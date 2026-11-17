Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

La calle Luis Cordero Crespo, en el sector de La Mariscal, entró en un proceso de rehabilitación vial este martes 17 de noviembre de 2026. El Municipio de Quito interviene 1 730 metros de esta arteria, desde la avenida 10 de Agosto hasta Valladolid, con un plazo de ejecución de 60 días.

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Las cuadrillas municipales trabajarán de forma permanente durante ese periodo. La obra forma parte de un proyecto de recuperación vial que contempla 25 calles de La Floresta y suma 15 kilómetros de vías y avenidas en uno de los sectores con actividad cultural y comercial de la capital.

Según la información municipal, el conjunto de intervenciones beneficia directamente a más de 35 000 habitantes y busca recuperar vías importantes para la conectividad y movilidad del norte de Quito.

Cinco tramos para rehabilitar la calle Luis Cordero

El Municipio organizó los trabajos en cinco segmentos, con plazos aproximados de entre 13 y 15 días para cada uno. El recorrido de la intervención contempla los siguientes sectores:

Primer tramo: desde la avenida 10 de Agosto hasta la calle 9 de Octubre. Duración aproximada: 13 días.

desde la avenida 10 de Agosto hasta la calle 9 de Octubre. Duración aproximada: 13 días. Segundo tramo: desde la calle 9 de Octubre hasta la avenida Amazonas.

desde la calle 9 de Octubre hasta la avenida Amazonas. Tercer tramo: desde la avenida Amazonas hasta la avenida 6 de Diciembre.

desde la avenida Amazonas hasta la avenida 6 de Diciembre. Cuarto tramo: desde la avenida 6 de Diciembre hasta la avenida 12 de Octubre.

desde la avenida 6 de Diciembre hasta la avenida 12 de Octubre. Quinto tramo: desde la avenida 12 de Octubre hasta Valladolid.

Esta planificación divide la obra por segmentos y permite que las cuadrillas avancen de manera progresiva a lo largo de los 1 730 metros de la calle.

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Así avanzarán los trabajos de rehabilitación vial

La intervención comenzó con el fresado de la carpeta asfáltica existente, una labor que permite retirar la superficie deteriorada. Después, los equipos municipales excavarán y prepararán el terreno para conformar y compactar la nueva base.

El proceso técnico contempla varias etapas:

Retiro del asfalto deteriorado mediante fresado. Excavación y conformación de la superficie. Compactación del terreno. Colocación de material granular. Aplicación de imprimación. Instalación de la nueva carpeta asfáltica. Señalización horizontal de la vía.

La intervención concluirá con la pintura de las señales sobre la calzada, como parte de los trabajos para recuperar las condiciones de circulación.

Rutas alternas durante el cierre de la vía

Mientras avancen las obras, los conductores podrán utilizar las avenidas Cristóbal Colón e Ignacio de Veintimilla como rutas alternas para desplazarse en sentido oriente-occidente.

El Municipio también informó que las principales vías transversales conservarán la circulación habilitada. Entre ellas constan:

Avenida 10 de Agosto.

Calle 9 de Octubre.

Avenida Amazonas.

Avenida 6 de Diciembre.

Avenida 12 de Octubre.

La planificación contempla estos corredores para mantener conexiones entre los distintos sectores durante los trabajos en la Luis Cordero Crespo.

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Otras calles de La Floresta y La Mariscal entran en el plan vial

La rehabilitación de la Luis Cordero Crespo forma parte de un proyecto municipal más amplio. Entre las calles que ya registran intervenciones o trabajos concluidos constan Málaga, Francisco Salazar, Mallorca, Pontevedra, Guipúzcoa, Cádiz, Gerona, Vizcaya, Barcelona, Isabel La Católica y Sevilla.

El Municipio también incluyó la avenida 12 de Octubre dentro de este conjunto de obras e informó que los trabajos en esa vía concluyeron y que la circulación permanece habilitada.

Rehabilitación en la Luis Cordero, preguntas frecuentes

❓ ¿Qué trabajos comenzaron en la calle Luis Cordero Crespo, en Quito?

El Municipio de Quito inició la rehabilitación vial de la calle Luis Cordero Crespo el 17 de noviembre de 2026. La intervención comprende 1 730 metros, desde la avenida 10 de Agosto hasta Valladolid.

