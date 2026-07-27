Cierre total en la avenida De Los Conquistadores, Guápulo, hasta el 31 julio

La avenida De Los Conquistadores en Guápulo permanecerá cerrada hasta el 31 de julio, según anunció la Epmmop de Quito, este martes 27 de julio de 2026.

El cierre total en la avenida De Los Conquistadores, Guápulo, Quito

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito informó que el cierre total se mantiene entre la calle Ninahualpa y el puente de la avenida Simón Bolívar.

Este cierre se debe a trabajos de reparación del adoquinado.

Cierres viales en la avenida 12 de Octubre

Además, el Municipio de Quito comunicó sobre cierres viales en la avenida 12 de Octubre, que comenzaron este 27 de julio y se extenderán por dos meses.

La circulación cambiará entre el 27 de julio y el 2 de octubre de 2026 debido a trabajos de rehabilitación de la calzada.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicará cierres parciales mientras avanzan las obras por etapas y carriles de circulación.

Cierres en la av. 12 de Octubre por fases

La intervención se dividirá en tres fases:

Fase 1: Cierres iniciales Esta fase durará 27 días. Los trabajos cubrirán el sentido norte-sur entre la av. Colón y la calle Madrid, y el sentido sur-norte entre la calle Madrid y la av. Colón. Durante esta etapa, la AMT cerrará las siguientes intersecciones: Av. 12 de Octubre y av. Cristóbal Colón. Av. 12 de Octubre y av. Isabel la Católica. Calle Luis Cordero y av. Isabel la Católica. Calle Luis Cordero y av. 12 de Octubre. Calle Baquerizo Moreno y calle José Tamayo. Calle Baquerizo Moreno y av. 12 de Octubre. Calle Lizardo García y calle José Tamayo. Calle Lizardo García y av. 12 de Octubre.

Fase 2: Nuevos cierres La Fase 2 tendrá una duración de 28 días entre las calles Madrid y Patria. En ese tramo estarán cerradas estas intersecciones: Av. 12 de Octubre y calle Mariscal Foch. Av. 12 de Octubre y av. Patria. Calle Wilson y calle José Tamayo. Calle Wilson y av. 12 de Octubre. Av. Gral. Ignacio de Veintimilla y calle José Tamayo. Av. Gral. Ignacio de Veintimilla y av. Isabel la Católica. Av. Gral. Ignacio de Veintimilla y av. 12 de Octubre. Calle Jerónimo Carrión y calle José Tamayo. Calle Jerónimo Carrión y av. 12 de Octubre. Calle Gral. Francisco Robles y calle José Tamayo. Calle Gral. Francisco Robles y av. 12 de Octubre.

Fase 3: Últimos cierres La Fase 3 se extenderá durante 14 días entre la av. Patria y la av. Tarqui, incluyendo los siguientes cierres: Av. 12 de Octubre y av. Patria. Av. 12 de Octubre y av. Tarqui.



Rutas alternas durante los trabajos

La AMT recomienda circular por las avenidas Ladrón de Guevara, La Coruña, Madrid e Isabel la Católica para reducir el impacto en la circulación habitual debido a los cierres mencionados anteriormente.

El transporte público mantendrá su recorrido por las avenidas Toledo, La Coruña y Ladrón de Guevara durante este periodo, asegurando así que los usuarios puedan desplazarse con mayor facilidad a pesar del cierre en la avenida De Los Conquistadores.