Tormentas eléctricas se registran en estos momentos en Quito

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Las lluvias y tormentas eléctricas marcaron la tarde de este martes 27 de octubre de 2026 en Quito. El Municipio desplegó equipos operativos para atender emergencias, limpiar sumideros y reducir el riesgo de inundaciones en distintos sectores del Distrito Metropolitano.

Uno de los incidentes ocurrió en Pueblo Unido, en el sur de la capital, donde cayó un árbol. El Cuerpo de Bomberos de Quito, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) y la Empresa Eléctrica Quito acudieron al sitio para atender la emergencia. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró la vía mientras duren las labores.

Valle de Los Chillos permanece bajo monitoreo

El ECU 911 mantiene vigilancia en tiempo real de distintos sectores del Valle de Los Chillos mediante su sistema de videovigilancia. Este seguimiento permite identificar novedades relacionadas con las lluvias y coordinar la respuesta de los organismos correspondientes.

La jornada del martes combina tormentas eléctricas, caída de árboles y operativos preventivos en Quito. Las entidades municipales mantienen sus equipos desplegados para atender las emergencias y ejecutar trabajos de limpieza en la infraestructura de drenaje.

Caída de árbol en Pueblo Unido obliga al cierre de una vía

El incidente en Pueblo Unido movilizó a equipos municipales y organismos de emergencia. Bomberos de Quito, personal de Obras Públicas y trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito acudieron al sector para intervenir tras la caída del árbol.

La AMT dispuso el cierre temporal de la vía mientras los equipos ejecutan las tareas de atención. La medida busca facilitar el trabajo del personal operativo en el lugar.

La emergencia forma parte de las novedades reportadas durante la jornada de lluvias en la capital. Las entidades municipales mantienen la coordinación para atender los incidentes relacionados con las condiciones meteorológicas.

🚨 #Activados24Siete | Atendemos el reporte de la caída de un 🌳 árbol en el sector de Pueblo Unido, @zonalquitumbe.



✅️ @BomberosQuito, @ObrasQuito y @ElectricaQuito trabajan el lugar.

✅️ @AMT_Quito realiza el cierre de la vía hasta que termine la atención. #PlanLluvias pic.twitter.com/W3AIrJ4vZP — COE Quito (@coequito) October 27, 2026

Tormenta eléctrica se mantiene cerca de Conocoto

Un reporte meteorológico de las 16:50 ubicó la tormenta más cercana sobre Conocoto, a unos 12 kilómetros del centro de Quito. Los rayos más próximos se localizaron a aproximadamente siete kilómetros de la zona central.

El registro contabilizó 94 rayos en 30 minutos y describió una tormenta casi estacionaria durante la media hora previa. Además, identificó otros dos núcleos de tormenta a menos de 60 kilómetros de la capital.

En el aeropuerto de Quito también se reportó actividad eléctrica durante el periodo de observación. El sistema de videovigilancia del ECU 911 mantiene el monitoreo de diferentes sectores del Valle de Los Chillos ante la presencia de lluvias.

⛈️ Quito, 16:50: así va la tormenta



La tormenta más cercana está sobre Conocoto, a ~12 km del centro de Quito; los rayos más cercanos, a ~7 km. 94 rayos en 30 min: mantiene su fuerza.

Está casi quieta en la última media hora.



Hay otras 2 tormentas a menos de 60 km.



En el… pic.twitter.com/JJon7K3LWh — Amaru (@amarualertas) October 27, 2026

Municipio limpia sumideros y más de 300 pasos deprimidos

El Municipio de Quito reforzó las tareas de limpieza de sumideros en puntos estratégicos del Distrito Metropolitano. Las cuadrillas operativas trabajan para retirar residuos y facilitar el drenaje del agua durante las precipitaciones.

Además, la administración municipal interviene más de 300 pasos deprimidos con labores de limpieza preventiva. Estas acciones buscan reducir la acumulación de basura y mejorar el funcionamiento de los sistemas de drenaje en vías de la capital.

Las tareas forman parte de las medidas municipales ante la temporada de lluvias y el riesgo de inundaciones asociado a las precipitaciones intensas.

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