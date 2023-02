Cierres de vías en norte de Quito por centro de procesamiento electoral

El Centro de Procesamiento Electoral se habilitó en el norte de Quito y por ello hubo cierres en la avenida Galo Plaza, desde la av. 6 de Diciembre hasta la calle Los Eucaliptos. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Patricia Armijo B. Redactora (I)

Luego de las elecciones 2023, en Quito se aplican este lunes 6 de febrero de 2023 cierres viales cerca del Centro de Procesamiento Electoral, en el norte de la ciudad.

La avenida Galo Plaza está bloqueada desde la av. 6 de Diciembre hasta la calle Los Eucaliptos. Esto solo en los carriles laterales sentido sur-norte.

Debido a las elecciones, el presidente Guillermo Lasso decretó feriado recuperable en Ecuador este lunes 6 de febrero. En Quito no aplica la medida restrictiva pico y placa. Las calles lucían vacías en horas de la mañana, diferente al tráfico vehicular que suele registrarse en inicio de semana.

Sectores como El Trébol, avenida Patria, av. Naciones Unidas y el hipercentro tienen presencia de peatones y ciclistas. En general, los locales estaban cerrados y unos pocos abrían sus puertas. Es un día diferente para los capitalinos.

Las vías del norte de Quito lucían desoladas en las primeras horas del inicio del feriado por elecciones. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

Lucio Chávez es vendedor independiente y salió a trabajar a pesar de ser un día de feriado. “Si no trabajo, no como. Yo no sé de fines de semana ni de feriados”, dijo. Como él, en las calles había comerciantes de todo tipo de productos. Pero poca gente transitaba.

Sin embargo, sí se registraron siniestros de tránsito. En Guajaló, sobre las avenidas Pedro Vicente Maldonado y Morán Valverde, chocaron dos autos y las autoridades cerraron un carril de sentido sur-norte.

Limpieza de recintos

Las elecciones se llevaron a cabo en 362 recintos electorales, donde la basura se acumuló. De acuerdo con la Empresa Municipal de Aseo (Emaseo) se tenía previsto recolectar aproximadamente 500 toneladas adicionales de desechos.

Sin embargo, la entidad no ha confirmado cuánto se recolectó en total. En los operativos de limpieza trabajaron cuatro hidrolavadoras, dos barredoras, ocho canters y 495 'soldados azules'.

