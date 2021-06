Familias acudieron al Parque Bicentenario, este sábado 12 de junio

Yadira Trujillo (I)

Padres con sus hijos, parejas, adultos mayores y deportistas vieron en los parques de Quito una opción para acudir este sábado 12 de junio del 2021.

Pasadas las 10:00, Emilia Suárez acudió al parque Bicentenario con su bebé de seis meses, a quien llevaba en un coche, y con su hijo de 5, quien usaba gorra, mascarilla y protector facial. La madre de familia aseguró que iba en busca de un momento de distracción para los niños, ya que de lunes a viernes permanecen todo el tiempo en casa.

“Aunque nos quedamos poco, mi pequeño Jorge aprovecha para correr y divertirse. He notado que después de estos meses de pandemia, el encierro empieza a afectarle. Antes no le sacaba para nada porque tenía miedo de que nos contagiemos, pero lo necesita, por eso salimos un momento con todos los cuidados y solo al parque, no a lugares cerrados”.

Lo mismo opinó Santiago Salazar, quien llevó a su hijo Donovan de 13 años. “Aquí nos sentimos seguros porque hay bastante distanciamiento con las otras personas que no conocemos. Cada cual va por su lado y no nos aglomeramos”.

Para este padre de familia, ir al parque el fin de semana se ha convertido en el plan perfecto en medio de la pandemia. “Otros lugares no son seguros, aquí nos paseamos, hacemos un poco de ejercicio, compartimos un momento en familia y respiramos aire puro”.

Las pistas de este parque fueron utilizadas durante la mañana por niños y adultos con bicicletas y patines. Asimismo, adultos mayores caminaron por las áreas verdes y algunos como Rita Zambrano hacían ejercicio. “Para cuidar de mi salud trato de ejercitarme un rato en este lugar al aire libre”, dijo la mujer de 67 años que vestía licra y camiseta negras.

También, sobre el césped se sentaron grupos de jóvenes que conversaban. Uno de ellos lo integraban cuatro bastoneras egresadas del Colegio Juan Montalvo. Nayeli Quijano contó que acudieron a practicar para sus presentaciones. “Preferimos hacerlo al aire libre”.

Su compañera, Joselyn Gudiño, dijo que en este lugar se sienten algo más seguras de encontrarse que en algún espacio cerrado, “aunque nunca estaremos 100% protegidos de este virus”.

En el exterior de este parque Bicentenario, norte de la ciudad, se ubicaron vendedores que ofrecían a los visitantes comidas y bebidas.

Los guardaparques de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) realizaron controles en los parques, en conjunto con otras instituciones como Policía Nacional, Agencia Metropolitana de Control (AMC) y Policía Metropolitana.

Ellos vigilan, dicen, que se cumpla con el uso obligatorio de mascarilla y el distanciamiento social. Además, la Epmmop recordó que el uso de áreas como las de juegos infantiles está prohibido por el peligro de contagio, además de las áreas de gimnasia, crossfit, canchas de fútbol, básquet y vóley, al ser deportes de contacto.

Sin embargo, en otros parques como La Carolina y El Ejido, las zonas más concurridas fueron los juegos infantiles, en donde se observaron niños en compañía de sus padres.

En La Carolina, Pedro Alcívar acompañaba a su hijo de siete años mientras jugaba en esta zona. Asegura que permanece atento a que el niño no se quite la mascarilla y cada tanto, cuando se acerca a él, le coloca alcohol en las manos.

En el sector de la Cruz del Papa también se observó a grupos de personas jugando fútbol, mientras que otros optaron por los paseos en caballo y las caminatas por el borde del parque.