Avenida Galo Plaza Lasso tendrá tres cierres viales desde este lunes 16 de noviembre en Quito

Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

La rehabilitación de la avenida Galo Plaza Lasso, en el norte de Quito, entra en una nueva etapa desde este lunes 16 de noviembre de 2026. Tres frentes de trabajo ocuparán parcialmente un carril lateral en distintos puntos de esta vía, por lo que los conductores deberán tomar precauciones al circular por la zona.

Los cierres se aplicarán en dos tramos de la calzada lateral en sentido norte-sur y en uno de la calzada lateral sur-norte. La intervención forma parte de la rehabilitación integral de 3,2 kilómetros de la avenida, que registra un avance del 50%. Los trabajos permitirán instalar nuevas redes de agua potable antes de construir la nueva calzada de hormigón.

¿En qué tramos de la av. Galo Plaza habrá cierres desde este lunes?

Los trabajos comenzarán en tres sectores de la avenida. En todos los casos, los obreros ocuparán parcialmente un carril lateral. Estos son los puntos donde se desarrollarán las intervenciones:

Sentido norte-sur: entre el intercambiador de Carcelén y la avenida Juan de Selis.

entre el intercambiador de Carcelén y la avenida Juan de Selis. Sentido norte-sur: entre las calles Sebastián Moreno y Francisco Dalmau, en el sector del barrio Marisol.

entre las calles Sebastián Moreno y Francisco Dalmau, en el sector del barrio Marisol. Sentido sur-norte: entre el intercambiador El Labrador y la calle De los Pinos, en el sector de Las Acacias-La Kennedy.

Los conductores podrán continuar su recorrido por los carriles centrales y por el carril lateral que permanecerá habilitado. Según la información del Municipio, estos cierres parciales no requieren rutas alternas, porque las intervenciones se concentrarán en un solo carril de cada tramo.

La circulación se mantendrá en ambos sentidos de la avenida. Sin embargo, quienes transiten por estos sectores deberán estar atentos a la señalización que los equipos instalarán en cada frente de obra.

Estas señales advertirán sobre la presencia de trabajadores y maquinaria. También permitirán organizar el paso de vehículos y proteger a los peatones durante las intervenciones.

¿Cuánto durarán los trabajos y por qué se interviene la vía?

Los cierres que comienzan este 16 de noviembre corresponden a una fase previa a la construcción de la nueva estructura de hormigón. Antes de colocar el pavimento rígido, los equipos deben instalar bajo tierra el nuevo sistema de agua potable.

Esta intervención busca evitar que, una vez terminada la rehabilitación de la avenida, las autoridades tengan que romper nuevamente el pavimento para realizar trabajos en las tuberías.

Por esa razón, el proyecto contempla tanto la renovación de las redes de agua potable como la construcción de una nueva calzada. El objetivo de esta intervención integral es garantizar la durabilidad y seguridad de la infraestructura vial.

Los trabajos abarcarán 3,2 kilómetros de la avenida Galo Plaza Lasso y avanzarán de manera simultánea en los tres frentes anunciados. Los equipos trabajarán permanentemente, los siete días de la semana, durante jornadas diurnas y nocturnas.

El plazo previsto para ejecutar esta etapa es de 35 días. Mientras duren las intervenciones, los conductores deberán considerar los cierres parciales al planificar sus desplazamientos por el norte de Quito, especialmente en los sectores de Carcelén, Marisol y Las Acacias-La Kennedy.

La rehabilitación de la avenida registra actualmente un avance del 50%. La instalación de las nuevas tuberías constituye uno de los pasos necesarios antes de completar la construcción de la calzada de hormigón.

👷 #RehabilitaciónVial | Adiós a los baches de la #PanamericanaNorte👷 Renovamos esta estratégica vía desde El Labrador, recuperando la calzada e interviniendo incluso tuberías con más de 40 años de antigüedad. Desde 2023 sumamos 448 km de vías rehabilitadas, una distancia similar a la que separa Quito de Cuenca. Detrás de cada obra hay planificación, estudios técnicos y mucho trabajo para entregar vías en mejores condiciones. — Obras Quito (@ObrasQuito) November 16, 2026

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