechos en los mismos espacios donde preparaban los alimentos. Además, encontraron aceite quemado y cucarachas de gran tamaño debajo de las neveras.

La AMC clausuró los dos establecimientos

Después de comprobar las condiciones sanitarias de las cocinas, la Agencia Metropolitana de Control tomó la decisión de clausurar ambos negocios. La medida respondió a las graves irregularidades que los equipos municipales identificaron durante las inspecciones.

La intervención contó con la coordinación del Puesto de Mando Operativo de Cumbayá, una instancia que forma parte de la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Municipio de Quito.

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La Secretaría recordó que la ciudad cuenta con 25 Puestos de Mando Operativo (PMO), implementados como parte de la Estrategia Capital. Estos espacios reciben alertas de los habitantes y coordinan la atención de situaciones que afectan la seguridad y el bienestar de los vecinos.

Entre los problemas que la ciudadanía puede reportar están las condiciones de insalubridad en restaurantes, asaderos y otros establecimientos de comida. Los vecinos también pueden solicitar que las autoridades verifiquen las condiciones en las que los negocios preparan y comercializan sus productos.

El caso de los dos asaderos de Cumbayá muestra cómo una denuncia ciudadana puede activar la intervención de los equipos municipales. La alerta permitió que el PMO realizara una primera verificación, coordinara un operativo interinstitucional y facilitara la actuación de la AMC, que finalmente clausuró los establecimientos por las condiciones encontradas en sus cocinas.

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