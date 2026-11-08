Operativos en el norte de Quito dejan 13 vehículos retenidos y dos locales clausurados

Fecha de publicación: 8 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de noviembre de 2026

Dos macrooperativos de control se ejecutaron en el norte de Quito el viernes 6 de noviembre de 2026. La intervención municipal dejó 13 vehículos retenidos, 26 citaciones de tránsito y dos establecimientos clausurados. Además, una persona terminó aprehendida por conducir bajo los efectos del alcohol.

Las acciones se desarrollaron en las administraciones zonales Eugenio Espejo y La Delicia, con la participación de entidades municipales, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y autoridades de control del Ministerio del Interior.

Los controles tuvieron dos objetivos: verificar las condiciones de funcionamiento de establecimientos comerciales y reducir los riesgos en las vías mediante inspecciones a conductores y vehículos.

Retenciones y citaciones en la Administración Eugenio Espejo

En la Administración Zonal Eugenio Espejo, los agentes de tránsito emitieron 26 citaciones y retuvieron 12 motocicletas y un automóvil. Durante el operativo, una persona quedó aprehendida por conducir bajo los efectos del alcohol.

El secretario general de Seguridad, Gustavo Chiriboga, señaló que conducir en estado etílico representa un riesgo para el conductor, sus pasajeros, peatones y otros usuarios de las vías.

En esta zona también se inspeccionaron 22 establecimientos comerciales. Entre ellos constan licorerías, bares, barberías, minimercados, un restaurante, una tienda y dos centros nocturnos.

Dos establecimientos clausurados y ocho procesos sancionatorios

La Intendencia dispuso la clausura de una licorería y un bar durante las inspecciones. Por su parte, la Agencia Metropolitana de Control inició ocho procedimientos sancionatorios.

Las posibles infracciones corresponden al mal uso de la licencia de funcionamiento, el consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público y el comercio no regularizado.

Las verificaciones también contemplaron los permisos y las condiciones de funcionamiento de los negocios, con el propósito de controlar las actividades comerciales y su impacto en los sectores residenciales.

La Delicia: decomiso de cigarrillos y alcohol sin registro sanitario

En la Administración Zonal La Delicia, las autoridades retiraron 146 unidades de cigarrillos de contrabando. Además, desecharon siete litros de alcohol que no contaban con registro sanitario.

Durante la jornada, las Fuerzas Armadas realizaron 40 revisiones corporales. La Policía Nacional, por su parte, efectuó 25 consultas en su sistema para verificar información de personas.

Estas acciones complementaron los controles comerciales y de seguridad que las instituciones ejecutaron en el norte de la capital.

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