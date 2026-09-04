Se reprograman los vuelos en el Aeropuerto de Quito por obras, este sábado

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

La conectividad aérea de la capital registrará una pausa temporal en su pista durante el fin de semana. El itinerario de vuelos en el Aeropuerto de Quito sufrirá modificaciones horarias este sábado 5 de septiembre de 2026, debido a una suspensión programada de las operaciones de pista que se extenderá desde las 02:00 hasta las 14:00.

Las autoridades aeroportuarias informaron que la medida busca ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo para garantizar la seguridad operacional y evitar eventuales cierres de emergencia, mientras que el edificio terminal mantendrá la atención a pasajeros con regularidad.

Cierres y vuelos en el Aeropuerto de Quito

La suspensión de los servicios aeronáuticos fue coordinada y avalada entre la administración del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (AIMS) y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

Ambas entidades notificaron a las aerolíneas que cubren rutas comerciales para que organicen los avisos directos a los usuarios.

⚠️¡Atención!

Debido a trabajos de mantenimiento preventivo en pista, las operaciones aéreas estarán suspendidas en las siguientes fechas: https://t.co/x2YPz3Gzkn pic.twitter.com/xj49qBb4za — Aeropuerto Internacional de Quito (@AeropuertoUIO) May 30, 2026

Los sábados fueron seleccionados de forma estratégica para ejecutar estas labores al identificarse como el día con menor volumen de flujo aéreo regular. La Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios (EPMSA) mantiene el control para que las intervenciones cumplan el plan anual y las normas técnicas de infraestructura.

Itinerarios de llegadas y salidas internacionales

En las conexiones fuera del país, aerolíneas como Avianca, Copa Airlines y Aeroméxico adecuaron sus operaciones antes del inicio del mantenimiento y después de la reapertura de la pista.

Ajustes en los destinos de conexión nacional

Las rutas internas también cuentan con una nueva distribución horaria para el sábado.

En los despegues domésticos, Latam operará a Guayaquil a las 00:04 y Avianca a la 01:45. Posterior al cierre, se habilitarán salidas hacia El Coca y Loja.

Calendario de próximos mantenimientos en la pista

El cronograma de intervención presentado por la concesionaria Quiport para el resto del año establece nuevas fechas de suspensión de operaciones en la pista.

En el horario de 02:00 a 14:00, las obras se repetirán los sábados 12 y 26 de septiembre así como el sábado 3 de octubre.

Posteriormente, se tiene planificada una jornada reducida de mantenimiento para el sábado 17 de octubre, la cual abarcará desde las 06:00 hasta las 14:00.

Preguntas frecuentes sobre operaciones en el Aeropuerto de Quito

❓ ¿A qué hora se suspenden los vuelos en el Aeropuerto de Quito este sábado 5 de septiembre?

Desde las 02:00 hasta las 14:00.

La suspensión temporal se aplica únicamente en la pista para tareas de mantenimiento preventivo, mientras que la terminal de pasajeros atenderá con normalidad.

❓ ¿Por qué se eligió el día sábado para realizar los trabajos en la pista?

Porque es el día con menor tráfico aéreo en la terminal.

La medida fue coordinada entre la concesionaria y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) para reducir el impacto en los itinerarios de los usuarios.

❓ ¿Qué destinos internacionales reprogramaron salidas durante la madrugada del sábado?

Los itinerarios de llegadas y salidas internacionales muestran que son Bogotá, Panamá, Buenos Aires y El Salvador.

Estos vuelos despegarán antes de las 02:00 para cumplir sus recorridos antes del inicio de los trabajos en la pista de aterrizaje.

❓ ¿Desde qué hora se reanudan los vuelos en el Aeropuerto de Quito en la tarde?

A partir de las 14:00.

Las operaciones de despegue y aterrizaje comenzarán de manera progresiva con viajes hacia destinos como México, Loja, El Coca y conexiones con Panamá.

❓ ¿Cuáles son las próximas fechas de cierre de pista previstas para 2026?

El calendario de próximos mantenimientos en la pista determinan que los sábados 12 y 26 de septiembre, 3 de octubre (02:00 a 14:00) y 17 de octubre (06:00 a 14:00).

La planificación de Quiport y la EPMSA contempla estas jornadas adicionales para completar el mantenimiento preventivo anual de la pista.

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