¿Qué cuidados se debe tener en la piel ante la radiación UV?

El uso de protector solar medicado es la principal recomendación para evitar enfermedades relacionadas con la piel. Foto: Internet

Orlando Silva (I)

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) se prevé que estos días en Quito haya un índice de radiación UV extremadamente alta, por lo que se deben tomar varias precauciones en el cuidado de la piel para evitar futuras enfermedades por esta causa.

Recomendaciones para el cuidado de la piel

Christian Burbano, dermatólogo, explica que los cuidados básicos son siempre sobre la piel cómo utilizar un protector solar medicado, se puede conseguir varios tipos dependiendo de la piel de cada persona, pero es importante que sean medicados. Cuenta que ahora se puede conseguir cualquier tipo de bloqueador, pero al no ser el adecuado para la piel se pueden ver problemas de quemaduras.

El especialista comenta que se debe colar 30 minutos antes de que se exponga al sol, recomienda que al levantarse en la mañana se proteja la piel con bloqueador solar después del baño. Si se está expuesto al sol en varias ocasiones, es importante repetirlo cada tres horas. En el caso de no estar tan expuesto se sugiere que la aplicación sea cada cuatro horas, para la repetición se debe limpiar la cara con agua o un paño de bebé, es importante aplicarse el protector con la cara limpia.

Para Burbano otro de los cuidados son los medios físicos como un sombrero que sea de tela o paño, explica que no se debe usar de paja ya que este material no protege de los rayos UV. Las gorras no son suficientes para no estar expuestos al sol ya que solo cubren cierta parte de la cara, por ello también se recomienda el uso de protector. La piel es importante hidratarla con una crema hidratante para la cara.

“El sol de Quito es más fuerte, a veces la gente le tiene más miedo en la playa, pero en Quito, es más intenso porque estamos 3 kilómetros más cerca al sol”, explicó Burbano.

Uso del protector solar

Uno de los errores más grandes que cometen las personas es comprar un protector con una protección FPS 100 pensando que es para una mayor protección, pero esto no es así. Primero es importante que se acuda donde un especialista para que él evalúe el tipo de piel y qué bloquear es necesario para cada persona, ya que todos tienen distintos tipos de pieles.

Sobre los niveles de protección de FPS, Burbano explica que no existen bloqueadores con ese tipo de protección, más bien se trata de un tema de marketing. En países europeos se determinó que deben ir marcados hasta 50+.

El metabolismo, la sudoración y la producción de grasa hacen que el protector se vaya, por ello se debe repetir el uso cada tres o cuatro horas. El especialista cuenta que muchas veces los pacientes compran cualquier protector solar y después no le gusta porque le deja la piel grasosa o blanca, por esta razón es importante que acudan donde un dermatólogo para recomendar un bloqueador y explicarle cómo es el uso del protector solar.

¿Qué produce la radiación en nuestra piel?

El dermatólogo cuenta que la radiación produce inmediatamente quemaduras y enrojecimiento y si no hay un adecuado cuidado se pueden comenzar a mostrar unas manchas cafés en la piel. Sobre enfermedades por la radiación cuenta que existen el lupus y la urticaria solar que se expone el paciente y aparecen ronchas rojas que dan comezón, en estos casos el cuidado es más importante.

A futuro la radiación comienza a acumularse en la piel y el cáncer de piel no se ve inmediatamente sino paulatinamente sobre lesiones en la piel que no cicatrizan y crecen lentamente debe darse una valoración para hacer un manejo que si se realiza en etapas tempranas es más manejable.