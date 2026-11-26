Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

Cuatro personas resultaron heridas este jueves 26 de noviembre de 2026 por la caída de un rayo en una cancha de fútbol del sector de Carcelén, en el norte de Quito. Los organismos de emergencia acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a los afectados, quienes luego ingresaron a una casa de salud.

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La emergencia ocurrió durante una tormenta eléctrica que afectó a varios sectores de la capital. El Cuerpo de Bomberos de Quito informó sobre la atención del incidente y la coordinación con otras instituciones de primera respuesta.

🚨 #EmergenciasUIO | Esta tarde, atendimos una emergencia en el sector de Carcelén, norte de #Quito.



⛈️ Cuatro personas resultaron heridas tras la caída de un rayo en una cancha de fútbol.



👨‍🚒 Junto a otras instituciones de primera respuesta brindamos atención prehospitalaria a… pic.twitter.com/5mFw4dGq5J — Bomberos Quito (@BomberosQuito) November 26, 2026

El evento se suma a las condiciones climáticas que afectan a la ciudad durante esta jornada, con lluvias en distintos puntos y reportes de acumulación de agua en vías.

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Cuatro personas heridas tras la caída de un rayo en Carcelén

La descarga eléctrica impactó en una cancha de fútbol de Carcelén. Cuatro personas sufrieron lesiones y recibieron atención prehospitalaria por parte de los equipos de emergencia.

Tras la primera asistencia, los organismos de socorro trasladaron a los afectados a una casa de salud. Hasta el momento, la información oficial no detalla sus identidades ni el estado de salud de cada uno.

La emergencia movilizó a personal del Cuerpo de Bomberos y de otras instituciones de primera respuesta. Las entidades coordinaron las acciones para atender a las personas afectadas.

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Acumulación de agua en la avenida Simón Bolívar

En otro punto de Quito, el COE Metropolitano reportó acumulación de agua en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector de Llano Grande, en la zona de Calderón.

Los equipos municipales ejecutaron labores de limpieza en las estructuras de captación de agua lluvia. Además, personal de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) y de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) realizó una inspección técnica conjunta en el sector.

Estas tareas forman parte de la atención municipal a los reportes relacionados con las lluvias y la acumulación de agua en las vías de la capital.

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Lluvias y tormentas eléctricas en Quito

Las precipitaciones alcanzaron distintos sectores de la ciudad durante la tarde de este jueves. La caída de un rayo en Carcelén y el reporte de agua acumulada en Llano Grande reflejan dos de las emergencias atendidas durante la jornada.

Las condiciones de lluvia también pueden afectar la circulación vehicular. El agua sobre el asfalto puede mezclarse con polvo, aceite y grasa, lo que disminuye la adherencia de los neumáticos.

Caída de rayo deja heridos en Quito, preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió en el sector de Carcelén, en el norte de Quito, este 26 de noviembre? Cuatro personas resultaron heridas por la caída de un rayo en una cancha de fútbol de Carcelén, durante una tormenta eléctrica.

La emergencia ocurrió la tarde del jueves 26 de noviembre de 2026 y movilizó al Cuerpo de Bomberos de Quito y a otras instituciones de primera respuesta. ❓ ¿Cuántas personas resultaron heridas por la caída del rayo en Carcelén? Cuatro personas sufrieron lesiones por la descarga eléctrica.

Los equipos de emergencia brindaron atención prehospitalaria a los afectados y coordinaron su traslado a una casa de salud. La información oficial no detalla sus identidades ni su estado de salud. ❓ ¿Dónde ocurrió la emergencia por la caída de un rayo en Quito? El incidente ocurrió en una cancha de fútbol del sector de Carcelén, en el norte de Quito.

La descarga eléctrica se produjo durante las precipitaciones y tormentas eléctricas que afectaron a distintos sectores de la capital. ❓ ¿Qué instituciones atendieron a los heridos por la caída del rayo en Carcelén? El Cuerpo de Bomberos de Quito y otras instituciones de primera respuesta participaron en la atención de la emergencia.

Los equipos brindaron asistencia prehospitalaria en el lugar y coordinaron el traslado de las cuatro personas afectadas a una casa de salud. ❓ ¿Qué ocurrió en la avenida Simón Bolívar, en el sector de Llano Grande? El COE Quito reportó acumulación de agua en la avenida Simón Bolívar, a la altura de Llano Grande, en Calderón.

Los equipos municipales intervinieron en las estructuras de captación de agua lluvia para atender el reporte. ❓ ¿Qué trabajos realizaron los equipos municipales en Llano Grande? Los equipos limpiaron las estructuras de captación de agua lluvia y ejecutaron una inspección técnica conjunta.

En la inspección participaron la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). ❓ ¿Qué condiciones climáticas afectaron a Quito durante la tarde del 26 de noviembre? Varios sectores de la capital registraron lluvias y tormentas eléctricas.

Las precipitaciones coincidieron con la emergencia por la caída del rayo en Carcelén y el reporte de acumulación de agua en Llano Grande. ❓ ¿Cómo pueden afectar las lluvias a la circulación vehicular en Quito? El agua sobre el asfalto puede reducir la adherencia de los neumáticos.

El COE Quito explicó que el agua puede mezclarse con polvo, aceite y grasa acumulados en la superficie de las vías. ❓ ¿Qué entidad informó sobre la emergencia por el rayo en Carcelén? El Cuerpo de Bomberos de Quito informó sobre la atención de las cuatro personas heridas.

La entidad comunicó que los organismos de primera respuesta brindaron asistencia prehospitalaria y trasladaron a los afectados a una casa de salud. ❓ ¿Qué entidades participaron en la inspección por acumulación de agua en la avenida Simón Bolívar? Epmaps y Epmmop participaron en una inspección técnica conjunta en el sector de Llano Grande.

El COE Quito coordinó las acciones dentro de su operativo de atención de emergencias, que incluyó la limpieza de estructuras de captación de agua lluvia.

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