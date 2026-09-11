Aeropuerto de Quito suspenderá vuelos este sábado 12 de septiembre; conozca la reprogramación

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito suspenderá vuelos estes sábado 12 de septiembre de 2026 realizará este sábado 12 de septiembre de 2026 un cierre temporal y programado de sus operaciones aéreas, como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo de la pista.

Aeropuerto de Quito, vuelos suspendidos y reprogramación este sábado 12 de septiembre

La suspensión de los vuelos está prevista entre las 02:00 y las 14:00 de este sábado 12 de septiembre.

De acuerdo con la administración del aeropuerto, las labores de mantenimiento buscan mantener las condiciones de seguridad y eficiencia de la pista y prevenir cierres emergentes.

La terminal de pasajeros continuará atendiendo con normalidad durante el período de cierre de las operaciones aéreas.

¿Qué vuelos fueron reprogramados?

La planificación del cierre fue coordinada y aprobada entre el Aeropuerto de Quito y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Las aerolíneas fueron notificadas y son las encargadas de informar a sus pasajeros sobre los cambios.

El aeropuerto recomienda a los viajeros verificar directamente con cada aerolínea el estado y horario de sus vuelos.

Llegadas internacionales

Aerolínea Vuelo Origen Hora reprogramada Avianca AV8396 Buenos Aires 00:30 Avianca AV457 El Salvador 00:35 Copa Airlines CM829 Panamá 14:08 Avianca AV7397 Nueva York 14:10 Avianca AV8377 Bogotá 14:10 Copa Airlines CM714 Panamá 14:12 Avianca AV646 Buenos Aires 14:15

Llegadas nacionales

Aerolínea Vuelo Origen Hora reprogramada Latam LA1420 San Cristóbal 15:00 Latam LA1409 Baltra 15:28 Aeroregional 6G840 El Coca 15:35 Aeroregional 6G874 Loja 16:20 Latam LA1402 Cuenca 18:07 Avianca AV1793 San Cristóbal 19:10

Salidas internacionales

Aerolínea Vuelo Destino Hora reprogramada Avianca AV124 Bogotá 00:55 Copa Airlines CM210 Panamá 01:19 Copa Airlines CM153 Panamá 01:29 Avianca AV8395 Buenos Aires 01:40 Avianca AV456 El Salvador 01:45 Aeroméxico AM685 México 14:10 Copa Airlines CM828 Panamá 15:04 Copa Airlines CM718 Panamá 15:09 Avianca AV646 San José 15:25

Salidas nacionales

Aerolínea Vuelo Destino Hora reprogramada Latam LA1377 Guayaquil 00:04 Avianca AV1672 Guayaquil 01:45 Aeroregional 6G841 El Coca 14:00 Aeroregional 6G875 Loja 14:00 Avianca AV1792 San Cristóbal 14:10 Latam LA1397 El Coca 14:55 Latam LA1401 Cuenca 15:45 Latam LA1391 Manta 16:05

Los pasajeros pueden consultar los contactos de las aerolíneas en el sitio oficial del aeropuerto: Aerolíneas del Aeropuerto de Quito.

¿Por qué se realizan los cierres los sábados?

Los trabajos de mantenimiento preventivo de la pista fueron programados estratégicamente los sábados, debido a que es el día con menor tráfico aéreo.

Además del cierre de este 12 de septiembre, están previstos otros períodos de suspensión durante 2026:

De 02:00 a 14:00:

Sábado 26 de septiembre.

Sábado 3 de octubre.

De 06:00 a 14:00:

Sábado 17 de octubre.

La Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios (EPMSA) realiza el seguimiento de estos trabajos para verificar que se ejecuten de acuerdo con el plan anual y cumplan los estándares de construcción y operación aeroportuaria.

El objetivo de este mantenimiento es mantener la operatividad de la pista y permitir la continuidad segura de las operaciones aéreas.

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