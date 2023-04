UNE mayor inversión para la educación y reparaciones de unidades educativas. Foto: UNE.

Karina Sotalín (I)

Hilario Beltrán, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Guayas, señaló este 23 de abril del 2023 que las unidades educativas en las zonas rurales de Guayas son las más afectadas. Dijo que los estudiantes no podrán retornar a clases ni de forma virtual por falta de conectividad, acceso y recursos.

Las clases para el año lectivo 2023-2024 en las instituciones educativas fiscales del régimen Costa-Galápagos inician este 24 de abril, aunque de forma escalonada.

La ministra de Educación, María Brown, informó el 20 de abril que 97 instituciones fiscales tienen afectaciones (23 con afectaciones funcionales y 74 con afectaciones estructurales) e iniciarán clases a distancia.

En cambio, 361 establecimientos fiscales y cinco particulares postergarán el inicio del año lectivo. Estos entrarán entre tres y cinco días después. Las afectaciones estructurales son por la época invernal y el sismo del 18 de marzo, según el Ministerio.

Pero la UNE tiene otras estadísticas. Son más de 700 establecimientos educativos, solo en Guayas, que no podrán iniciar clases y los padres de familia no tienen recursos para contar con internet para una modalidad a distancia o virtual, advirtió Beltrán.

“Es muy lamentable lo que va a ocurrir desde mañana”, expresó al señalar que las mayores afectaciones están en unidades educativas de sectores rurales como Monte Sinaí y otras cooperativas del norte de Guayaquil.

Las lluvias agravaron la situación de establecimientos educativos en cantones como Milagro, Yaguachi, Colimes, Salitre. “Se inunda todo el cantón y los maestros no pueden ni llegar a esos establecimientos”, refirió. Sin embargo, no solo es por la temporada invernal, aseguró que esas unidades educativas no recibían mantenimiento desde antes de la pandemia.

Antes de la pandemia, el Distrito Zonal de Educación recibía presupuesto y se encargaba de contrataciones para reparaciones, eso ya no sucede y el dinero para arreglos sale del bolsillo de docentes y padres de familia, cuestionó.

Plantón para exigencias

Dirigentes de la UNE protagonizarán un plantón el 24 de abril. La concentración será desde las 09:00, en la Subsecretaría de Educación en Guayas, Zona 8. Jorge Escala, parte de la UNE, detalló que serán ocho las exigencias que demandarán.

Exigirán la creación de partidas docentes, recursos para reparación y mantenimiento de establecimientos escolares. Pedirán que se cumpla la disposición transitoria de la Ley Orgánica de Educación intercultural (LOEI) sobre el ascenso de categoría con más de 25 años de servicio docente.

También solicitarán que se cumpla con la equiparación para todos los docentes, según lo establecido en la LOEI; que se respete la elegibilidad docente y la convocatoria a la clase demostrativa en el concurso de méritos y oposición.

Pedirán la sectorización, nuevos procesos de ascensos y recategorización. Que se cumpla el pago del bono de excelencia. Así también, que se rehabiliten los locales escolares del Colegio José Peralta y de Artes Musicales Antonio Neuman.

Piden mayor inversión en educación

El presidente de la UNE Guayas considera que el Gobierno debe invertir más presupuesto en el rubro de educación. Por ejemplo, para la entrega de un instrumento tecnológico con un plan de acceso a internet por familia “para resolver en algo los problemas en conectividad”.

Beltrán ratificó que el 1 de mayo se movilizarán por las exigencias antes expuestas que, a su criterio, configuran motivos para que Brown sea destituida mediante un juicio político.

La UNE emitió un comunicado en el que expone que Brown hace “pomposas formulaciones” con las que “busca evadir varias responsabilidades que tiene el Gobierno con la educación”.

Son 930 unidades educativas que se acogieron Plan de continuidad educativa ante la presencia de amenazas de origen natural.

