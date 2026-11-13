Cierres viales por la romería a El Quinche comienzan este viernes 13 de noviembre

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

La romería al Santuario de la Virgen de El Quinche convoca cada año a miles de fieles que recorren varios sectores de Quito y sus alrededores para cumplir con esta tradición religiosa. La movilización de peregrinos durante la noche y la madrugada modifica la circulación en el nororiente de la capital y exige cambios en los desplazamientos de conductores y usuarios del transporte público.

¿A qué hora comienzan los cierres viales por la romería a El Quinche?

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) iniciará el operativo este viernes 13 de noviembre de 2026, desde las 18:00. El plan contempla dos jornadas de restricciones:

Primera jornada: desde las 18:00 del viernes 13 hasta las 06:00 del sábado 14 de noviembre.

desde las 18:00 del viernes 13 hasta las 06:00 del sábado 14 de noviembre. Segunda jornada: desde las 18:00 del sábado 14 hasta las 06:00 del domingo 15 de noviembre.

La apertura de las vías será progresiva, según el monitoreo del desplazamiento de los peregrinos y el avance de la romería. En la Panamericana Norte y la E35, la AMT coordinará los cierres con la Policía Nacional.

¿Qué intersecciones de la Panamericana Norte tendrán restricciones?

El operativo contempla 24 puntos de control y cierre en Calderón. Estos son:

Panamericana Norte y García Moreno.

Panamericana Norte, giro del semáforo de Coca-Cola.

Panamericana Norte y Calixto Muzo.

Panamericana Norte y Juana Becerra.

Panamericana Norte y Oe8L.

Panamericana Norte y Juan Cruz Valle.

Panamericana Norte y María Tila.

Panamericana Norte y Paquisha.

Panamericana Norte y Leonidas Proaño.

Panamericana Norte y Pedro de la Gasca.

Panamericana Norte y Carapungo.

Panamericana Norte y José M. Guarderas.

Panamericana Norte y Las Semillas.

Panamericana Norte, sector del kilómetro 0.

Panamericana Norte y Lizardo Becerra.

Panamericana Norte y José María Becerra.

Panamericana Norte y Ulpiano Becerra.

Panamericana Norte y Humberto Cabezas.

Panamericana Norte y Los Pinos.

Panamericana Norte y pasaje Cenepa.

Panamericana Norte y San Camilo.

Panamericana Norte y José Viteri.

García Moreno y 28 de Junio.

García Moreno y Carapungo.

La AMT también controlará los vehículos mal estacionados en los alrededores de los perímetros de cierre.

¿Qué calles tendrán cierres en el centro de El Quinche?

El viernes 13, desde las 19:00, la AMT establecerá un anillo de seguridad peatonal entre las calles Carchi, Quito y la red estatal E35. Durante este horario, solo los residentes del sector podrán ingresar con sus vehículos particulares.

El sábado 14, desde las 08:00, otro perímetro de seguridad peatonal cubrirá el tramo entre las calles Cuenca y Pichincha. Esta intervención busca facilitar el desplazamiento de los asistentes al santuario.

¿Cuáles son las cuatro rutas de peregrinación hacia El Quinche?

Los fieles podrán llegar al santuario por cuatro recorridos, según el plan operativo de tránsito:

Tumbaco-El Quinche: 31,1 kilómetros.

31,1 kilómetros. El Colibrí-El Quinche: 43 kilómetros.

43 kilómetros. Calderón-El Quinche: 27,3 kilómetros.

27,3 kilómetros. Cusubamba-El Quinche: 8,3 kilómetros.

Para quienes salgan desde Calderón, el personal de tránsito canalizará el recorrido por la vía colectora E28B, el redondel de la avenida Simón Bolívar, la calle Olímpica y la vía La Victoria.

¿Por dónde circularán los buses desde Quito hacia El Quinche?

Los cambios en el transporte público también forman parte del operativo. Las unidades que salgan desde las terminales Río Coca y Quitumbe tomarán las calles Carchi, Tungurahua, Checa, Guayaquil, Carchi y Tungurahua, hasta llegar a la E35.

Los buses que salgan desde el Valle de los Chillos circularán por la E35, la calle Olmedo y retornarán a la E35.

Para los usuarios que viajen desde El Quinche hacia Quito, la AMT establece dos puntos de embarque:

Terminales Río Coca y Quitumbe: calle Ambato.

calle Ambato. Valle de los Chillos: calle Olmedo.

¿Dónde se estacionarán los buses y cómo funcionará el embarque?

El plan contempla dos puntos de organización del transporte público.

En la comuna de Iguinaro, las unidades se concentrarán sobre la calle Luis León. Desde allí, los conductores despacharán los buses en grupos de aproximadamente 20 vehículos hacia los puntos de embarque de las terminales Río Coca y Quitumbe.

En el redondel de Palugo, la AMT y la Policía Nacional instalarán un punto de control para regular el transporte público interparroquial. Las unidades pasarán por el bypass de la E35 y saldrán en grupos de 50 buses hacia El Quinche.

