Aeropuerto de Quito suspende operaciones temporalmente este lunes 28 de septiembre

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Las operaciones aéreas del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito permanecen temporalmente suspendidas este lunes 28 de septiembre de 2026. La interrupción responde a tareas de dispersión de fauna que se realizan en la terminal aérea.

La suspensión afecta a los vuelos que tenían previsto aterrizar en Quito. Algunas aeronaves permanecen sobrevolando a la espera de poder ingresar al aeropuerto, mientras que otras serán redirigidas hacia aeropuertos cercanos. El aeropuerto informó además que todavía no existe una nueva hora estimada para reanudar las operaciones.

Aeropuerto de Quito mantiene suspendidas las operaciones

El Aeropuerto Mariscal Sucre informó inicialmente que las operaciones aéreas quedaban suspendidas de manera temporal debido a las tareas de dispersión de fauna. En ese primer aviso, la terminal indicó que esperaba retomar las actividades a las 10:20 de este lunes.

El aeropuerto pidió a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos. La recomendación se mantiene debido a los cambios que puede generar la suspensión temporal de las operaciones.

Mientras continúan las labores, hay vuelos que permanecen en espera de aterrizar. Algunas aeronaves sobrevuelan el sector a la espera de que las condiciones permitan retomar las operaciones en la terminal de Quito.

Otros vuelos, en cambio, serán redirigidos a aeropuertos cercanos. Esta situación forma parte de las medidas adoptadas mientras el Mariscal Sucre mantiene suspendidas sus operaciones por las tareas de dispersión de fauna.

La primera comunicación del aeropuerto contemplaba las 10:20 como hora prevista para el reinicio. Sin embargo, esa previsión cambió con la siguiente actualización emitida por la terminal.

Segunda actualización elimina la hora prevista de reanudación

En una segunda comunicación, el Aeropuerto Mariscal Sucre confirmó que las operaciones aéreas continuaban temporalmente suspendidas debido a las tareas de dispersión de fauna.

Esta vez, la terminal no estableció una hora aproximada para el reinicio. El aeropuerto señaló que informará por sus canales oficiales cuando las operaciones sean reanudadas.

La terminal también reiteró a los pasajeros que deben consultar directamente con sus aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos. Esta información resulta especialmente relevante para quienes tenían previsto viajar desde o hacia Quito durante la suspensión.

Por ahora, el aeropuerto mantiene interrumpidas las operaciones aéreas. Mientras continúan las tareas de dispersión de fauna, algunos vuelos permanecen sobrevolando la zona a la espera de aterrizar y otros serán dirigidos hacia aeropuertos cercanos.

El Aeropuerto Mariscal Sucre no informó una nueva hora estimada para retomar las operaciones. Por ello, los pasajeros deberán permanecer atentos a la información de sus respectivas aerolíneas y a los canales oficiales de la terminal para conocer cualquier actualización sobre sus vuelos y el momento en que se reanuden las actividades.

⚠️ Actualización | #AeropuertoUIO

Las operaciones aéreas continúan temporalmente suspendidas debido a las tareas de dispersión de fauna.

Informaremos por nuestros canales oficiales una vez que las operaciones sean reanudadas.

Para conocer el estado de su vuelo, recomendamos… pic.twitter.com/RLk1xEwaK7 — Aeropuerto Internacional de Quito (@AeropuertoUIO) September 28, 2026

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