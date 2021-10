Guardias controlarán seguridad en Trole y Ecovía tras aprobación del 100% de aforo en buses

Daniel Romero (I)

El transporte público es la primera actividad en Quito para la que se eliminó la restricción de aforo, tras un año y seis meses de pandemia por el covid-19. El Trolebús y la Ecovía ubicarán personal para apoyar a los usuarios frente a actos delictivos y en medidas de bioseguridad.

La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros capacitó a 92 guardias que serán el auxilio de los usuarios. No solo estarán en las estaciones y paradas del Trole y la Ecovía sino también al interior de las unidades articuladas y biarticuladas.

Además de la seguridad para los usuarios, los guardias se ocuparán de mantener las ventanas abiertas y verificar las medidas de bioseguridad.

La Empresa de Transporte de Pasajeros informó este domingo 3 de octubre del 2021, que los operativos de control al interior de las unidades y estaciones se harán diariamente.

Por su parte, la nueva secretaria de Seguridad, Daniela Valarezo, indicó que será importante pensar en el aumento de rutas para el transporte, teniendo en cuenta que el aforo pasó del 50% al 100%.

También indicó que se destinará personal metropolitano a las estaciones durante las horas pico de la mañana y la tarde.

Para Mayra Mera, el incremento del aforo no representa un cambio. Comentó que la capacidad autorizada no se respetó. “En las horas pico de la tarde, la gente se moviliza sin distanciamiento. Cuando he reclamado me han dicho que podía esperar otro bus”.

El aforo no ha sido solo un problema en el transporte municipal sino también en el particular. Jhonatan Nacimba, señaló que, ante la falta de buses en horas de la maña, la gente decide subirse a pesar de que el aforo ya esté sobrepasado.

Valarezo indicó que también se trabajará en el control de armas blancas en los espacios públicos. “Hay una ordenanza que faculta a los agentes metropolitanos para retirarlas”, mencionó.

La sanción aún depende de la aprobación de una normativa en la Asamblea Nacional. Por eso la Secretaría de Seguridad trabajará en conjunto con la Policía Nacional. Valarezo indico que ese control se hará sobre todo para el ingreso a las terminales de transporte.

Respecto a los aforos, actualmente la ciudad está en nivel medio de riesgo frente el virus. Eso determina aún restricciones en locales como restaurantes, agencias bancarias y supermercados. Sobre esa capacidad solo habrá cambios una vez que Quito se ubique en nivel bajo (verde).