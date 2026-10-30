Cierre vial en el intercambiador de Carapungo durará hasta el martes 3 de noviembre

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de octubre de 2026

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció cierres viales en el redondel del intercambiador de Carapungo, en el norte de Quito, por trabajos de mantenimiento. La restricción comenzará a las 22:00 de este viernes 30 de octubre y se extenderá hasta las 24:00 del martes 3 de noviembre de 2026.

La intervención coincide con el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. Durante esos días, los conductores que transiten por la avenida Simón Bolívar y el sector de Carapungo deberán tomar rutas alternas para continuar sus recorridos.

La AMT contempla desvíos para quienes circulen en sentido sur-norte desde el redondel de Pueblo Blanco y para los vehículos que avancen en sentido norte-sur desde el sector de Carretas.

Rutas alternas para circular por la avenida Simón Bolívar

Los conductores que viajen por la avenida Simón Bolívar desde el redondel de Pueblo Blanco, en sentido sur-norte, cuentan con dos opciones de desvío.

La primera ruta comprende el siguiente recorrido:

Avenida Simón Bolívar, sentido sur-norte.

Calle sin nombre.

Panamericana Norte.

Retorno en la calle García Moreno.

Panamericana Norte.

Avenida Simón Bolívar, sentido sur-norte.

La segunda alternativa contempla el paso por las calles Padre Vacarri, Giovanni Calles y Alfonso Moncayo. El trayecto inicia en la avenida Simón Bolívar, continúa por una calle sin nombre y luego conecta con Padre Vacarri. Desde allí, los conductores pueden avanzar por Giovanni Calles y Alfonso Moncayo hasta llegar a la Panamericana Norte y retomar la avenida Simón Bolívar.

Estas opciones buscan mantener la conexión entre la avenida Simón Bolívar y la Panamericana Norte durante los trabajos en el intercambiador.

Desvíos para el sentido norte-sur desde Carretas

La AMT también estableció una ruta alterna para los vehículos que circulen por la avenida Simón Bolívar en sentido norte-sur, desde el sector de Carretas.

El recorrido contempla el paso por la Panamericana Norte hasta el intercambiador de Carcelén, donde los conductores deberán tomar el giro de retorno. Luego, la ruta continúa por la Panamericana Norte, la calle Julio Ramos y la calle N69H, hasta conectar nuevamente con la avenida Simón Bolívar en sentido norte-sur.

Este desvío constituye la alternativa prevista para quienes necesiten avanzar desde el sector de Carretas hacia el sur de la ciudad durante el cierre.

AMT mantendrá controles durante los trabajos

La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que ejecutará controles permanentes en el sector durante el período de mantenimiento. El operativo contempla la gestión de la circulación en los puntos de desvío y en las vías que forman parte de las rutas alternas.

El cierre del redondel del intercambiador de Carapungo se mantendrá durante todo el feriado, desde la noche del viernes 30 de octubre hasta la medianoche del martes 3 de noviembre.

La intervención forma parte de los trabajos de mantenimiento en la infraestructura vial del norte de Quito. La restricción afecta uno de los puntos de conexión entre la avenida Simón Bolívar y la Panamericana Norte.

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