Concejo de Quito trata las inconsistencias en procesos del metro

Concejales cuestionaron a las autoridades municipales sobre los procesos que se están realizando para la operación del Metro de Quito. Foto: Captura

Orlando Silva (I)

Varios temas sobre el Metro de Quito se trataron en la Sesión 240 del Concejo Metropolitano de Quito la mañana de hoy, martes 16 de agosto de 2022. En la reunión también estuvieron Roberto Custode, gerente de operaciones del Metro de Quito y Efraín Bastidas, gerente general del Metro de Quito.

Custode realizó una presentación sobre el nuevo proceso de contratación del operador del Metro que se reinició el 1 de agosto de 2022 y culminará el 24 de agosto con la recepción de ofertas. También indicó el cronograma de la etapa preparatoria donde la suscripción del contrato se llevará a cabo el 5 de octubre de 2022, y ya no sería en septiembre como era en un inicio.

Problemas en Solanda

La edil Andrea Hidalgo mencionó que en esta zona hay viviendas que están afectadas, también se cuestionó qué pasará si existe algún accidente en este lugar y quién asumiría el riesgo que se expusieron las personas. Por otro lado, explicó que debe haber un informe en la seguridad de todas las familias, para que existan garantías en este sector. Otros concejales se sumaron para que exista un estudio de riesgo en las viviendas.

Sobre este tema Bastidas dijo que la alcaldía viene en un proceso de hacer reparaciones a las viviendas que se han visto afectadas. También contó que existen estudios preliminares no son 100% concluyentes, pero se hará un estudio. Sobre las vibraciones hay un estudio ambiental que mide las vibraciones y se entregará para mostrar este efecto.

Sistema de recaudo

La concejal Gissela Chalá señaló que el sistema de recaudo lo único que genera es preocupación y hay una fragmentación porque aún sigue faltando cómo se vinculan algunos corredores. También dijo que la debilidad en los informes del sistema de recaudo genera controversia y el Metro debe operar como una estructura única que permitirá que haya mayor dinamismo.

Sobre este tema la edil Hidalgo mostró su preocupación por no haber aún un sistema de recaudo integrado para el funcionamiento, dando como opción que se utilice la cédula para poder pagar.

Luz Elena Coloma explicó que es importante saber cuáles son las planificaciones que se tienen para que el sistema de recaudo funcione y para que el Metro pueda trasladar gente que cambiará la vida de los usuarios porque cambiará los tiempos de movilidad.

Efraín Bastidas dijo que para que funcione este sistema se necesitan tres elementos: físicos, tecnológicos y de cuentas. Sobre el avance informó que primero va el hardware que se tienen un avance considerable y se está en proceso de las taquillas en las paradas y por la parte bancaria se han tenido reuniones para poder generar este sistema de recaudo.

Plan de seguridad y funcionamiento

Brith Vaca, edil de Quito, comentó que otro de los temas de intranquilidad es el plan de seguridad y emergencia y si ya existe un plan que conecte con el ECU911. También explicó que se debería informar cuál será el costo del Metro y cuál es el retorno de inversión sobre este proyecto.

Luis Reina, concejal de Quito, puntualizó que los informes que presentan no contiene información necesaria sobre el proyecto. De igual forma, menciona que el Metro debía estar operando en 2019 y al igual que este año no hay informes sobre este proceso. Se debía firmar convenios para capacitar a los operadores, pero no se realizó esta gestión.

Bastidas explicó que el cronograma se mantendrá en que se operará en el mes de diciembre. Informó que la parte técnica es la más importante para que se desarrolle esta operación y desde el 2021 se han estado cumpliendo, por ello, la fecha no variaría en la apertura de esta obra. La autoridad explicó que dentro de la parte técnica de operación no hay problemas y por esta razón no cambia el cronograma.

Sobre el sistema integrado de transporte mencionó que en otras partes del mundo se inicia con el proceso del Metro y luego se hace un sistema en tierra en conjunto con el subterráneo, ya que se debe el usuario acostumbrar a este nuevo modelo de rutas.

Cerca de las 12:43 se suspendió la sesión por falta de quórum por lo que el gerente general del Metro de Quito no pudo responder todas las inquietudes que los concejales presentaron.