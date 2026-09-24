Aeropuerto de Quito suspenderá vuelos por 12 horas este sábado 26 de septiembre

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito tendrá cambios en su operación el sábado 26 de septiembre de 2026. Varias aerolíneas reprogramarán vuelos nacionales e internacionales debido a una jornada de mantenimiento preventivo en la pista.

Aeropuerto de Quito suspenderá operaciones el 26 de septiembre

Corporación Quiport informó que las operaciones aéreas se suspenderán el sábado 26 de septiembre de 2026, entre las 02:00 y las 14:00. Durante esas 12 horas, la terminal de pasajeros permanecerá abierta con normalidad.

El mantenimiento busca conservar las condiciones de seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas. Quiport comunicó previamente la programación a las aerolíneas para que ajusten sus itinerarios. Cada compañía gestiona los cambios y la comunicación directa con sus pasajeros.

Estos vuelos internacionales cambiarán de horario en Quito

Entre las llegadas internacionales constan vuelos de Avianca desde Buenos Aires, El Salvador, Bogotá y Nueva York. También figuran dos vuelos de Copa Airlines desde Panamá.

Las salidas internacionales incluyen vuelos de Avianca hacia Bogotá, Buenos Aires, El Salvador y San José; de Copa Airlines hacia Panamá; y de Aeroméxico hacia México. Los horarios reprogramados se distribuyen antes y después del período de suspensión.

Vuelos nacionales también tendrán cambios el 26 de septiembre

La reprogramación también incluye llegadas nacionales desde San Cristóbal, Baltra, El Coca, Loja y Cuenca. Latam, Aeroregional y Avianca operan esos vuelos.

En las salidas nacionales constan vuelos hacia Guayaquil, El Coca, Loja, San Cristóbal, Cuenca y Manta. Los nuevos horarios van desde las 00:04 hasta las 16:05.

Quiport recomendó a los pasajeros consultar directamente con su aerolínea el estado actualizado del vuelo antes de trasladarse al aeropuerto.

Aeropuerto de Quito tendrá otros mantenimientos en octubre

El cronograma contempla otras dos jornadas de mantenimiento preventivo de pista durante octubre. La primera ocurrirá el sábado 3, entre las 02:00 y las 14:00. La segunda será el sábado 17, desde las 06:00 hasta las 14:00.

Quiport señaló que escogió las fechas durante períodos de menor tráfico aéreo para reducir el impacto en pasajeros y operaciones. La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) coordinó y aprobó la programación. Las aerolíneas recibieron la información mediante el correspondiente NOTAM.

Vuelos reprogramados en Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuándo se suspenderán las operaciones en el Aeropuerto de Quito? Las operaciones aéreas se suspenderán el sábado 26 de septiembre de 2026, entre las 02:00 y las 14:00.

Contexto: La suspensión durará 12 horas debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la pista. ❓ ¿El Aeropuerto de Quito permanecerá cerrado durante el mantenimiento? No. La terminal de pasajeros permanecerá abierta con normalidad.

Contexto: La suspensión afectará las operaciones aéreas durante el período establecido para los trabajos en la pista. ❓ ¿Por qué se suspenderán los vuelos en el Aeropuerto de Quito? Quiport realizará una jornada de mantenimiento preventivo en la pista.

Contexto: Los trabajos buscan conservar las condiciones de seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas. ❓ ¿Qué vuelos internacionales tendrán cambios el 26 de septiembre? Habrá reprogramaciones en vuelos de Avianca, Copa Airlines y Aeroméxico.

Contexto: Las rutas mencionadas incluyen conexiones con Buenos Aires, El Salvador, Bogotá, Nueva York, Panamá, San José y México. ❓ ¿Qué vuelos nacionales serán reprogramados en Quito? Habrá cambios en vuelos relacionados con Guayaquil, San Cristóbal, Baltra, El Coca, Loja, Cuenca y Manta.

Contexto: Entre las aerolíneas que operan los vuelos nacionales mencionados constan Latam, Aeroregional y Avianca. ❓ ¿Qué deben hacer los pasajeros con vuelos programados para el 26 de septiembre? Quiport recomienda consultar directamente con la aerolínea el estado actualizado del vuelo antes de trasladarse al aeropuerto.

Contexto: Cada compañía gestiona las reprogramaciones y la comunicación directa con sus pasajeros. ❓ ¿Habrá más suspensiones por mantenimiento en octubre? Sí. El cronograma contempla otras dos jornadas de mantenimiento preventivo de pista.

Contexto: La primera será el sábado 3 de octubre, de 02:00 a 14:00, y la segunda el sábado 17, de 06:00 a 14:00. ❓ ¿Quién aprobó las jornadas de mantenimiento del Aeropuerto de Quito? La Dirección General de Aviación Civil coordinó y aprobó la programación.

Contexto: Las aerolíneas recibieron la información mediante el correspondiente NOTAM y las fechas se escogieron durante períodos de menor tráfico aéreo.

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