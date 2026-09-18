AMC suspende venta de terrenos en una zona arqueológica de Quito

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Una oferta de terrenos en el Valle de Los Chillos quedó bajo la lupa de las autoridades municipales. La Agencia Metropolitana de Control (AMC) informó el 17 de septiembre de 2026 que suspendió el fraccionamiento y la comercialización dentro de un predio de más de 67 000 metros cuadrados, ubicado en suelo de protección ecológica y dentro de un polígono de protección arqueológica.
Los terrenos se promocionaban en redes sociales como parte de un proyecto inmobiliario al suroriente de Quito. La publicidad ofrecía espacios planos de 500 metros cuadrados por 35 000 dólares.
La propuesta contemplaba una entrada del 50 % y el financiamiento del saldo durante más de tres años.
Sin embargo, la AMC determinó que el área se encuentra en suelo de protección ecológica. En ese espacio no se permite este tipo de fraccionamiento, por lo que los terrenos ofertados no podrán regularizarse como lotes individuales.
La publicidad mostraba terrenos delimitados como lotes individuales, pero los promotores indicaban que la comercialización correspondía a derechos y acciones.
Esta figura no reemplaza una licencia municipal ni convierte las divisiones del terreno en lotes aprobados legalmente.
La diferencia resulta clave para quienes analizan la compra de un terreno. Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC, recomendó revisar previamente la situación legal del predio.
La consulta puede realizarse sin costo en la administración zonal correspondiente. Para ello se necesita el número del predio, con el cual se puede verificar si existen permisos, afectaciones o autorización para un fraccionamiento.
La revisión del terreno también reveló afectaciones sobre una construcción considerada patrimonial. En el lugar se constató el derrocamiento de gran parte de una casa de hacienda y modificaciones en sus cubiertas sin la autorización correspondiente.
El Informe de Regulación Metropolitana señala que el predio forma parte de un polígono de protección arqueológica. También consta dentro del inventario del Patrimonio Cultural Nacional.
Los hallazgos podrían derivar en cuatro infracciones relacionadas con el uso del predio.
Estas corresponden al fraccionamiento del suelo sin licencia, la comercialización de lotes, los movimientos de tierra sin autorización y la intervención de una construcción patrimonial sin los permisos requeridos.
Las multas por estas posibles infracciones podrían alcanzar, en conjunto, hasta 125 320 dólares.
La AMC suspendió el fraccionamiento y la comercialización porque el predio se encuentra en suelo de protección ecológica.
Contexto: El terreno supera los 67 000 metros cuadrados y también está dentro de un polígono de protección arqueológica.
La publicidad ofrecía espacios de 500 metros cuadrados por 35 000 dólares.
Contexto: La propuesta contemplaba una entrada del 50 % y el financiamiento del saldo durante más de tres años.
No. Según la AMC, el suelo de protección ecológica no permite este tipo de fraccionamiento.
Contexto: Por esa condición, los espacios promocionados no podrán regularizarse como lotes individuales.
Los promotores señalaban que la comercialización correspondía a derechos y acciones, aunque la publicidad mostraba espacios delimitados como lotes.
Contexto: Esta figura no reemplaza una licencia municipal ni convierte las divisiones del predio en lotes aprobados legalmente.
La situación legal puede consultarse sin costo en la administración zonal correspondiente.
Contexto: Se necesita el número del predio para revisar permisos, afectaciones y la existencia de una autorización para el fraccionamiento.
La revisión constató el derrocamiento de gran parte de una casa de hacienda y modificaciones en sus cubiertas sin la autorización correspondiente.
Contexto: El predio consta dentro del inventario del Patrimonio Cultural Nacional y forma parte de un polígono de protección arqueológica.
Los hallazgos podrían derivar en cuatro infracciones relacionadas con el uso del predio.
Contexto: Corresponden al fraccionamiento sin licencia, comercialización de lotes, movimientos de tierra sin autorización e intervención de una construcción patrimonial sin los permisos requeridos.
Las multas podrían alcanzar, en conjunto, hasta 125 320 dólares.
Contexto: Ese monto corresponde a las cuatro posibles infracciones identificadas en relación con el uso del predio y la afectación patrimonial.