Para los controles en las terminales Río Coca, Quitumbe y Valle de los Chillos, el operativo contempla 20 agentes y siete funcionarios de fiscalización, entre las 18:00 y las 08:00 del 13 y 14 de noviembre. El personal inspeccionará las condiciones físicas de los buses y verificará los documentos de las unidades y sus conductores.

¿Qué cambios tendrá la circulación en la avenida Interoceánica?

En el tramo entre el redondel de Puembo y el intercambiador de Pifo, la circulación tendrá una distribución especial:

Carril derecho: uso peatonal.

uso peatonal. Carril izquierdo: circulación vehicular.

Esta disposición busca ordenar el tránsito de los peregrinos y los vehículos por este sector.

¿Qué rutas permitirán llegar al aeropuerto de Quito?

Del viernes 13 al domingo 15 de noviembre, los conductores podrán utilizar dos recorridos para sus desplazamientos hacia el aeropuerto y de retorno a Quito:

Quito-aeropuerto: avenida Simón Bolívar, Ruta Viva, avenida Interoceánica, E35 y conector de Alpachaca.

avenida Simón Bolívar, Ruta Viva, avenida Interoceánica, E35 y conector de Alpachaca. Aeropuerto-Quito: conector de Alpachaca, E35, avenida Interoceánica, Ruta Viva y avenida Simón Bolívar.

¿Qué restricciones tendrán los vehículos de carga pesada?

El operativo contempla restricciones para los vehículos de carga pesada en el redondel de Zámbiza desde las 18:00 del viernes 13 y del sábado 15 de noviembre. La medida busca evitar que estas unidades circulen por la avenida Panamericana Norte. Como alternativa, los conductores deberán tomar la avenida Eloy Alfaro.

Para las jornadas de peregrinación, la AMT destinará 487 Agentes Civiles de Tránsito, quienes ejecutarán los controles y regularán la circulación en los sectores de intervención.

Romería a El Quinche; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuándo comienzan los cierres viales por la romería a El Quinche en noviembre de 2026? Los cierres viales comenzarán el viernes 13 de noviembre de 2026, desde las 18:00, según el operativo de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Contexto: Las restricciones tendrán dos jornadas: la primera irá desde las 18:00 del viernes 13 hasta las 06:00 del sábado 14; la segunda, desde las 18:00 del sábado 14 hasta las 06:00 del domingo 15. La apertura de las vías será progresiva, según el desplazamiento de los peregrinos. ❓ ¿Cuántos puntos de control y cierre habrá en Calderón por la romería a El Quinche? La AMT instalará 24 puntos de control y cierre en Calderón, principalmente en intersecciones de la Panamericana Norte y la calle García Moreno.

Contexto: Entre los cruces intervenidos constan Panamericana Norte y Carapungo, Panamericana Norte y García Moreno, Panamericana Norte y Lizardo Becerra, además de García Moreno y 28 de Junio. La AMT también controlará los vehículos mal estacionados cerca de los perímetros restringidos. ❓ ¿Qué calles tendrán restricciones en el centro de El Quinche durante la romería? El viernes 13, desde las 19:00, se establecerá un anillo de seguridad peatonal entre las calles Carchi, Quito y la red estatal E35. El sábado 14, desde las 08:00, habrá otro perímetro entre las calles Cuenca y Pichincha.

Contexto: Durante el primer cierre, solo los residentes del sector podrán ingresar con sus vehículos particulares. Las restricciones buscan facilitar el desplazamiento de los peregrinos hacia el Santuario de la Virgen de El Quinche. ❓ ¿Cuáles son las cuatro rutas de peregrinación hacia el Santuario de El Quinche? Los peregrinos podrán llegar por cuatro recorridos: Tumbaco-El Quinche, de 31,1 kilómetros; El Colibrí-El Quinche, de 43 kilómetros; Calderón-El Quinche, de 27,3 kilómetros; y Cusubamba-El Quinche, de 8,3 kilómetros.

Contexto: Para quienes salgan desde Calderón, el recorrido continuará por la vía colectora E28B, el redondel de la avenida Simón Bolívar, la calle Olímpica y la vía La Victoria. ❓ ¿Por dónde circularán los buses desde Quito hacia El Quinche durante la romería? Los buses que salgan de las terminales Río Coca y Quitumbe circularán por las calles Carchi, Tungurahua, Checa, Guayaquil, Carchi y Tungurahua, hasta llegar a la E35.

Contexto: Las unidades que salgan desde el Valle de los Chillos tomarán la E35, la calle Olmedo y retornarán a la E35. ❓ ¿Dónde podrán tomar los buses los pasajeros que regresen de El Quinche hacia Quito? Los pasajeros que viajen hacia las terminales Río Coca y Quitumbe podrán embarcar en la calle Ambato. Quienes se dirijan al Valle de los Chillos deberán hacerlo en la calle Olmedo.

Contexto: La AMT estableció estos dos puntos para organizar el embarque y regular la circulación del transporte público durante las jornadas de peregrinación.

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