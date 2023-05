¿Qué acciones se tomaron por el suicidio del alumno de Cuenca?

Estudiantes y padres de familia participaron en plantón por el suicidio de un estudiante. Denuncian vejámenes de maestros. Foto: Lineida Castillo / EL COMERCIO

Lineida Castillo. Redactora (I)

Estas son las acciones que tomó la zonal del Ministerio de Educación (ME) frente al suicidio de un estudiante de Cuenca: remoción de la rectora, investigar a los docentes, cambiarlos a otros niveles y aplicar un plan de contención emocional.

Kevin Bustamante Correa tenía 17 años y cursaba en segundo de bachillerato en el colegio Herlinda Toral de Cuenca. Desde hace más de dos años sufría de depresión aguda, diagnosticado por psicólogos y psiquiatras. Estaba en tratamiento médico.

El año anterior tuvo el primer intento de suicido. De allí varias recaídas y por eso sus padres, en dos ocasiones lo internaron en el CRA. Es un centro especializado en salud mental. Pero el 24 de abril del 2023 se quitó la vida, en el silencio de su casa.

Según Araceli Correa, su hijo sufría de violencia psicológica permanente. Esto por parte de varios docentes, de los cuales dio sus nombres. Sus compañeros ratificaron que eso ocurría con Kevin y con la mayoría de estudiantes de bachillerato.

“Trataban mal a mi hijo por el bajo rendimiento académico. En las horas de clases le decían tonto, inútil y poco inteligente”, relató Correa. Para ella, ese fue el trasfondo que llevó a Kevin a quitarse la vida.

Las decisiones de la autoridad

La madre denunció el caso a la coordinadora zonal 6 del Ministerio de Educación, Joana Abad. Correa cree que hay más estudiantes que están viviendo la misma violencia psicológica dentro de esta institución educativa.

Por eso, en días anteriores padres de familia y estudiantes realizaron dos plantones en los exteriores del plantel. Allí denunciaron los recurrentes vejámenes y exigieron que se investigue a los docentes.

Las primeras acciones de la Coordinación zonal Educación fue remover a la rectora, Paola Carrera. Esto para transparentar las indagaciones y el comportamiento de los profesores involucrados, que dan clases a los bachilleratos.

Además, han elaborado un plan de contención emocional con y para estudiantes, docentes y padres de familia. Estuvo previsto que a partir de este lunes 15 de mayo del 2023, los profesores involucrados sean removidos a otros niveles, mientras concluyan las investigaciones.

Este fue uno de los principales pedidos que hicieron los estudiantes que denunciaron a los profesores, para evitar represalias académicas. Uno de ellos dijo: “estamos cerca de los exámenes finales y seguro que serán crueles”.

Según Abad, cuando existe una situación de acción u omisión de una situación de vulneración o violencia activan las rutas y protocolos. El objetivo es restituir los derechos de los estudiantes y de la comunidad educativa.

Araceli Correa indicó que conoce las decisiones tomadas por la zonal del ME. Pero que aún no ha constatado su cumplimiento. “Hemos pedido la salida de seis profesores que no aportan, que no suman, por eso afecta a los estudiantes”.

Ella dijo que el seguimiento lo harán en los próximos días. Como madre está muy afectada por la ausencia de su hijo y en la actualidad está en terapia psicológica.

