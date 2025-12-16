AMC clausura ‘cachinería’ en Quito con 68 radios de vehículos de dudosa procedencia

Un establecimiento dedicado a la venta de artículos de segunda mano fue clausurado en la parroquia de Calderón, al norte de Quito, tras un operativo conjunto entre la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Policía Nacional.

El local funcionaba junto a una mueblería y se ubicaba frente a un hospital.

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AMC clausura ‘cachinería’ con 68 radios de vehículos de dudosa procedencia

La intervención se activó luego de alertas ciudadanas que advertían sobre una posible comercialización de artículos de dudosa procedencia. Vecinos del sector también denunciaron que el establecimiento operaba los fines de semana como un ‘amanecedero’, con consumo de bebidas alcohólicas hasta la madrugada. Esta dinámica, según los residentes, afectaba la tranquilidad del barrio y elevaba la percepción de inseguridad en la zona.

Durante la inspección, las autoridades hallaron parlantes, teléfonos inalámbricos, prendas de vestir y 68 radios de vehículos. Solo cinco de estos últimos contaban con documentos que acreditaban su origen legal. El resto de los artículos quedó bajo custodia de la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes.

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Incautación de radios y otros artículos sin respaldo legal

La presencia de radios de vehículos sin documentación llamó la atención de los agentes, debido a que estos dispositivos suelen figurar entre los objetos más reportados como robados.

La Policía inició el proceso para determinar la procedencia de los bienes incautados y establecer posibles responsabilidades penales, en caso de comprobarse un delito.

Desde la AMC se indicó que el local no solo incumplía normas relacionadas con el uso del permiso comercial, sino que también generaba conflictos con el entorno inmediato, al permitir actividades no autorizadas durante la noche.

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Multas y sanciones por mal uso de permisos comerciales

Edwin Chicaiza, líder zonal de la AMC en Calderón, explicó que la clausura responde a varias infracciones. “Además del cierre de esta supuesta ‘cachinería’, el responsable podría enfrentar una sanción de hasta 3 760 dólares por el mal uso de su permiso comercial”, señaló.

Controles municipales a negocios irregulares en 2025

En lo que va de 2025, la Agencia Metropolitana de Control ha clausurado 11 establecimientos en Quito donde se detectaron objetos cuya procedencia no pudo justificarse.

Estas acciones forman parte de una estrategia municipal para frenar el comercio irregular y responder a las denuncias ciudadanas. El Municipio de Quito sostiene que los operativos continuarán en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de recuperar el orden y fortalecer la seguridad.