Más denuncias de vejámenes por parte de docentes tras suicidio de estudiante

Estudiantes y padres de familia participaron en plantón por el suicidio de un estudiante. Denuncian vejámenes de maestros. Foto: Lineida Castillo / EL COMERCIO

Lineida Castillo. Redactora (I)

El suicidio de un alumno los llevó a no callar más. Estudiantes, exalumnos y padres denunciaron los vejámenes que viven los jóvenes a diario por parte de docentes de un colegio fiscal de Cuenca.

Kevin Sebastián Bustamante Correa tenía 17 años y cursaba el segundo de bachillerato, en la Unidad Educativa Herlinda Toral de Cuenca. No era un estudiante de buenas calificaciones, de hecho sus notas eran bajas y por eso sufría vejámenes. Pero su pasión era la música.

Formaba parte de la banda del colegio. Era guitarrista. Eso lo sentía con orgullo y lo vivía con alegría, comenta su madre Araceli Correa. También reconocen esto sus compañeros de aula, de la banda y los padres de familia.

Era simplemente un artista muy bueno y eso vale más que las excelentes calificaciones, dijo Neptalí Velecela, padre de familia. El 21 de abril de 2023 fue la última vez que Kevin Sebastián tocó en su grupo.

Fue en una presentación que tuvieron en la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) de Cuenca. Tres días después, el 24 de abril, se quitó la vida, en la buhardilla de su vivienda. Esto ha dejado sucumbido en el dolor a sus padres y hermanos.

El joven padecía de trastorno depresivo

Hace tres años a Kevin Sebastián le diagnosticaron trastorno depresivo. Recibía atención psicológica y siquiátrica. De esto conocían las autoridades del plantel y del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE).

El adolescente estaba con terapia psicológica y siquiátrica. Tomaba medicación fuerte que le causaba sueño y pérdida de la memoria. Esto incidía en su desenvolvimiento académico, relata la madre. Pero fue minimizado por los docentes.

Más bien era utilizado para agraviarlo y descalificarlo, relata la madre. “Unos docentes le decían drogadicto, vago o poco inteligente por no presentar las tareas. Otro profesor le repetía que los malos estudiantes no pueden estar en la banda”.

Estos vejámenes bajaron la autoestima de ‘Sebas’ como le conocían sus compañeros. El 14 de abril decidió retirarse del colegio. Su madre lo apoyó y comunicó a la rectora Paola Carrera y al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE).

Con esto, la institución se había quedado sin el principal guitarrista. Pero además, el adolescente se resistía a separarse de la banda y allí llegó su última frustración porque estaba fuera de la música, de lo que amaba.

No obstante, cuando llegó la invitación de la UPS los compañeros llamaron a Kevin Sebastián para que les acompañe. Pero cuando los docentes lo vieron en el colegio le habrían dicho “Lárgate, ya no perteneces aquí (Herlinda Toral)”,

Los compañeros que escucharon los insultos enfrentaron a los maestros y apoyaron a Kevin Sebastián. Lo hicimos valer como artista y participó, dijo con valentía uno de los estudiantes.

“Ahora mi amigo está en un mejor lugar. Le deseo que se destroce los dedos tocando la guitarra, que es lo que amaba hacer, lo que lo hacía feliz”, dijo Francisco, el mejor amigo de Kevin Sebastián.

Los testimonios de compañeros

Estudiantes de bachillerato piden la salida de más de seis maestros e inspectores por malos tratos. Foto: Lineida Castillo / EL COMERCIO

Casi todos los compañeros corroboran las ofensas contra Kevin Sebastián. Pero también contra la mayoría de los estudiantes de bachillerato, porque casi siempre se hacen en clases, frente al resto de jóvenes.

Este viernes Francisco rompió en llanto con su declaración e hizo llorar a los presentes, en el auditorio del colegio: autoridades de la Coordinación Zonal 6 de Educación y del plantel, compañeros y padres de familia.

“Un profesor me dijo que no me junte con él (Kevin) porque se me va a pegar la vaguería”. Así de grave es este acoso sicológico verbal que vivimos a diario. Me siento amenazado porque de aquí llegarán las represalias en las notas y en pruebas de finalización de año”

Jorge habló de discriminación, maltrato, físico y sicológico. Mencionó varios casos. “Una compañera pasó a la pizarra a realizar un ejercicio de física. Como no pudo, la profesora la calificó de sorda, vaga y que no atiende la clase”.

Hace unos dos meses, relató el estudiante, una maestra me levantó la mano. Mi mamá llegó al colegio para reclamar por lo ocurrido. En el DECE dijeron que haga un informe y que pudo haber sido una palmada de cariño”.

Jorge dijo que por este problema la profesora envía esquelas a su mamá cada vez que le da la gana diciendo que le he faltado el respeto. “Le contesto cuando me ofende o me descalifica. Le dije que nunca más me quedaré callado”.

Abigail denunció que cuando regresaron a la presencialidad, la entonces profesora de lengua y literatura, le insultaba por vestir el uniforme más ancho. “Teníamos bastantes confrontaciones”.

La joven cuenta que en este año otra maestra la acusó a ella y a su compañera de ladronas del curso. Esto porque se empezaron a perder algunas pertenencias del aula. Todos los alumnos dieron su testimonio con nombre de cada maestro involucrado.

Sin embargo, Paola Carrera, rectora de la institución, dijo que no han recibido denuncias por escrito de estos maltratos. “Cuando tenemos algún caso realizamos el debido proceso”. En este plantel se educan más de 2 000 niños y adolescentes.

Autoridades de Educación investigarán caso

Los padres de familia solicitaron la destitución o cambio de maestros involucrados en los supuestos vejámenes. Esto porque los estudiantes están a dos meses de finalizar el año lectivo y temen represalias.

Este pedido le hicieron a la coordinadora de la zonal 6 del Ministerio de Educación, Joana Abad. Los docentes que no están capacitados para tratar a los adolescentes deben retirarse de la docencia, dijo Araceli Correa.

Abad calificó como actos de valentía las declaraciones de todos los estudiantes. “Hemos tomado nota de todos los testimonios para investigar y tomar las decisiones. De encontrar omisiones o negligencia de la institución levantaremos procesos administrativos sancionatorios”.

Noticias relacionadas:

Estudiante se suicidó por supuestos malos tratos en un colegio de Cuenca

Suicidio de Johana B. sería por bullying en su colegio, dice su familia

¿El suicidio causado por bullying se sanciona penalmente en Ecuador?

Estos son los tipos de acoso en unidades educativas

Visita nuestros portales: