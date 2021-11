Debate sobre la pertinencia del certamen Reina de Quito se retoma

Después de dos años, el certamen Reina de Quito se realizará nuevamente. En el 2019, la Alcaldía de Jorge Yunda decidió no ser parte del evento y ese año, Fundación Reina de Quito lo organizó por su cuenta. Ahora, la Alcaldía de Santiago Guarderas lo vuelve a avalar.

La pertinencia de este tipo de eventos y el papel del Cabildo volvieron a ser objeto de debate. Si bien el Municipio no interviene con presupuesto, esta vez la Administración Municipal optó por difundirlo.

Por ejemplo, el 9 de noviembre del 2021, en la cuenta de Twitter del Municipio se escribió: “Este año la Reina vuelve a la capital en el que para muchos es el acontecimiento más esperado de Quito en sus Fiestas”.

Las respuestas no fueron positivas. Usuarios de esa red social cuestionaron que el Municipio apoye el acto. Las críticas no solo fueron al certamen sino también a que, según varios criterios, existen otras prioridades en la ciudad.

La usuaria Lizz Moreno dijo: “El acontecimiento más esperado por los quiteños es entrar al siglo 21 donde las mujeres somos seres humanos y no cosas”.

El Municipio no organiza el evento. Así lo afirma Sofía Arteta, directora de la Fundación Reina de Quito. Para hacerlo se gestionan auspicios de empresas privadas. Este año, según Arteta, se necesitaron USD 45 000. Para financiarlo, por ejemplo, se recurrió al canje por publicidad.

El Patronato San José, parte del Municipio, sí participa. Lo hace no solo con la inclusión de las reinas en el apoyo a sus programas sino también con el financiamiento mediante autogestión (auspicios) que son rubros por fuera de esa institución.

El Observatorio del Gasto Público ya había detectado, en el 2019, que el Patronato asumió las pérdidas. Durante la administración de Mauricio Rodas, por ejemplo, se registraron bajas en los auspicios.

Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio, dijo que se hizo un análisis para desvirtuar uno de los argumentos con los que Yunda había decidido no apoyar el concurso: se estaban utilizando fondos públicos.

Gómez dijo que el Municipio, hasta el 2018 (lapso de análisis), no entregó ningún recurso a la Fundación. Sin embargo, el déficit que se generó fue asumido por el Patronato. “No provocó que el Patronato descuidara sus presupuestos”, mencionó.

Entonces, ¿qué cambió ahora? El Municipio volvió a avalar el concurso de belleza. La elección marcará nuevamente el inicio de las Fiestas de Quito y la reina será parte de la agenda oficial.

Sybel Martínez, del Consejo de Protección de Derechos de Quito, dijo que, si el evento es considerado como algo tradicional, también hay que entender que las sociedades y la cultura cambian.

Cuando @LoroHomero decidió no realizar Reina de Quito, @DerechosQuito felicitó y apoyó está decisión. Hoy que @santiguarderas hace lo contrario, @GisselaChalaUIO ya no quiere avalar ningún pronunciamiento. Sociedad Civil, no va a guardar silencio, nos pronunciamos 👇 pic.twitter.com/pyvL71ZqPz