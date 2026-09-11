Aeropuerto de Quito suspenderá vuelos este sábado 12 de septiembre; conozca la reprogramación

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El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito suspenderá vuelos estes sábado 12 de septiembre de 2026 realizará este sábado 12 de septiembre de 2026 un cierre temporal y programado de sus operaciones aéreas, como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo de la pista.
La suspensión de los vuelos está prevista entre las 02:00 y las 14:00 de este sábado 12 de septiembre.
De acuerdo con la administración del aeropuerto, las labores de mantenimiento buscan mantener las condiciones de seguridad y eficiencia de la pista y prevenir cierres emergentes.
La terminal de pasajeros continuará atendiendo con normalidad durante el período de cierre de las operaciones aéreas.
La planificación del cierre fue coordinada y aprobada entre el Aeropuerto de Quito y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Las aerolíneas fueron notificadas y son las encargadas de informar a sus pasajeros sobre los cambios.
El aeropuerto recomienda a los viajeros verificar directamente con cada aerolínea el estado y horario de sus vuelos.
|Aerolínea
|Vuelo
|Origen
|Hora reprogramada
|Avianca
|AV8396
|Buenos Aires
|00:30
|Avianca
|AV457
|El Salvador
|00:35
|Copa Airlines
|CM829
|Panamá
|14:08
|Avianca
|AV7397
|Nueva York
|14:10
|Avianca
|AV8377
|Bogotá
|14:10
|Copa Airlines
|CM714
|Panamá
|14:12
|Avianca
|AV646
|Buenos Aires
|14:15
|Aerolínea
|Vuelo
|Origen
|Hora reprogramada
|Latam
|LA1420
|San Cristóbal
|15:00
|Latam
|LA1409
|Baltra
|15:28
|Aeroregional
|6G840
|El Coca
|15:35
|Aeroregional
|6G874
|Loja
|16:20
|Latam
|LA1402
|Cuenca
|18:07
|Avianca
|AV1793
|San Cristóbal
|19:10
|Aerolínea
|Vuelo
|Destino
|Hora reprogramada
|Avianca
|AV124
|Bogotá
|00:55
|Copa Airlines
|CM210
|Panamá
|01:19
|Copa Airlines
|CM153
|Panamá
|01:29
|Avianca
|AV8395
|Buenos Aires
|01:40
|Avianca
|AV456
|El Salvador
|01:45
|Aeroméxico
|AM685
|México
|14:10
|Copa Airlines
|CM828
|Panamá
|15:04
|Copa Airlines
|CM718
|Panamá
|15:09
|Avianca
|AV646
|San José
|15:25
|Aerolínea
|Vuelo
|Destino
|Hora reprogramada
|Latam
|LA1377
|Guayaquil
|00:04
|Avianca
|AV1672
|Guayaquil
|01:45
|Aeroregional
|6G841
|El Coca
|14:00
|Aeroregional
|6G875
|Loja
|14:00
|Avianca
|AV1792
|San Cristóbal
|14:10
|Latam
|LA1397
|El Coca
|14:55
|Latam
|LA1401
|Cuenca
|15:45
|Latam
|LA1391
|Manta
|16:05
Los pasajeros pueden consultar los contactos de las aerolíneas en el sitio oficial del aeropuerto: Aerolíneas del Aeropuerto de Quito.
Los trabajos de mantenimiento preventivo de la pista fueron programados estratégicamente los sábados, debido a que es el día con menor tráfico aéreo.
Además del cierre de este 12 de septiembre, están previstos otros períodos de suspensión durante 2026:
De 02:00 a 14:00:
De 06:00 a 14:00:
La Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios (EPMSA) realiza el seguimiento de estos trabajos para verificar que se ejecuten de acuerdo con el plan anual y cumplan los estándares de construcción y operación aeroportuaria.
El objetivo de este mantenimiento es mantener la operatividad de la pista y permitir la continuidad segura de las operaciones aéreas.