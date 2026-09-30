Av. Escalón inicia un nuevo frente de obra en la calle Carlos Villacís, sur de Quito

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Desde este miércoles 30 de septiembre de 2026 comenzará la rehabilitación de la calle Carlos Villacís, en el sur de Quito. Los trabajos arrancarán a las 07:00 y cubrirán un tramo de 700 metros, entre las calles E10 y T. La intervención corresponde al cuarto frente de obra del proyecto de construcción de la nueva avenida Escalón 1.

La obra se ejecutará por etapas durante 80 días y mantendrá habilitada la circulación vehicular. La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) aplicará un esquema progresivo para reducir las afectaciones al tránsito mientras avanzan los trabajos en esta vía.

La intervención se dividirá en dos etapas

La primera fase contempla la intervención de la calzada en sentido sur-norte. Los trabajos en este tramo durarán aproximadamente 40 días. Una vez concluida esta etapa, el personal continuará con la calzada en sentido contrario durante un período similar.

Mientras una de las calzadas permanezca intervenida, la otra permitirá el paso de vehículos en ambos sentidos. Esta disposición se aplicará siempre que las condiciones técnicas, operativas y de seguridad permitan mantener esa circulación.

La Epmmop colocará señalización preventiva e informativa para orientar a los conductores durante la intervención. También instalará dispositivos de canalización y elementos de separación entre las zonas de trabajo y el tránsito vehicular.

Además, personal de apoyo se encargará de regular la circulación en el sector. Estas medidas buscan mantener condiciones adecuadas de movilidad y seguridad vial mientras avance la rehabilitación.

Los trabajos en cada calzada comenzarán con excavaciones y movimiento de tierras. Luego, los equipos conformarán la nueva superficie de acuerdo con los diseños y las especificaciones técnicas del proyecto.

Después continuará la construcción y rehabilitación de la estructura de la vía. Como parte de la intervención, también se renovarán las redes de servicios básicos que atraviesan este corredor.

La obra forma parte de la nueva avenida Escalón 1

La rehabilitación de la calle Carlos Villacís constituye uno de los cuatro frentes que actualmente avanzan como parte del proyecto de la nueva avenida Escalón 1. Las otras intervenciones se desarrollan en los sectores de San Blas II, La Cocha y Pueblo Solo Pueblo.

El proyecto busca fortalecer la conexión vial en sentido oriente-occidente entre la avenida Simón Bolívar y la avenida Mariscal Sucre. La rehabilitación de este tramo de la calle Carlos Villacís se incorpora así a las obras previstas para completar esta infraestructura vial en el sur de Quito.

Durante el desarrollo de los trabajos, la Epmmop mantendrá un proceso permanente de información en los sectores donde se ejecutan los distintos frentes de obra. La entidad comunicará el avance de las intervenciones y las condiciones de movilidad.

La información busca que quienes utilizan estas vías conozcan los cambios durante la ejecución de las obras y puedan circular bajo las condiciones previstas para cada etapa.

🚧 #MegaConexiónSur | ATENCIÓN 🚧



Desde este 30 de septiembre, a las 07h00, iniciamos la intervención de la calle #CarlosVillacís, entre las calles E10 y T



Este es el cuarto frente de obra del proyecto #Escalón1, que también contempla intervenciones en San Blas II, La Cocha y… pic.twitter.com/51r3vDHXNf — Obras Quito (@ObrasQuito) September 29, 2026

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