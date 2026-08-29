Extranjera es detenida en aeropuerto de Quito con 28 iguanas ocultas en su maleta

Una ciudadana extranjera fue detenida en el aeropuerto de Quito después de que autoridades encontraran 28 iguanas ocultas en su equipaje.

El procedimiento se realizó en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, mientras la pasajera presuntamente intentaba sacar los ejemplares de Ecuador.

La aprehensión estuvo a cargo de agentes de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra el Ambiente y la Naturaleza de la Policía Nacional.

Las primeras investigaciones determinarán las circunstancias en las que los reptiles llegaron hasta el aeropuerto y su procedencia.

Según información preliminar, el destino final de las iguanas sería Islandia. El itinerario de la pasajera contemplaba conexiones internacionales antes de llegar al destino previsto.

Fiscalía analiza situación jurídica de detenida

El tráfico y transporte ilegal de fauna silvestre en Ecuador constituye una amenaza para la conservación de especies y puede derivar en responsabilidades penales. Las iguanas forman parte de la fauna silvestre protegida del país.

#ATENCIÓN | #Pichincha: #FiscalíaEc, a través de su Unidad de Medio Ambiente y Naturaleza, y @PoliciaEcuador aprehendieron a una ciudadana extranjera que habría intentado salir del país con 28 iguanas en su maleta, desde el aeropuerto de #Quito hacia #Islandia. pic.twitter.com/yVHFc9kAOr — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 29, 2026

La Fiscalía General del Estado informó sobre el caso y la situación jurídica de la mujer aprehendida deberá definirse conforme avance el procedimiento correspondiente.

El hallazgo vuelve a poner bajo atención los controles contra el tráfico ilegal de animales en aeropuertos de Ecuador, especialmente por los riesgos que implica trasladar especies dentro de maletas y otros espacios reducidos.

Otro caso involucró iguanas marinas de Galápagos

El antecedente más reciente ocurrió en mayo de 2026. Tres ciudadanos de nacionalidad tailandesa fueron procesados después del rescate de 12 iguanas marinas de Galápagos que habrían sido trasladadas ilegalmente hacia Guayaquil. Dos de esos ejemplares murieron posteriormente.

Las autoridades ejecutaron entonces procedimientos veterinarios, técnicos y judiciales para devolver a 10 iguanas marinas a Galápagos. La Dirección del Parque Nacional Galápagos intervino en el proceso y solicitó a Fiscalía autorización para la repatriación de los animales sobrevivientes.