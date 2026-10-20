Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Una queja pública activó indagaciones disciplinarias y de carácter penal luego de que un conductor denuncia a agentes de tránsito en Quito por cobro ilegal a través de plataformas digitales este martes 20 de octubre de 2026. El ciudadano señaló que los uniformados lo abordaron en un operativo de control rutinario debido a que su automotor portaba láminas o vidrios polarizados. De acuerdo con el testimonio y las imágenes difundidas, los servidores viales le habrían exigido una suma económica para no ordenar el traslado del vehículo hacia los patios del municipio, lo que motivó la intervención inmediata de las dependencias disciplinarias de la capital para formalizar el expediente.

El trámite tras la queja a los agentes de tránsito en Quito

Luego de la propagación del material audiovisual en redes sociales, la Dirección de Asuntos Internos tomó contacto con el ciudadano perjudicado para respaldar la denuncia formal y dar inicio a los sumarios administrativos sancionatorios.

En forma paralela a las actuaciones internas, la Coordinación General Jurídica de la entidad de control metropolitano empezó las gestiones correspondientes para elevar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, instancia competente que deberá encabezar las pericias penales para tipificar los hechos y determinar las responsabilidades individuales de los agentes civiles.

El origen del control por vidrios oscurecidos

El contacto entre los uniformados y el denunciante se originó a partir de una verificación de los componentes del coche intervenido. Según los datos consignados en la queja, los funcionarios señalaron el uso indebido de vidrios polarizados en el automóvil como causal de infracción reglamentaria.

No obstante, la persona afectada reportó que, en lugar de proceder conforme a los protocolos legales regulares, los uniformados habrían condicionado el procedimiento pidiendo dinero en efectivo para evitar la retención física del automotor y su posterior ingreso a los patios municipales.

Antecedente con prisión preventiva en julio de 2026

Este acontecimiento reactiva la atención sobre irregularidades operativas cometidas por miembros de la misma entidad metropolitana. En julio de 2026, dos agentes recibieron la orden de prisión preventiva tras ser acusados de solicitar 3 000 dólares a un conductor y de haber aceptado una transferencia bancaria inicial por un monto de 1 000 dólares.

En aquel proceso, el chofer aportó como evidencias concluyentes una grabación de audio y video junto con el comprobante de la transacción financiera, elementos con los que el Ministerio Público formuló cargos penales e inició una instrucción formal por el supuesto delito de concusión.

Rutas formales para reportar cobros indebidos

Ante el nuevo caso denunciado en internet, las autoridades ratificaron la política de cero tolerancia frente a comportamientos de corrupción protagonizados por uniformados de la institución. Asimismo, se recordó a los propietarios y conductores que existen canales específicos para registrar anomalías detectadas en las calles.

Los usuarios pueden formalizar sus quejas mediante una llamada a la línea de emergencias ECU 911, enviando antecedentes e información documentada al correo electrónico [email protected] o acudiendo presencialmente con respaldos físicos al edificio Matter, ubicado en la intersección de la avenida Eloy Alfaro N34-166 y Fernando Ayarza.

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