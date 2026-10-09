Cierre y contraflujo por 20 días en la Panamericana Norte en Calderón

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La movilidad en la principal vía de conexión hacia el norte de la capital registrará alteraciones debido a trabajos en la vía. El esquema de tránsito sobre la Panamericana Norte en Calderón se reconfigurará a partir de las 21:00 del lunes 12 de octubre de 2026, fecha en la que iniciará una intervención ininterrumpida que se extenderá durante 20 días sobre sus carriles centrales.

Cierre y contraflujo sobre la Panamericana Norte en Calderón

Las obras en la Panamericana Norte en Calderón se enfocarán en el sentido sur-norte, extendiéndose hasta el paso elevado de la calle 9 de Agosto, por el acceso al sector de Calderón Central.

Esta etapa complementa la rehabilitación de los tres carriles centrales con el propósito de entregar una ruta con una superficie de rodadura continua. Por esta arteria circulan diariamente más de 50 000 vehículos, por lo que no habrá un bloqueo total de la carretera.

Trabajos diurnos y nocturnos con señalización reflectiva

Los trabajos se realizarán de forma permanente en jornadas diurnas y nocturnas aplicando fresado, estabilización y colocación de una nueva carpeta asfáltica. Para canalizar la circulación, se implementará un contraflujo temporal equipado con elementos reflectivos, delineadores de alta visibilidad, iluminación nocturna y señalización anticipada.

La intervención se realizará por etapas sucesivas, liberando de inmediato las zonas asfaltadas mientras la maquinaria se desplaza.

Desvíos por cierre en la salida desde Llano Grande

Aunque los carriles laterales continuarán abiertos para sostener la actividad comercial y la conexión con vías alternas, la salida directa desde Llano Grande hacia la Panamericana Norte en sentido sur permanecerá completamente cerrada.

Como ruta alterna, los vehículos deberán avanzar obligatoriamente por el carril lateral con rumbo al norte, seguir las indicaciones colocadas por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y efectuar un giro en U a través de la calle José María Becerra.

Traslado temporal de paradas de transporte público

Con la finalidad de precautelar la integridad de los peatones, las paradas de autobuses serán reubicadas de manera provisional a lo largo del tramo intervenido. Asimismo, las autoridades desplegarán controles operativos para impedir que las unidades de servicio público dejen o recojan pasajeros dentro de las zonas de transición del contraflujo, frentes de obra directa o sectores destinados al acceso de maquinaria pesada.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Desde cuándo rige el contraflujo en la Panamericana Norte en Calderón?

Arranca a las 21:00 del lunes 12 de octubre de 2026 y durará 20 días.

Se aplicará de forma continua durante el día y la noche para reparar los carriles centrales sin cerrar la arteria por completo.

❓ ¿Qué tramo comprende la intervención en la Panamericana Norte en Calderón?

Los tres carriles centrales en sentido sur-norte hasta el puente de la calle 9 de Agosto.

Los trabajos corresponden al ingreso a Calderón Central mediante tareas de fresado, estabilización y nuevo asfaltado.

❓ ¿Habrá cierre total del tránsito en la Panamericana Norte en Calderón?

No, la vía mantendrá abiertos los carriles laterales y se habilitará un contraflujo temporal.

La medida busca evitar la paralización del acceso principal a Quito, por donde transitan más de 50.000 automotores al día.

❓ ¿Cómo circular desde Llano Grande hacia la Panamericana Norte en Calderón?

Tomar el carril lateral hacia el norte y girar en U en la calle José María Becerra.

La salida directa en sentido sur estará cerrada por seguridad durante el avance de los trabajos viales.

❓ ¿Qué cambios tendrán los buses en la Panamericana Norte en Calderón?

Las paradas de transporte público se trasladarán temporalmente.

Se prohibirá el ascenso y descenso de pasajeros en las áreas de contraflujo, frentes de obra y zonas de maquinaria pesada.

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