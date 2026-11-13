Cierres viales por la romería a El Quinche comienzan este viernes 13 de noviembre

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La romería al Santuario de la Virgen de El Quinche convoca cada año a miles de fieles que recorren varios sectores de Quito y sus alrededores para cumplir con esta tradición religiosa. La movilización de peregrinos durante la noche y la madrugada modifica la circulación en el nororiente de la capital y exige cambios en los desplazamientos de conductores y usuarios del transporte público.
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) iniciará el operativo este viernes 13 de noviembre de 2026, desde las 18:00. El plan contempla dos jornadas de restricciones:
La apertura de las vías será progresiva, según el monitoreo del desplazamiento de los peregrinos y el avance de la romería. En la Panamericana Norte y la E35, la AMT coordinará los cierres con la Policía Nacional.
El operativo contempla 24 puntos de control y cierre en Calderón. Estos son:
La AMT también controlará los vehículos mal estacionados en los alrededores de los perímetros de cierre.
El viernes 13, desde las 19:00, la AMT establecerá un anillo de seguridad peatonal entre las calles Carchi, Quito y la red estatal E35. Durante este horario, solo los residentes del sector podrán ingresar con sus vehículos particulares.
El sábado 14, desde las 08:00, otro perímetro de seguridad peatonal cubrirá el tramo entre las calles Cuenca y Pichincha. Esta intervención busca facilitar el desplazamiento de los asistentes al santuario.
Los fieles podrán llegar al santuario por cuatro recorridos, según el plan operativo de tránsito:
Para quienes salgan desde Calderón, el personal de tránsito canalizará el recorrido por la vía colectora E28B, el redondel de la avenida Simón Bolívar, la calle Olímpica y la vía La Victoria.
Los cambios en el transporte público también forman parte del operativo. Las unidades que salgan desde las terminales Río Coca y Quitumbe tomarán las calles Carchi, Tungurahua, Checa, Guayaquil, Carchi y Tungurahua, hasta llegar a la E35.
Los buses que salgan desde el Valle de los Chillos circularán por la E35, la calle Olmedo y retornarán a la E35.
Para los usuarios que viajen desde El Quinche hacia Quito, la AMT establece dos puntos de embarque:
El plan contempla dos puntos de organización del transporte público.
En la comuna de Iguinaro, las unidades se concentrarán sobre la calle Luis León. Desde allí, los conductores despacharán los buses en grupos de aproximadamente 20 vehículos hacia los puntos de embarque de las terminales Río Coca y Quitumbe.
En el redondel de Palugo, la AMT y la Policía Nacional instalarán un punto de control para regular el transporte público interparroquial. Las unidades pasarán por el bypass de la E35 y saldrán en grupos de 50 buses hacia El Quinche.
Para los controles en las terminales Río Coca, Quitumbe y Valle de los Chillos, el operativo contempla 20 agentes y siete funcionarios de fiscalización, entre las 18:00 y las 08:00 del 13 y 14 de noviembre. El personal inspeccionará las condiciones físicas de los buses y verificará los documentos de las unidades y sus conductores.
En el tramo entre el redondel de Puembo y el intercambiador de Pifo, la circulación tendrá una distribución especial:
Esta disposición busca ordenar el tránsito de los peregrinos y los vehículos por este sector.
Del viernes 13 al domingo 15 de noviembre, los conductores podrán utilizar dos recorridos para sus desplazamientos hacia el aeropuerto y de retorno a Quito:
El operativo contempla restricciones para los vehículos de carga pesada en el redondel de Zámbiza desde las 18:00 del viernes 13 y del sábado 15 de noviembre. La medida busca evitar que estas unidades circulen por la avenida Panamericana Norte. Como alternativa, los conductores deberán tomar la avenida Eloy Alfaro.
Para las jornadas de peregrinación, la AMT destinará 487 Agentes Civiles de Tránsito, quienes ejecutarán los controles y regularán la circulación en los sectores de intervención.
Los cierres viales comenzarán el viernes 13 de noviembre de 2026, desde las 18:00, según el operativo de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
Contexto: Las restricciones tendrán dos jornadas: la primera irá desde las 18:00 del viernes 13 hasta las 06:00 del sábado 14; la segunda, desde las 18:00 del sábado 14 hasta las 06:00 del domingo 15. La apertura de las vías será progresiva, según el desplazamiento de los peregrinos.
La AMT instalará 24 puntos de control y cierre en Calderón, principalmente en intersecciones de la Panamericana Norte y la calle García Moreno.
Contexto: Entre los cruces intervenidos constan Panamericana Norte y Carapungo, Panamericana Norte y García Moreno, Panamericana Norte y Lizardo Becerra, además de García Moreno y 28 de Junio. La AMT también controlará los vehículos mal estacionados cerca de los perímetros restringidos.
El viernes 13, desde las 19:00, se establecerá un anillo de seguridad peatonal entre las calles Carchi, Quito y la red estatal E35. El sábado 14, desde las 08:00, habrá otro perímetro entre las calles Cuenca y Pichincha.
Contexto: Durante el primer cierre, solo los residentes del sector podrán ingresar con sus vehículos particulares. Las restricciones buscan facilitar el desplazamiento de los peregrinos hacia el Santuario de la Virgen de El Quinche.
Los peregrinos podrán llegar por cuatro recorridos: Tumbaco-El Quinche, de 31,1 kilómetros; El Colibrí-El Quinche, de 43 kilómetros; Calderón-El Quinche, de 27,3 kilómetros; y Cusubamba-El Quinche, de 8,3 kilómetros.
Contexto: Para quienes salgan desde Calderón, el recorrido continuará por la vía colectora E28B, el redondel de la avenida Simón Bolívar, la calle Olímpica y la vía La Victoria.
Los buses que salgan de las terminales Río Coca y Quitumbe circularán por las calles Carchi, Tungurahua, Checa, Guayaquil, Carchi y Tungurahua, hasta llegar a la E35.
Contexto: Las unidades que salgan desde el Valle de los Chillos tomarán la E35, la calle Olmedo y retornarán a la E35.
Los pasajeros que viajen hacia las terminales Río Coca y Quitumbe podrán embarcar en la calle Ambato. Quienes se dirijan al Valle de los Chillos deberán hacerlo en la calle Olmedo.
Contexto: La AMT estableció estos dos puntos para organizar el embarque y regular la circulación del transporte público durante las jornadas de peregrinación.