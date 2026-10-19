Concesionaria fue clausurada en Quito por denuncias de presunta estafa

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La concesionaria en Quitumbe, sur de Quito, que ofrecía financiamiento para camiones, maquinaria pesada y otros vehículos fue clausurada este 19 de octubre de 2026 por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) tras una alerta de la Policía Nacional relacionada con denuncias de presuntas estafas.

Durante la inspección, las autoridades verificaron que el establecimiento operaba sin los permisos municipales correspondientes ni la autorización del Cuerpo de Bomberos de Quito requerida para su funcionamiento. Además, varias personas aseguraron haber entregado miles de dólares sin recibir los vehículos ofrecidos.

Concesionaria en Quitumbe ofrecía camiones y maquinaria pesada

Los anuncios difundidos por el establecimiento promocionaban camiones, volquetas, mezcladores de hormigón, equipos de construcción, automóviles y camionetas.

La oferta estaba acompañada de mensajes relacionados con supuesto financiamiento flexible y garantía. Según el reporte de la AMC, durante el control, los funcionarios municipales observaron que el catálogo de la concesionaria incluía vehículos y maquinaria cuyo valor de mercado oscilaba entre 62 000 y 119 990 dólares, dependiendo del modelo.

La clausura se produjo luego de una alerta policial y de las verificaciones realizadas por inspectores metropolitanos en el inmueble ubicado en el sur de Quito.

Ciudadanos reportaron pagos sin recibir los vehículos

En el lugar intervenido, varias personas relataron a los funcionarios municipales que habían entregado importantes sumas de dinero como parte de procesos de compra.

Según sus versiones, los vehículos ofrecidos no fueron entregados pese a los desembolsos realizados. Durante el procedimiento también se conoció una denuncia pública difundida en redes sociales.

En esa publicación, una persona que afirmó asesorar a varios clientes señaló que los presuntos perjuicios económicos conocidos por ella superaban los 50 000 dólares en conjunto.

La clausura se produjo por falta de permisos

De acuerdo con la AMC, los inspectores comprobaron que la concesionaria comercializaba vehículos nuevos y usados sin contar con los permisos municipales.

La entidad señaló que estos controles buscan verificar el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento y atender alertas ciudadanas sobre posibles irregularidades en establecimientos comerciales.

Controles a concesionarias aumentan durante 2026

En lo que va del año, la Agencia ha iniciado 15 procesos sancionatorios contra concesionarias que operaban sin permisos en Quito.

Durante esas intervenciones también se detectaron vehículos de dudosa procedencia, automotores reportados como robados e incumplimientos vinculados con los permisos de funcionamiento.

Las autoridades recomendaron a los compradores verificar previamente los permisos de funcionamiento del establecimiento, revisar las condiciones de compra, las fechas de entrega y las cláusulas de devolución antes de realizar pagos. También sugirieron conservar contratos, comprobantes y mensajes relacionados con la transacción.

Las autoridades no reportaron personas detenidas ni incidentes por la clausura.

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