AMC suspende venta de terrenos en una zona arqueológica de Quito

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Una oferta de terrenos en el Valle de Los Chillos quedó bajo la lupa de las autoridades municipales. La Agencia Metropolitana de Control (AMC) informó el 17 de septiembre de 2026 que suspendió el fraccionamiento y la comercialización dentro de un predio de más de 67 000 metros cuadrados, ubicado en suelo de protección ecológica y dentro de un polígono de protección arqueológica.

AMC suspende venta de terrenos en el Valle de Los Chillos

Los terrenos se promocionaban en redes sociales como parte de un proyecto inmobiliario al suroriente de Quito. La publicidad ofrecía espacios planos de 500 metros cuadrados por 35 000 dólares.

La propuesta contemplaba una entrada del 50 % y el financiamiento del saldo durante más de tres años.

Sin embargo, la AMC determinó que el área se encuentra en suelo de protección ecológica. En ese espacio no se permite este tipo de fraccionamiento, por lo que los terrenos ofertados no podrán regularizarse como lotes individuales.

Terrenos se ofrecían mediante derechos y acciones en Quito

La publicidad mostraba terrenos delimitados como lotes individuales, pero los promotores indicaban que la comercialización correspondía a derechos y acciones.

Esta figura no reemplaza una licencia municipal ni convierte las divisiones del terreno en lotes aprobados legalmente.

La diferencia resulta clave para quienes analizan la compra de un terreno. Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC, recomendó revisar previamente la situación legal del predio.

La consulta puede realizarse sin costo en la administración zonal correspondiente. Para ello se necesita el número del predio, con el cual se puede verificar si existen permisos, afectaciones o autorización para un fraccionamiento.

Predio del Valle de Los Chillos está en una zona de protección arqueológica

La revisión del terreno también reveló afectaciones sobre una construcción considerada patrimonial. En el lugar se constató el derrocamiento de gran parte de una casa de hacienda y modificaciones en sus cubiertas sin la autorización correspondiente.

El Informe de Regulación Metropolitana señala que el predio forma parte de un polígono de protección arqueológica. También consta dentro del inventario del Patrimonio Cultural Nacional.

Multas por terrenos y afectación patrimonial podrían llegar a 125 320 dólares

Los hallazgos podrían derivar en cuatro infracciones relacionadas con el uso del predio.

Estas corresponden al fraccionamiento del suelo sin licencia, la comercialización de lotes, los movimientos de tierra sin autorización y la intervención de una construcción patrimonial sin los permisos requeridos.

Las multas por estas posibles infracciones podrían alcanzar, en conjunto, hasta 125 320 dólares.

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