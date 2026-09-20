Agentes de tránsito de Quito detienen a sospechoso de intentar quemar cables en zona boscosa

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Agentes metropolitanos de tránsito de Quito detuvieron a un sospechoso de presuntamente intentar quemar cables en una zona boscosa, en el sector de Guápulo, este domingo 20 de septiembre de 2026.

La detención del sospechoso de intentar quemar cables en zona boscosa de Quito

Agentes metropolitanos de tránsito de Quito identificaron a una persona que presuntamente intentaba quemar cables en una zona boscosa, durante un patrullaje realizado en la avenida Simón Bolívar y Pedro Bustamante.

La intervención permitió evitar un posible incendio forestal en este sector de Quito. El ciudadano fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el procedimiento correspondiente.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) informó que realizará las acciones de sanción respectivas, de acuerdo con las competencias establecidas para este tipo de casos.

¿Qué hacer ante un incendio o presencia de humo?

El Municipio de Quito recordó a la ciudadanía que, ante la presencia de humo o fuego en una zona forestal, es importante mantenerse alejada del lugar y reportar inmediatamente cualquier emergencia al 911.

La recomendación busca evitar que las personas se expongan al fuego o al humo y facilitar una respuesta oportuna de los organismos de emergencia.

¿Qué sanciones existen por provocar incendios forestales?

De acuerdo con la información proporcionada por el Municipio, quienes provoquen directa o indirectamente incendios forestales o de vegetación, o instiguen a cometerlos, pueden enfrentar una pena privativa de libertad de uno a tres años.

Además, la Ordenanza 075 del Municipio de Quito contempla sanciones administrativas que son independientes de los procesos penales que puedan iniciarse por estos hechos.

El Municipio hizo un llamado a evitar cualquier actividad que pueda generar fuego en zonas con vegetación, especialmente durante períodos de alto riesgo de incendios forestales.

La detención de este sospechoso de da en el cuarto día del combate de un incendio forestal en el cerro Casitagua.

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