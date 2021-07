Estefanía Grunauer dijo que no es momento de aceptar ningún cargo público

Estefanía Grunauer, quien había sido designada como la nueva secretaria de Seguridad del Municipio de Quito, dijo que no es momento de aceptar ningún cargo público. La noche de este viernes 9 de julio del 2021, luego de que en la mañana la Alcaldía confirmara que ella ocuparía el cargo, Grunauer se pronunció en su cuenta de Twitter.

En un mensaje dirigido a los quiteños aseguró que desde donde se encuentre siempre trabajará por su ciudad y país. Señaló, además, que se mantendrá en la línea de la institucionalidad y el bien de Quito.

Quiteños, desde donde me encuentre siempre trabajaré por mi ciudad y país, pero este no es el momento para aceptar ningún cargo publico. Siempre me mantendré en la linea de la institucionalidad y el bien de Quito, nuestra capital.