Calles de La Carolina y el Centro se suman a rehabilitación vial en Quito

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Los accesos y vías secundarias ubicadas en el perímetro de mayor afluencia del transporte masivo entrarán en un proceso integral de mantenimiento. La nueva etapa de rehabilitación vial en Quito abarcará 13 calles distribuidas en el Centro Histórico y en el entorno del parque La Carolina, con una meta de intervención que alcanza los cuatro kilómetros lineales de calzada a partir del 3 de octubre de 2026.

Cronograma sectorizado de la rehabilitación vial en Quito

La planificación de las obras contempla una duración de 36 días y se ejecutará de forma escalonada por grupos de vías para ordenar el flujo urbano.

Las labores priorizan las rutas de conexión peatonal y vehicular hacia las paradas San Francisco y La Carolina, buscando reparar los tramos deteriorados mediante un cronograma calendarizado por sectores específicos.

Tramos priorizados en el Centro Histórico

En el casco colonial se intervendrá la calle Carchi, entre Cuenca y Sebastián de Benalcázar, así como la calle Imbabura, en el segmento que va desde Rocafuerte hasta Babahoyo. Ambos puntos concentrarán los trabajos entre el 3 y el 19 de octubre.

Posteriormente, a partir del 20 de octubre, la maquinaria ingresará a la calle Bolívar, sumando una cobertura total de 1 659 metros intervenidos en este sector tradicional.

Las opciones de circulación se canalizarán por la Benalcázar, Rubén Darío y Cuenca, mientras que la conexión del transporte por la Imbabura se mantendrá por la Babahoyo hacia la Mejía o por la avenida Mariscal Sucre a través de los túneles de San Roque y San Juan.

Intervenciones en el barrio La Pradera y La Carolina

En el norte de la ciudad, los trabajos iniciarán el 5 de octubre en la calle Bulgaria y se prolongarán hasta el 7 de noviembre. En este circuito se intervendrán también las calles Pablo Suárez, Francisco Andrade Marín, Juan Severino y Antonio Navarro, abarcando 1 177 metros de trazado urbano de articulación local para el barrio La Pradera dentro de la agenda de rehabilitación vial en Quito.

Arterias en La República y El Telégrafo

El frente de obra entre La República y La Carolina comenzará el 7 de octubre y concluirá el 2 de noviembre en las calles Guayas, De las Guayanas, Azuay y Yugoslavia, con un total de 981 metros de calzada. De manera paralela, entre el 1 y el 20 de octubre, se programó la culminación de 215 metros en la calle El Telégrafo, entre la avenida de los Shyris y la calle El Tiempo, cerrando el paquete de arterias programadas en esta fase de rehabilitación vial en Quito.

Especificaciones de obra en la calzada

Las tareas sobre las 13 calles responderán a los estudios de desgaste de cada punto e incluirán el retiro del asfalto deteriorado mediante fresado, la compactación de la base vial, el tendido de una nueva carpeta asfáltica en caliente, la nivelación de sumideros y pozos, la adecuación de bordillos y la señalización reglamentaria horizontal.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué calles del Centro Histórico forman parte de la rehabilitación vial en Quito?

La calle Carchi (entre Cuenca y Benalcázar), la calle Imbabura (desde Rocafuerte hasta Babahoyo) y la calle Bolívar.

En Carchi e Imbabura las labores se realizarán del 3 al 19 de octubre, y en la calle Bolívar empezarán a partir del 20 de octubre.

❓ ¿Cuáles son las calles que se arreglarán en el barrio La Pradera?

Bulgaria, Pablo Suárez, Francisco Andrade Marín, Juan Severino y Antonio Navarro.

Este conjunto suma 1.177 metros de conexión local cercana a la estación La Carolina y se intervendrá entre el 5 de octubre y el 7 de noviembre.

❓ ¿Qué vías se intervendrán entre La República y La Carolina?

Las calles Guayas, De las Guayanas, Azuay, Yugoslavia y un tramo de la calle El Telégrafo.

En estas cuatro primeras vías se intervendrán 981 metros del 7 de octubre al 2 de noviembre, mientras que en El Telégrafo los arreglos concluyen el 20 de octubre.

❓ ¿Cuántos kilómetros de vías se renovarán hacia las paradas del Metro?

Cuatro kilómetros lineales distribuidos en 13 calles del centro y norte de la ciudad.

Las obras durarán 36 días en total y buscan mejorar los accesos a las estaciones subterráneas San Francisco y La Carolina.

❓ ¿Qué sectores urbanos concentran esta fase de obras viales?

El casco colonial (Centro Histórico) y los barrios La Pradera y La Carolina en el norte.

Los trabajos se ejecutan por fases escalonadas para evitar el cierre simultáneo de todos los accesos barriales.

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