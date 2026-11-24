Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

La caminata a El Quinche 2026 convocó a 85 000 participantes entre el 13 y el 15 de noviembre y generó 1 675 851,96 dólares en ventas en establecimientos turísticos. La actividad religiosa también representó un movimiento económico directo de 1 420 966,85 dólares, según los resultados difundidos por el Municipio de Quito.

La peregrinación reunió a miles de personas en torno a una de las expresiones de fe y tradición de la capital. Durante los tres días del evento, los asistentes utilizaron servicios de alimentación, transporte, comercio y otras actividades vinculadas con el turismo.

Las cifras municipales reflejan el impacto económico de esta manifestación religiosa en el Distrito Metropolitano de Quito y su importancia para los establecimientos que ofrecen servicios a los peregrinos.

Lo que debes saber de la caminata

El Quinche recibió a 85 000 participantes

La edición 2026 de la caminata se desarrolló del viernes 13 al domingo 15 de noviembre. Durante esas jornadas, 85 000 personas participaron en esta actividad de turismo religioso que conecta la devoción popular con la economía local.

El movimiento comercial alcanzó 1,67 millones de dólares en ventas dentro de establecimientos turísticos. Por otra parte, el gasto directo estimado de los asistentes llegó a 1 420 966,85 dólares.

Estos recursos se distribuyeron principalmente en alimentación, transporte, comercio y otros servicios. El consumo de los peregrinos representó una fuente de ingresos para los negocios que atendieron a los visitantes durante la actividad.

Seguridad y organización recibieron valoraciones positivas

La evaluación de la experiencia de los asistentes también incluyó resultados sobre la seguridad, organización, movilización, oferta turística e higiene.

El 83% de los participantes calificó favorablemente la seguridad del recorrido. En cuanto a la organización y la movilización durante la caminata, el 78% expresó una valoración positiva.

La oferta y las condiciones de higiene recibieron una evaluación favorable del 76% de los asistentes. Además, el 78% destacó la atención que recibió durante su visita a El Quinche.

Estos porcentajes forman parte de la evaluación municipal sobre la experiencia de los participantes en la edición de este año.

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Turismo religioso dinamiza la economía de Quito

La caminata a El Quinche constituye una actividad que reúne manifestaciones de fe, tradición y turismo. Su convocatoria permite que establecimientos comerciales y prestadores de servicios reciban a miles de visitantes durante las jornadas de peregrinación.

El impacto económico registrado en 2026 también refleja la relación entre las expresiones religiosas y el movimiento turístico del Distrito Metropolitano. La alimentación, el transporte y el comercio figuran entre las actividades que reciben parte del gasto de los asistentes.

Los resultados de esta edición permiten dimensionar la participación ciudadana y el movimiento comercial que genera la peregrinación. El Municipio de Quito destaca el turismo religioso como un segmento que vincula las tradiciones culturales con las oportunidades económicas para las comunidades y los actores turísticos.

Preguntas frecuentes sobre la caminata

❓ ¿Cuántas personas participaron en la caminata a El Quinche 2026?

La caminata a El Quinche reunió a 85 000 participantes entre el 13 y el 15 de noviembre de 2026.

Contexto: La peregrinación constituye una actividad de turismo religioso que reúne a miles de personas en torno a la fe, la tradición y la devoción popular en el Distrito Metropolitano de Quito.

❓ ¿Cuánto dinero generó la caminata a El Quinche en ventas turísticas?

La caminata generó 1 675 851,96 dólares en ventas en establecimientos turísticos.

Contexto: El resultado corresponde al movimiento comercial registrado durante los tres días del evento y refleja el consumo de los visitantes en negocios vinculados con la actividad turística.

❓ ¿Cuánto gastaron directamente los participantes de la peregrinación a El Quinche?

El gasto directo estimado de los asistentes alcanzó 1 420 966,85 dólares.

Contexto: Los recursos se destinaron principalmente a alimentación, transporte, comercio y otros servicios utilizados durante la peregrinación.

❓ ¿En qué fechas se desarrolló la caminata a El Quinche 2026?

La peregrinación se desarrolló del 13 al 15 de noviembre de 2026.

Contexto: La actividad se extendió durante tres días y convocó a participantes que acudieron a El Quinche como parte de una manifestación de fe y tradición religiosa.

❓ ¿Qué porcentaje de participantes calificó positivamente la seguridad de la caminata a El Quinche?

El 83% de los asistentes valoró favorablemente la seguridad del recorrido.

Contexto: Este resultado forma parte de la evaluación municipal sobre la experiencia de los participantes durante la edición 2026 de la peregrinación.

❓ ¿Cómo calificaron los asistentes la organización y movilización durante la caminata?

El 78% de los participantes expresó una valoración positiva sobre la organización y la movilización del evento.

Contexto: La evaluación recoge la percepción de los asistentes sobre estos aspectos logísticos durante las jornadas del 13 al 15 de noviembre.

❓ ¿Qué valoración recibió la oferta turística y las condiciones de higiene en El Quinche?

El 76% de los participantes calificó positivamente la oferta y las condiciones de higiene.

Contexto: Este indicador forma parte de los resultados de la evaluación de la experiencia turística durante la peregrinación de 2026.

❓ ¿Qué porcentaje de visitantes destacó la atención recibida durante la caminata a El Quinche?

El 78% de los asistentes valoró positivamente la atención recibida durante su visita a El Quinche.

Contexto: La cifra refleja la percepción de los participantes sobre los servicios y la atención que recibieron durante el evento religioso.

❓ ¿Qué actividades económicas se beneficiaron de la caminata a El Quinche?

Los sectores de alimentación, transporte, comercio y otros servicios recibieron parte del gasto de los peregrinos.

Contexto: La participación de 85 000 personas generó movimiento comercial para los establecimientos turísticos del Distrito Metropolitano de Quito.

❓ ¿Cuál es la importancia de la caminata a El Quinche para el turismo de Quito?

La peregrinación impulsa el turismo religioso, fortalece las tradiciones culturales y genera oportunidades económicas para los establecimientos y prestadores de servicios

Contexto: Los resultados de 2026, con más de 1,6 millones de dólares en ventas turísticas, reflejan el impacto de esta manifestación de fe en la economía local y en el posicionamiento de Quito como destino de peregrinación.

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