Contexto: La obra contempla el retiro del asfalto deteriorado, la preparación y compactación del terreno, la colocación de material granular, una nueva carpeta asfáltica y señalización horizontal.

❓ ¿Cuánto tiempo durará la rehabilitación de la calle Luis Cordero Crespo?

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 60 días.

Contexto: Las cuadrillas municipales trabajarán de forma permanente durante los siete días de la semana. El proyecto se desarrollará en cinco tramos, con periodos aproximados de entre 13 y 15 días por segmento.

❓ ¿Entre qué avenidas se ejecutarán las obras en la calle Luis Cordero Crespo?

La rehabilitación comprende el tramo entre la avenida 10 de Agosto y Valladolid, en el sector de La Mariscal, en Quito.

Contexto: La intervención cubre 1 730 metros de esta calle y contempla conexiones con las calles 9 de Octubre y las avenidas Amazonas, 6 de Diciembre y 12 de Octubre.

❓ ¿Cuáles son los cinco tramos de rehabilitación de la calle Luis Cordero Crespo?

El Municipio dividió la obra en cinco segmentos, desde la avenida 10 de Agosto hasta Valladolid.

Contexto: La distribución es la siguiente:

Avenida 10 de Agosto hasta calle 9 de Octubre: 13 días. Calle 9 de Octubre hasta avenida Amazonas. Avenida Amazonas hasta avenida 6 de Diciembre. Avenida 6 de Diciembre hasta avenida 12 de Octubre. Avenida 12 de Octubre hasta Valladolid.

Los cuatro últimos tramos completan el cronograma de 60 días, con periodos aproximados de entre 13 y 15 días por segmento.

❓ ¿Cuáles son las rutas alternas durante la rehabilitación de la calle Luis Cordero Crespo?

Las avenidas Cristóbal Colón e Ignacio de Veintimilla funcionarán como rutas alternas para la circulación en sentido oriente-occidente.

Contexto: El Municipio informó que las vías transversales avenida 10 de Agosto, calle 9 de Octubre, avenida Amazonas, avenida 6 de Diciembre y avenida 12 de Octubre permanecerán habilitadas.

❓ ¿Qué trabajos realizará el Municipio en la calle Luis Cordero Crespo?

La intervención contempla renovar la superficie asfáltica y ejecutar obras complementarias para recuperar las condiciones de la vía.

Contexto: El proceso incluye fresado del pavimento existente, excavación, conformación y compactación del terreno, colocación de material granular, imprimación, tendido de una nueva carpeta asfáltica y señalización horizontal.

❓ ¿Cuántas calles forman parte del proyecto de rehabilitación vial en La Floresta y La Mariscal?

El proyecto municipal contempla la rehabilitación de 25 calles y suma 15 kilómetros de vías y avenidas.

Contexto: La calle Luis Cordero Crespo forma parte de este plan de recuperación vial en uno de los sectores con actividad cultural y comercial de La Mariscal y La Floresta.

❓ ¿Cuántos habitantes se benefician con el proyecto de rehabilitación vial?

El Municipio estima que más de 35 000 habitantes se benefician directamente de las intervenciones.

Contexto: El proyecto busca recuperar vías que cumplen una función importante para la conectividad y la movilidad del norte de Quito. La intervención de la Luis Cordero Crespo representa uno de los trabajos incluidos en este plan.

❓ ¿Qué otras calles de La Floresta y La Mariscal constan en el plan de rehabilitación vial?

El proyecto incluye calles como Málaga, Francisco Salazar, Mallorca, Pontevedra, Guipúzcoa, Cádiz, Gerona, Vizcaya, Barcelona, Isabel La Católica y Sevilla.

Contexto: El Municipio también informó que los trabajos en la avenida 12 de Octubre concluyeron y que la circulación permanece habilitada en esa vía.

❓ ¿Qué entidad ejecuta la rehabilitación de la calle Luis Cordero Crespo en Quito?

El Municipio de Quito ejecuta los trabajos de rehabilitación vial, que comenzaron el 17 de noviembre de 2026.

Contexto: La intervención forma parte del plan municipal de recuperación de 25 calles de La Floresta y La Mariscal. El proyecto contempla 15 kilómetros de vías y un plazo de 60 días para los trabajos en la calle Luis Cordero Crespo.

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