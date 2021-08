Dos funcionarias del Municipio de Quito que fueron separadas de sus cargos tras hechos polémicos, regresaron nuevamente al Cabildo

Redacción Quito

Estefanía Grunauer y Gabriela Obando, dos funcionarias del Municipio de Quito que fueron desvinculadas de sus cargos luego de protagonizar hechos controversiales, regresaron a la administración municipal de la mano de Jorge Yunda.

Luego de que el viernes 30 de julio del 2021, la Corte Provincial de Pichincha rechazara la apelación a la acción de protección concedida a favor de Jorge Yunda y dejara sin efecto la remoción, Yunda regresó a su despacho en la Alcaldía. Al día siguiente, el 31 de julio, firmó una resolución, mediante la cual reasignó a Gabriela Obando como Procuradora Metropolitana del Gobierno Autónomo Descentralizado de Quito.

Obando había ocupado ese cargo desde el 7 de julio hasta la remoción de Yunda. Antes de eso, fue supervisora de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) hasta el 11 de junio pasado, cuando dejó el cargo tras los inconvenientes que protagonizó con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por un control hecho durante el partido Ecuador-Perú.

La FEF acusó a Obando de un supuesto abuso de autoridad al ingresar al partido de la Selección el 8 de junio. En una carta, esa entidad señaló que la delegación de la AMC ingresó sin cumplir con el proceso de acreditación que exige la Conmebol.

Sobre esto, Obando aseguró que, entre otras cosas, el evento no debía tener público y eso se incumplió.

La hoy Procuradora ha sido una crítica del proceso de remoción en contra de Yunda y lo ha apoyado públicamente en especial en redes sociales. Estefanía Grunauer también ha estado activa en esas plataformas y lo ha apoyado durante el proceso de remoción, y ahora fue nombrada Supervisora de la AMC.

Grunauer ya había ocupado ese cargo hasta el 5 de enero, cuando renunció luego de un hecho polémico que se viralizó en redes. La entonces supervisora de la AMC pactó una entrevista en un programa radial, y envió a otra funcionaria quien se hizo pasar por ella.

Durante la entrevista, que se realizó mediante una plataforma virtual que permite imágenes de video, su suplente dio declaraciones fingiendo ser la Supervisora aprovechando el uso de mascarilla. El conductor del programa detectó el engaño, y Grunauer renunció a su cargo.

Ella había sido designada como la nueva secretaria de Seguridad del Municipio de Quito, pero no aceptó. Dijo que no era momento de aceptar ningún cargo público. No obstante, ahora regresó al Municipio. Yunda firmó una resolución el lunes 2 de agosto y la nombró, nuevamente, Supervisora de la AMC.