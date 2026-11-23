Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

Un establecimiento que ofrecía créditos en la calle Mariscal Foch, en el centro-norte de Quito, recibió una clausura de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) el lunes 23 de noviembre de 2026. El operativo, que contó con la participación de la Policía Nacional, respondió a presuntas irregularidades en las actividades comerciales del local y a denuncias de ciudadanos que acudieron para exigir la devolución de su dinero.

Según los testimonios recogidos durante el procedimiento, varias personas entregaron valores de hasta 1 000 dólares como requisito para acceder a préstamos de hasta 10 000 dólares. La empresa ofrecía desembolsar esos créditos en un plazo de 15 días, pero los denunciantes aseguraron que nunca recibieron los recursos.

Los ciudadanos también señalaron que, cuando reclamaban por los retrasos, la empresa atribuía los inconvenientes a supuestas fallas en sus sistemas informáticos o a problemas con las transferencias interbancarias.

🚨 #ControlEnQuito | 📰 #BoletínDePrensaAMC



💸 ¡Ofrecían créditos y nunca los entregaban!



📍 Clausuramos un establecimiento en el sector de la Mariscal, donde ciudadanos aseguran haber entregado hasta 1.000 dólares.



⛓️‍💥 Más información: https://t.co/8wsRfSwT4v



⚠️ Antes de… pic.twitter.com/eYeTlojNmM — Agencia Metropolitana de Control (@amcquito) November 23, 2026

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Créditos de hasta 90 000 dólares en redes sociales, en presunta captadora clausurada

El establecimiento promocionaba distintas alternativas de financiamiento a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Entre sus ofertas constaban créditos hipotecarios, préstamos de consumo, consolidación de deudas y otros productos financieros.

La publicidad incluía préstamos de hasta 90 000 dólares, con mensajes que presentaban el servicio como una alternativa rápida y segura. Sin embargo, las personas que acudieron al local durante el operativo reclamaban la devolución de los valores que entregaron para acceder a esos supuestos créditos.

La AMC no informó sobre personas detenidas durante la intervención. Tampoco detalló cuántos ciudadanos presentaron reclamos ni el monto total del dinero que entregaron.

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La clausura responde a incumplimientos municipales

Mónica Vaca, supervisora metropolitana encargada de la AMC, explicó que la clausura y el procedimiento administrativo sancionador corresponden al incumplimiento de la normativa municipal vigente.

El establecimiento pertenece a la categoría II y podría enfrentar una sanción de hasta ocho salarios básicos unificados. La infracción municipal también puede relacionarse con la falta de una Licencia Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) vigente o con el desarrollo de actividades distintas de las autorizadas.

La información del operativo no establece una responsabilidad penal de la empresa ni de sus representantes. La clausura corresponde al ámbito administrativo municipal y no constituye, por sí sola, una sentencia por presunta estafa o captación ilegal de dinero.

Denuncias por posible estafa deben llegar a la Fiscalía

La AMC señaló que las denuncias relacionadas con una posible estafa corresponden a la Fiscalía General del Estado, entidad encargada de investigar los hechos y determinar eventuales responsabilidades penales.

Vaca también pidió verificar que las entidades financieras cuenten con constitución legal y autorización de los organismos de control competentes antes de entregar dinero o iniciar trámites para obtener créditos.

El Municipio de Quito informó que mantendrá operativos de control en distintos sectores del Distrito Metropolitano. Estas intervenciones buscan verificar que los establecimientos cumplan las disposiciones municipales que regulan sus actividades económicas.

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Lo que te preguntas sobre las captadoras de dinero

❓ ¿Por qué la Agencia Metropolitana de Control clausuró un establecimiento en Quito?

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró un establecimiento de servicios financieros en la calle Mariscal Foch, en el centro-norte de Quito, por presuntas irregularidades en sus actividades comerciales.

Contexto: El operativo ocurrió el lunes 23 de noviembre de 2026, con la participación de la Policía Nacional. Durante la intervención, varios ciudadanos acudieron al local para reclamar la devolución del dinero que entregaron para acceder a supuestos créditos.

❓ ¿Cuánto dinero entregaron los ciudadanos para acceder a los préstamos?

Según los testimonios recogidos durante el operativo, algunas personas entregaron hasta 1 000 dólares como requisito para obtener un crédito.

Contexto: La empresa ofrecía préstamos de hasta 10 000 dólares, con la promesa de entregar los recursos en un plazo de 15 días. Los denunciantes aseguraron que nunca recibieron el dinero solicitado.

❓ ¿Qué explicaciones daba la empresa ante los reclamos por los créditos que no se entregaron?

Según las versiones de los ciudadanos, la empresa atribuía los retrasos a supuestas fallas informáticas o problemas con las transferencias interbancarias.

Contexto: Los afectados acudieron al establecimiento para exigir la devolución de los valores que entregaron como requisito previo para acceder al financiamiento.

❓ ¿Qué tipos de créditos ofrecía el establecimiento clausurado en Quito?

El local promocionaba créditos hipotecarios, préstamos de consumo, consolidación de deudas y otras alternativas de financiamiento.

Contexto: La publicidad circulaba en redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Entre los productos anunciados constaban créditos de hasta 90 000 dólares.

❓ ¿Quién participó en el operativo de clausura del establecimiento de la calle Mariscal Foch?

La Agencia Metropolitana de Control ejecutó el operativo en coordinación con la Policía Nacional.

Contexto: La supervisora metropolitana encargada de la AMC, Mónica Vaca, explicó que la clausura y el procedimiento administrativo sancionador responden al incumplimiento de la normativa municipal vigente.

❓ ¿Qué sanción podría enfrentar el establecimiento clausurado por la AMC?

El establecimiento, clasificado en la categoría II, podría enfrentar una sanción de hasta ocho salarios básicos unificados.

Contexto: La AMC precisó que el procedimiento administrativo corresponde al incumplimiento de las disposiciones municipales. Entre las posibles infracciones constan operar sin una Licencia Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) vigente o realizar actividades distintas de las autorizadas.

❓ ¿La clausura del establecimiento significa que existe una sentencia por estafa?

No. La clausura corresponde a un procedimiento administrativo municipal y no determina por sí sola una responsabilidad penal por presunta estafa o captación ilegal de dinero.

Contexto: La AMC aclaró que su intervención responde exclusivamente al incumplimiento de la normativa municipal. La investigación de posibles delitos corresponde a la Fiscalía General del Estado.

❓ ¿Dónde deben presentar sus denuncias los ciudadanos que entregaron dinero para obtener créditos?

Las denuncias relacionadas con una posible estafa deben presentarse ante la Fiscalía General del Estado.

Contexto: La entidad tiene competencia para investigar los hechos y determinar eventuales responsabilidades penales. La AMC no sustituye las funciones de investigación de la Fiscalía.

❓ ¿Qué recomendación dio la AMC a los ciudadanos ante las ofertas de créditos?

Mónica Vaca pidió verificar que las entidades financieras estén legalmente constituidas y cuenten con autorización de los organismos de control antes de entregar dinero o iniciar trámites.

Contexto: El llamado surgió tras los reclamos de personas que entregaron valores como requisito para acceder a préstamos que, según sus testimonios, nunca recibieron.

❓ ¿Qué acciones anunció el Municipio de Quito tras la clausura del establecimiento?

El Municipio de Quito informó que mantendrá operativos de control en distintos sectores del Distrito Metropolitano.

Contexto: La AMC continuará con intervenciones para verificar el cumplimiento de las normas municipales que regulan las actividades económicas de los establecimientos.

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