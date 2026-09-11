Aeropuerto de Quito suspenderá vuelos este sábado 12 de septiembre; conozca la reprogramación

El Aeropuerto de Quito suspenderá las operaciones aéreas entre las 02:00 y las 14:00 de este sábado. Estos son los horarios de reprogramación.

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El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito suspenderá vuelos estes sábado 12 de septiembre de 2026 realizará este sábado 12 de septiembre de 2026 un cierre temporal y programado de sus operaciones aéreas, como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo de la pista.

Aeropuerto de Quito, vuelos suspendidos y reprogramación este sábado 12 de septiembre

La suspensión de los vuelos está prevista entre las 02:00 y las 14:00 de este sábado 12 de septiembre.

De acuerdo con la administración del aeropuerto, las labores de mantenimiento buscan mantener las condiciones de seguridad y eficiencia de la pista y prevenir cierres emergentes.

La terminal de pasajeros continuará atendiendo con normalidad durante el período de cierre de las operaciones aéreas.

¿Qué vuelos fueron reprogramados?

La planificación del cierre fue coordinada y aprobada entre el Aeropuerto de Quito y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Las aerolíneas fueron notificadas y son las encargadas de informar a sus pasajeros sobre los cambios.

El aeropuerto recomienda a los viajeros verificar directamente con cada aerolínea el estado y horario de sus vuelos.

Llegadas internacionales

AerolíneaVueloOrigenHora reprogramada
AviancaAV8396Buenos Aires00:30
AviancaAV457El Salvador00:35
Copa AirlinesCM829Panamá14:08
AviancaAV7397Nueva York14:10
AviancaAV8377Bogotá14:10
Copa AirlinesCM714Panamá14:12
AviancaAV646Buenos Aires14:15

Llegadas nacionales

AerolíneaVueloOrigenHora reprogramada
LatamLA1420San Cristóbal15:00
LatamLA1409Baltra15:28
Aeroregional6G840El Coca15:35
Aeroregional6G874Loja16:20
LatamLA1402Cuenca18:07
AviancaAV1793San Cristóbal19:10

Salidas internacionales

AerolíneaVueloDestinoHora reprogramada
AviancaAV124Bogotá00:55
Copa AirlinesCM210Panamá01:19
Copa AirlinesCM153Panamá01:29
AviancaAV8395Buenos Aires01:40
AviancaAV456El Salvador01:45
AeroméxicoAM685México14:10
Copa AirlinesCM828Panamá15:04
Copa AirlinesCM718Panamá15:09
AviancaAV646San José15:25

Salidas nacionales

AerolíneaVueloDestinoHora reprogramada
LatamLA1377Guayaquil00:04
AviancaAV1672Guayaquil01:45
Aeroregional6G841El Coca14:00
Aeroregional6G875Loja14:00
AviancaAV1792San Cristóbal14:10
LatamLA1397El Coca14:55
LatamLA1401Cuenca15:45
LatamLA1391Manta16:05

Los pasajeros pueden consultar los contactos de las aerolíneas en el sitio oficial del aeropuerto: Aerolíneas del Aeropuerto de Quito.

¿Por qué se realizan los cierres los sábados?

Los trabajos de mantenimiento preventivo de la pista fueron programados estratégicamente los sábados, debido a que es el día con menor tráfico aéreo.

Además del cierre de este 12 de septiembre, están previstos otros períodos de suspensión durante 2026:

De 02:00 a 14:00:

  • Sábado 26 de septiembre.
  • Sábado 3 de octubre.

De 06:00 a 14:00:

  • Sábado 17 de octubre.

La Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios (EPMSA) realiza el seguimiento de estos trabajos para verificar que se ejecuten de acuerdo con el plan anual y cumplan los estándares de construcción y operación aeroportuaria.

El objetivo de este mantenimiento es mantener la operatividad de la pista y permitir la continuidad segura de las operaciones aéreas.

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