Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito suspenderá vuelos el 3 de octubre

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito realizará una nueva jornada de mantenimiento preventivo de su pista el sábado 3 de octubre de 2026. La intervención corresponde a la novena de las 10 jornadas programadas para este año y busca conservar la infraestructura en condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento.

Durante los trabajos, el aeropuerto suspenderá temporalmente las operaciones aéreas entre las 02:00 y las 14:00. La terminal de pasajeros, sin embargo, permanecerá abierta durante ese período. Corporación Quiport informó que las aerolíneas recibieron con anticipación la programación para que ajusten sus itinerarios y gestionen directamente cualquier cambio con sus pasajeros.

Los vuelos se suspenderán durante 12 horas

La suspensión de vuelos del sábado 3 de octubre responde al mantenimiento preventivo programado para la pista. Quiport recomienda a los viajeros consultar directamente con su aerolínea el estado actualizado de su vuelo antes de trasladarse al aeropuerto.

Cada compañía aérea se encargará de reprogramar sus vuelos cuando corresponda y de comunicar las modificaciones a sus pasajeros. Los viajeros también pueden consultar los contactos de las aerolíneas que operan en Quito a través del sitio web del aeropuerto.

La jornada del 3 de octubre forma parte de un cronograma que contempla 10 intervenciones durante 2026. Estas labores requieren suspensiones temporales de las operaciones aéreas y buscan mantener las condiciones de la infraestructura aeroportuaria.

Quiport explicó que la planificación tomó en cuenta los períodos de menor tráfico aéreo. Con esa programación, la empresa busca reducir el impacto de los trabajos sobre los pasajeros y las operaciones.

Además, el cronograma evitó realizar estas intervenciones durante julio y agosto. Esos meses concentran un mayor movimiento debido a la temporada de verano.

El último mantenimiento del año será el 17 de octubre

Después de la jornada del 3 de octubre, el aeropuerto tiene prevista una última intervención de mantenimiento preventivo durante este año. La fecha programada corresponde al sábado 17 de octubre, entre las 06:00 y las 14:00.

Quiport señala que estas tareas resultan fundamentales para conservar la infraestructura aeroportuaria y disminuir la necesidad de realizar intervenciones correctivas que no estén programadas.

La planificación de las jornadas recibió la coordinación y aprobación de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Además, las autoridades comunicaron el cronograma a las aerolíneas mediante el correspondiente NOTAM.

El NOTAM constituye la notificación oficial utilizada internacionalmente para comunicar novedades relevantes para las operaciones aéreas. A través de este mecanismo, las aerolíneas conocen con anticipación las intervenciones que pueden afectar sus vuelos.

Para la jornada del 3 de octubre, los pasajeros deberán revisar directamente con su aerolínea cualquier modificación en sus horarios. Quiport recomienda mantenerse informados por ese canal antes de acudir al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.

⚠️¡Atención!

Debido a trabajos de mantenimiento preventivo en pista, las operaciones aéreas estarán suspendidas en las siguientes fechas: https://t.co/x2YPz3Gzkn pic.twitter.com/xj49qBb4za — Aeropuerto Internacional de Quito (@AeropuertoUIO) May 30, 2026

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